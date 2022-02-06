Похожая история случалась у Роналду и Руни. Будет ли конфликт на этот раз?

Салах испортил пенальти Мане в финале Кубка Африки. А им ещё вместе за «Ливерпуль» играть!

Кубок африканских наций продолжает дарить удивительные сюжеты. Один из самых ярких случился в главном матче — финале между сборными Сенегала и Египта.

Начало матча получилось для Египта ужасающим. Уже на 4-й минуте Сенегал заработал пенальти — защитник откровенно срубил соперника. А дальше началось самое интересное.

Сперва сфокусируемся на голкипере египтян. Мохамед Абугабаль начинал турнир на скамейке запасных, но из-за травм конкурентов превратился в основного. И принялся отжигать: отбил один пенальти в серии с Кот-д’Ивуаром и два — с Камеруном. Настоящий герой плей-офф.

Фото: Getty Images

А теперь возвращаемся к финалу. Бить пенальти собрался Садио Мане. Лидер Египта Мохамед Салах сразу подошёл к вратарю и принялся подсказывать ему. Если забыли, Мане и Салах играют вместе за «Ливерпуль», поэтому по тренировкам прекрасно знают все нюансы игры друг друга.

Сенегальцу активность одноклубника не понравилась — он вмешался в разговор и указал голкиперу, что ему лучше занять место в воротах. Но Салах, похоже, успел рассказать Абугабалю всё, что хотел. Мане влупил по мячу, а вратарь отбил.

В истории футбола подобные сюжеты уже случались. Один из самых запоминающихся произошёл на чемпионате мира в 2006 году. В четвертьфинале встретились сборные Англии и Португалии. В середине второго тайма Уэйн Руни получил красную карточку, а в удалении поучаствовал его партнёр по «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Португалец сам подскочил к арбитру и стал уговаривать того показать красную карточку. Руни взбесился и оттолкнул Криштиану, а тот, выполнив миссию, подмигнул в сторону скамейки запасных. Этот момент попал на камеры.

Фото: Getty Images

После той истории у Роналду и Руни был конфликт, но великий Алекс Фергюсон смог устранить разногласия между звёздами. Португалец и англичанин помирились и ещё несколько лет разрывали соперников по чемпионату Англии. Интересно, как сегодняшний эпизод скажется на отношениях Салаха и Мане.