Футболисты становятся «хрустальными» из-за доверия тренеров в молодости. Исследование

Травмы игроков – одна из самых больших проблем любого клуба. Тренеры не могут повлиять на их возникновение в течение сезона. Но если смотреть на проблему глобально, то именно тренеры, а ещё менеджеры и функционеры разных уровней сильно давят на игроков с самого начала карьеры.

Во-первых, количество травм зависит от частоты использования игрока. Чем больше матчей в сезоне он проводит, тем выше вероятность вылететь. Во-вторых, на количество повреждений сильно влияет график. Постоянный темп в три игры в неделю ведёт к более высокой травматичности. Список можно продолжать до бесконечности, потому что современные футболисты страдают и от отсутствия нормальной предсезонки (особенно актуальная проблема из-за пандемии), и от загруженности международного календаря (который требует кучи перелётов), и от ряда других факторов.

АПЛ — самая напряжённая лига в мире, поэтому там много травм

АПЛ, пожалуй, главная лига по издевательству над футболистами. Игроки здесь в двух последних сезонах бьют рекорды по матчам за сезон:

2020/2021: лидер по матчам за сезон – Бруну Фернандеш (72 матча), лидер по минутам – Каспер Шмейхель (5895 минут); 6 игроков АПЛ в топ-10;

2019/2020: лидер по матчам за сезон – Жоау Моутинью (62 матча); лидер по минутам – Гарри Магуайр (5502 минуты); 9 игроков АПЛ в топ-10.

До сезона-2019/2020 футболисты Премьер-лиги также стабильно занимали около половины всех мест в топ-10 игроков мира по проведенным матчам.

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В последние годы случаи травм в АПЛ участились. Зимой 2020 года за 13 дней Boxing Day клубы столкнулись с 74 травмами игроков. Динамику подтверждают не только цифры, но и спортивный учёный Том Литтл: «Количество травм в Премьер-лиге-2020/2021 выросло на 16% по сравнению с прошлым сезоном. Схожий уровень травматичности мы наблюдали в НФЛ после локаута в 2011 году».



Одной из основных причин большого количества травм стало отсутствие полноценной предсезонной подготовки в двух последних сезонах. Летом 2020-го клубы почти лишились перерывов в чемпионатах из-за пандемии. Летом 2021 года сборы оказались смазанными из-за Евро и Копа Америка. Тот же доктор Литтл в интервью подчеркнул, как именно это повлияло на футболистов: «Даже при полной предсезонной подготовке в этом году количество травм будет всего на 10% меньше, потому что накопление усталости является основной причиной возникновения травм».

Главная причина травм — загруз в молодости

Эффект накопления – главная причина высокой травматичности тех игроков, кого принято считать хрустальными. Например, Арьен Роббен пропустил за карьеру больше 1500 дней и 230 игр. Причина – он очень много (больше 18 000 минут) сыграл до наступления 24 лет.

Фото: Ben Radford/Getty Images

Существует прямая корреляция между большими нагрузками в молодости и пропущенным за карьеру временем. Так, например, Эден Азар провёл больше всех минут на поле до наступления 24 лет (больше 26,5 тысяч минут), долго обходился без серьёзных повреждений, а в «Реале» его банально догнала статистика. На настоящий момент в пассиве Эдена, по данным Transfermarkt, 629 пропущенных дней. Если посмотреть на других игроков с наибольшим количеством минут до 24 лет, то в среднем за карьеру они пропустили около 450 дней или 71 игры. То есть Азар превосходит средние значения на 40-50%.

Доказать верность тезиса можно и простым сравнением средних цифр игроков, находящихся в топ-10 списка самых игравших, и нижней десяткой. В результате 10 самых загруженных футболистов в среднем пропустили за карьеру 469 дней и 75 игр. Десятка самых свободных, но сыгравших больше 10 тысяч минут, – 397 дней и 59 матчей. Учитывая, что в нижнюю выборку входит бразилец Роналдо, накопивший за карьеру больше 1320 пропущенных дней и 159 матчей, данные становятся только показательнее.

Сколько пропустит загруженный в молодости игрок и кто бьёт рекорды?

Расчёты также показывают, что игрок, сыгравший до 24 лет 10 000 минут, в среднем пропустит 252 дня за карьеру, 15 000 – 379, 20 000 – 505.



Если говорить о конкретных личностях, то наименее травматичными среди самых загруженных в молодости игроков стали бывшие футболисты «Арсенала» Тьерри Анри и Патрик Виейра. Французы пропустили за карьеру 71 и 107 дней соответственно. Ещё один титан – Мохамед Салах. Главный бомбардир «Ливерпуля» пропустил за карьеру всего 137 дней и 15 матчей.

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

На данные о загруженности футболистов можно взглянуть и с другой стороны. Например, среди 29 самых используемых в молодости игроков всего один защитник (Гари Невилл). Это наталкивает на вывод, что игроки обороны в целом раскрываются позже и зачастую не могут выиграть конкуренцию у более опытных коллег. Помимо этого, 20 из 29 игроков (69%) из списка самых загруженных в молодости сразу или через какое-то время оказались в АПЛ. Получается, если ты много играешь до 24 лет, то, скорее всего, окажешься в главной лиге мира. Вот только поиграть там полноценно и долго будет очень сложно.