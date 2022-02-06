Туктамышева разносила судей, Тарасова — сборную. Как фигуристы России связаны с футболом?

Добро пожаловать в текст про связь фигурного катания и футбола в России! За кого болеют фигуристки, кто из тренеров включает футбол в разминку своих учеников и как мир фигурки проходится по футбольной сборной после поражений – ответы прямо сейчас.

Мир фигурного катания критиковал футбольную сборную – и после Евро-2020, и после поражения от Хорватии

1. О большой критической речи Татьяны Тарасовой про сборную Карпина на «Чемпионате» выходил отдельный материал. Если коротко – Тарасова считает, что нашим футболистам можно не бороться за путёвку в Катар. Если длинно и с подробностями – по ссылке ниже.

2. С похожим посылом выступил заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин – только в контексте вылета сборной России с Евро-2020.

Алексей Мишин Заслуженный тренер СССР «Плачевная картина, отражающая, по-видимому, не только качество тренера, способности и спортивную форму футболистов, но и в целом состояние нашего футбола, его структуру, принципы. Как так получается, что фигурное катание у нас всегда в топе и лучшее во всём мире, а футбол позорный? Без комментариев».

3. Евгений Плющенко высказывается о футболе более аргументированно. Во-первых, он его смотрит и анализирует (не только об этом говорит, но и приводит примеры из матчей сборной России). Во-вторых, в качестве разминки играет с учениками в футбол.



А вот – его цитата после вылета сборной с Евро-2020: «Если из денег, которые ежегодно тратим на футбол, хотя бы 30% отдавать фигуристам – имею в виду строительство катков, развитие детских школ, подготовку тренерских кадров, – на всех турнирах стабильно будем на пьедестале».



4. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в оценке российского футбола выступила мягче. В опросе на тему «тренер года» – где участвовали в том числе футбольные тренеры Валерий Карпин и Сергей Семак – проголосовала за Этери Тутберидзе.



Причина такая: «С футболом у нас не так всё хорошо, как с фигурным катанием. Выбор очевиден».

Девушка Кучаева из «Рубина» — фигуристка Елена Радионова

«В семье Лены любят поговорить о фигурном катании, а я сижу, ничего не понимаю, – рассказывал её молодой человек, новичок «Рубина» Константин Кучаев. – Но со временем чуть-чуть узнал, кто выступает, что есть лутц, аксель и вот это всё. Точнее, знаю, что есть такие прыжки, но не знаю, как они исполняются».

После знакомства Елена (у неё есть бронза чемпионата мира — 2015 и серебро чемпионатов Европы 2015-го и 2016-го) также лучше узнала футбол: ходила на матчи уже бывшего клуба Константина ЦСКА, начала общаться с другими армейцами – Фёдором Чаловым, Иваном Обляковым и Игорем Дивеевым. А также – спорить с Кучаевым по каждому его игровому моменту. «Как правило, мнения расходятся», – в шутку отвечал Кучаев в интервью «Чемпионату».

Елена Радионова Фигуристка «Я Костей очень горжусь. Мне хочется, чтобы у него всё получилось. Пытаюсь его поддерживать, находить нужные слова. Но я вижу его осознанный подход к делу, он действительно заслуживает своего положения в команде, у него все мысли о футболе».

Также после общения с игроками ЦСКА Елена изменила мнение о футболистах: ведь окружение Константина – «очень порядочные и скромные» ребята: «Если честно, до знакомства с ним я была плохого мнения о футболистах, думала, что все они звёздные и непорядочные люди. Конечно, в любом обществе есть хорошие и плохие, но хорошо, что вокруг нас достойные ребята».

Слуцкий — фанат фигурного катания с детства. Знает все прыжки и подкалывает Кучаева

Главный тренер «Рубина» – настолько фанат фигурного катания, что однажды на протяжении 50 минут давал про него интервью. Рассказал, что увлекается этим видом спорта с детства, ведь в Советском Союзе не показывали ничего, кроме футбола, хоккейных суперсерий и соревнований по фигурному катанию.

Слуцкий называет себя всеядным в плане спорта, поэтому в том числе фигурное катание зацепило и его. В детстве, «как и все», следил за парой Роднина – Зайцев. В 2014-м – в год сочинской Олимпиады – знал имена новых героев, а на Олимпиаде в Пхёнчхане вживую видел соперничество Загитовой и Медведевой.



Главный тренер «Рубина» знает названия элементов. Общался и узнавал тонкости фигурки у Алексея Ягудина. Задал бы много вопросов Этери Тутберидзе – о её работе с учениками и том, как настроить чемпионский конвейер. А также смело высказывается о фигуристах: например, в 2019 году говорил, что у Загитовой не получится конкурировать с Трусовой, Щербаковой и Косторной (и оказался прав).



Кучаев называет Слуцкого экспертом в фигурном катании. «Леонид Викторович начал расспрашивать про какие-то элементы, а я в них вообще не разбираюсь, – рассказывал Кучаев «Чемпионату». – Ну и подколол меня: «Как Лена [Радионова] вообще с тобой живёт? О чём вы разговариваете?».

Туктамышева обожает «Зенит» (спасибо Маркизио) и критикует судью вслед за Дзюбой

1. Фигуристка, оставшаяся в запасе на пекинскую Олимпиаду, полюбила футбол благодаря отцу Сергею Туктамышеву – в юности он занимался лыжными гонками, а позже тренировал детскую футбольную команду в Ленинградской области.

