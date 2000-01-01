Веллитон, Иванович и ещё 12 бывших звёзд РПЛ. Всех можно подписать бесплатно прямо сейчас

14 свободных агентов для клубов РПЛ
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Зе Луиш
Бывший нападающий «Спартака» в 2020-м вернулся в Россию. В «Локомотиве» заиграть, как в лучшие времена, не удалось. Месяц назад Зе Луиш расторг контракт с железнодорожниками.
Отман Эль-Кабир
Полузащитник здорово играл за «Урал», но со временем скис. Прошлым летом Эль-Кабир покинул Екатеринбург и до сих пор находится без клуба.
Павел Могилевец
Когда-то полузащитник играл за «Рубин» и «Зенит», но в последние годы его карьера шла на спад. В первой половине этого сезона Могилевец числился в «Нижнем Новгороде», откуда ушёл в январе.
Сильвестр Игбун
Нападающий играл за «Уфу», а потом пошёл на повышение — в «Динамо». Месяц назад бело-голубые посчитали, что Игбун им больше не нужен, и расторгли с ним контракт.
Шарль Каборе
Полузащитник после «Кубани» и «Краснодара» понадобился «Динамо». Спустя два года, летом 2021-го, пути разошлись — бело-голубые изменили игровую модель, а Каборе остался без клуба.
Роман Ерёменко
Одна из главных звёзд РПЛ последних лет находится без команды уже год. После неожиданного ухода из «Ростова» Ерёменко уехал в Финляндию. Карьеру 34-летний игрок пока не завершил.
Байе Умар Ниасс
Нападающий играл за «Локомотив», после чего уехал строить карьеру в Англию. Последней командой Ниасса был «Хаддерсфилд», который он покинул летом 2021-го.
Руслан Камболов
Полгода назад полузащитник перешёл из «Краснодара» в тульский «Арсенал», но там не задержался. С середины января Камболов — свободный агент.
Гиа Григалава
Защитник последние несколько лет провёл в тульском «Арсенале». Летом 2021-го Григалава остался без клуба и новую команду пока не нашёл.
Роман Нойштедтер
Не так давно защитника вызывали в сборную России, а сейчас он уже восемь месяцев не может трудоустроиться. Последним клубом Нойштедтера было «Динамо».
Веллитон
Бывший форвард «Спартака» последние несколько лет ездил по клубам Ближнего Востока. В сентябре Веллитон вернулся в Бразилию, а с января находится без команды.
Диего Тарделли
Вероятно, вы уже не помните этого нападающего. Тарделли играл за «Анжи», а за последние годы сменил кучу команд. С января бразилец находится в статусе свободного агента.
Сейду Думбия
Бывший бомбардир ЦСКА с каждым новым клубом опускается на ступень ниже. С июля 2021-го Думбия, которому официально 34 года, остаётся без команды.
Бранислав Иванович
Легенда «Челси» был топ-защитником и в составе «Зенита», но летом 2020-го с ним не продлили контракт. Затем был сезон в «Вест Бромвиче». 37-летний Иванович свободен уже восемь месяцев.
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