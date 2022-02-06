Хави раздавил Симеоне! «Барса» забила космический гол, а потом засверкал Дани Алвес

Правда, 38-летний бразилец умудрился глупо удалиться. Зато его команда уже в зоне Лиги чемпионов.

Оказывается, у «Барселоны» всё не так плохо! Команда Хави встретилась с «Атлетико» 23-м туре Примеры и устроила шоу. В этом матче было всё: чудо-гол, удачный дебют, удаление и мяч Луиса Суареса. Красота!

В первом тайме «Барса» давила «Атлетико» владением (60 процентов против 40), но пропустила. Команда Диего Симеоне разыграла фирменную быструю атаку, которую завершил Янник Карраско.

Много времени, чтобы вернуться в игру, «Барсе» не понадобилось. Парни Хави сравняли счёт спустя две минуты и сделали это каким-то космическим образом. Просто посмотрите, что сотворил Жорди Альба. Пас, кстати, на счету 38-летнего Дани Алвеса.

Дальше настало время дебюта Адама Траоре. Накачанный игрок легко убежал от соперника и прекрасно подал. Навес получился таким выверенным, что Гави (173 см роста) умудрился забить головой.

Перед перерывом «Барса» завалила ещё один гол. Рональд Араухо «расстреливал» несчастного Яна Облака в полном одиночестве.

Второй тайм начался с четвёртого гола «Барсы». Дани Алвес оказался абсолютно неугомонным стариком, поэтому на передаче не остановился. И прекрасно положил с линии штрафной.

Футболисты «Атлетико» всё же взяли себя в руки и вспомнили, как забивать. Луис Суарес не пожалел свою бывшую команду, хотя скорчил такое лицо, будто забил автогол.

После гола Суареса на поле вышел ещё один дебютант «Барселоны» — Пьер-Эмерик Обамеянг. Форвард провёл на поле целых полчаса, но в голевом празднике не поучаствовал.

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Алвес тем временем решил окончательно стать главной звездой матча. И он не был бы собой, если бы не сотворил что-то странное. Зачем на 69-й минуте при счёте 4:1 наступать шипами на голень сопернику? Непонятно. Итог: красная карточка и шанс на камбэк для «Атлетико». Зато теперь Дани второй в списке самых возрастных игроков, удалявшихся в матче чемпионата Испании.

Но камбэк так и не случился. «Барса», хоть и сбавила во владении, не позволила «Атлетико» по-настоящему вернуться в игру. А Хави показал, что готов противостоять и даже побеждать более опытного и гораздо более прагматичного тренера в лице Симеоне. Слова испанца наверняка полностью отображают впечатления болельщиков: «До удаления Алвеса мы играли идеально. В меньшинстве пришлось немного отойти назад. Но на протяжении часа на поле была та «Барса», которую мы все хотим видеть».



«Барса» жива. Причём жива буквально. Ещё пару месяцев назад в это сложно было бы поверить, но сине-гранатовые четвёртые в таблице! До третьего места всего два очка. А действующий чемпион «Атлетико» пока за бортом лигачемпионской четвёрки. Концовка сезона явно будет горячей.