Фото: instagram.com/liza_tuktik

2. Елизавета рассказывала, что иногда играет в футбол на разминке или на даче, что у неё получается отбирать мячи, потому что она «мелкая и бегает туда-сюда», и что с удовольствием поиграла бы в футбол с игроками «Зенита».



3. «Мне интересно поиграть с профессиональными футболистами, чтобы они оценили мою игру. Это мне кажется, что у меня получается. А может быть, всё на самом деле ужасно и я возомнила о себе», – рассказывала фигуристка в интервью теннисистке Дарье Касаткиной (которая как раз играла в футбол через сетку с Дзюбой и Михаилом Кержаковым на турнире в Петербурге).

4. Туктамышева живёт и тренируется в Петербурге, о причинах любви к «Зениту» говорит в шутку: «Как-то сходила на пару матчей, потом меня пригласили. Потом я увидела футболиста, Клаудио Маркизио».



На самом деле Туктамышева попала в футбольный мир после номера бортпроводницы под песню Бритни Спирс Toxic. «Зенит» отметил её выступление в соцсетях фразой «Берём на борт!», а после пригласил на домашний матч с «Ахматом» и на клубный канал.

Также на канале «Зенита» Елизавета показывала 10 разминочных упражнений вместе с тренером команды по физической подготовке Марией Буровой.



5. Туктамышева смотрит футбол и реагирует на спорные футбольные решения. Особенно жарко получилось после матча «Зенита» и «Ахмата» в августе 2019-го – того самого, после которого Семак назвал судей козлами, а Дзюба работу главного арбитра Матюнина – позором.

Елизавета Туктамышева Фигуристка «Часто говорят о судействе в фигурном катании, но до уровня судьи матча «Зенит» – «Ахмат» ещё никто не добрался. Предлагаю, чтобы отныне он судил только матчи с участием «Тосно», «Динамо СПб» и «Амкара».

6. В эфире «Матч ТВ» Туктамышева рассказывала о Евро-2020 и прозвищах, которые она давала футболистам: «Я часто даю разные прозвища спортсменам – баскетболистам или футболистам. Мне так проще запомнить. Носатик, ушастик, глазастик, и так люди понимают, о ком я говорю».



Федерико Кьеза из сборной Италии получил прозвище Носатик. Бельгиец Де Брёйне – рыжик или русский Ванька.

Неожиданная связь Евгении Медведевой с футболом: общение с Глушаковым и мнение про Максименко

1. В 2018 году футболист Денис Глушаков и фигуристка синхронно выложили совместные фото – или случайно, или специально встретились в районе Красной площади.



«Теперь я немного знаю о футболе», – написала Медведева.



«Познакомились с Женей. Скромная, обаятельная и блестящая спортсменка! Желаю тебе побед и удачи во всём», – ответил ей Глушаков.

2. После завершения карьеры в фигурном катании Медведеву приглашают экспертом на «Матч ТВ» и задают в том числе футбольные вопросы. Так мы узнали, что любимого клуба у Евгении нет (она главная фанатка сборной России), а ещё фигуристка оценила положение вратаря «Спартака» Александра Максименко, которого после неудачной серии убрали в запас.



«Самое главное для него – принять выгодную психологическую позицию, – говорила Медведева. – То есть либо это поможет ему в будущем лучше тренироваться и самому себе доказывать, либо же это его начнёт поглощать».



3. В интервью YouTube-каналу FametimeTV Медведева выбрала идеального мужчину из предложенных вариантов. Победил нападающий сборной России Фёдор Смолов.



4. Между Месси и Роналду выберет первого. Почему? «Ну, просто потому что», – ответила Евгения.

Дмитрий Сычёв стал фигуристом в шоу «Ледниковый период»

Экс-нападающий «Локо» и сборной России, а также бронзовый призёр Евро-2008 выступал в шоу с Марией Петровой – чемпионкой мира и Европы в парном катании. Тренировки проходили каждый день по пять часов – и так на протяжении четырёх месяцев.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Итог выступлений пары Петрова-Сычёв – выход в финал, без призовых мест.



По ходу шоу его самый авторитетный судья Татьяна Тарасова регулярно критиковала Сычёва за то, что он всегда катается с одинаковым лицом без эмоций, как робот:

«Смешанные чувства. Было очень трудно, очень сложно. Казалось, это непреодолимо. Хотелось всё бросить. Но я счастлив, что попал в фигурное катание и в руки Маши. Маша, огромное тебе спасибо. Ты потрясающая. Ты меня не только всему научила, а показала гораздо большее, чем фигурное катание».

Из других перемен после «Ледникового периода»: у Сычёва прибавилось подписчиков (стало больше 50 тысяч) плюс футболист узнал, что фигурное катание – «адский труд, адски сложно, потому что у тебя и физическая усталость, и эмоциональная».



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В словах Сычёва можно убедиться уже сейчас, во время Олимпиады в Пекине.



Пусть соревнования по фигурному катанию будут увлекательными, яркими и честными. Болеем за наших!



В материале использованы цитаты изданиям «Р-Спорт», Sportbox и Sports.ru, а также каналам «Шляпа» и «Сычёв подкаст и Денис Казанский».