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Марка Овермарса уволили из «Аякса» из-за скандальных смс — причины, подробности, реакция

«Стыдно. Не осознавал, что перешёл черту». Овермарса убрали из «Аякса» за смс сотрудницам
Дмитрий Зимин
Овермарса убрали из «Аякса» за смс сотрудницам
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В клубе уже заявили, что потеряли, вероятно, «лучшего спортивного директора».

Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс влип в неприятную историю. Менеджера обвинили в том, что продолжительное время он отправлял сообщения непристойного характера сотрудникам клуба. В итоге гендиректор «Аякса» Эдвин Ван дер Сар (после одобрения наблюдательного совета) уволил своего друга, который занимал должность с 2012 года. Теперь один из лучших спецов в Европе не только потерял работу, но и прилично испортил репутацию.

Как так вышло и что говорят в клубе?

Судя по всему, впервые о поведении Овермарса в клубе узнали в январе. Любопытно, что за месяц до этого Марк подписал новый контракт с «Аяксом» до 2026 года. После этого на бывшего игрока пожаловались несколько сотрудниц администрации и сообщили о непристойных сообщениях, которые они получали долгое время. Несколько недель руководство совещалось, а после вынесло решение. Вот как ситуацию прокомментировал сам Овермарс.

Марк Овермарс
Марк Овермарс
бывший спортивный директор «Аякса»

«Мне стыдно. На прошлой неделе я столкнулся с сообщениями о моём неподобающем поведении. И о том, что это стало известно другим. К сожалению, я не осознавал, что перешёл черту своими действиями, но это понимание пришло ко мне в последние дни. Я резко ощутил огромное давление. Приношу свои извинения всем, кого оскорбили мои действия. Безусловно, для любого человека в моей должности такое поведение неприемлемо. Теперь я это тоже понимаю. Но уже слишком поздно. Не вижу другого выхода, кроме как уйти. Это событие оставит большой отпечаток на всей моей дальнейшей жизни и карьере. Сейчас же я бы хотел попросить всех вас просто оставить мою семью в покое».

Председатель наблюдательного совета Лин Мейджаард сильно сожалел об уходе, но признался: другого выхода не было: «Это драматическая ситуация для всех, кто так или иначе вовлечён в неё. Это разрушительно для женщин, которым пришлось столкнуться с таким поведением. Марк, вероятно, лучший спортивный директор, который когда-либо был в «Аяксе». Мы повысили и продлили его контракт не просто так. Но, к сожалению, он действительно перешёл черту, поэтому продолжать работу на своей должности он не мог, с чем сам и согласился», – сказал Мейджаард.

Пока место спортивного директора в клубе остаётся свободным. Возможно, вскоре клуб объявит о назначении другого специалиста.

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Что сделал Овермарс за время работы?

Многие помнят Овермарса по играм за сборную Нидерландов и «Арсенал» в 90-х. После он четыре года провёл в «Барсе», а карьеру завершил в родном «Гоу Эхед Иглс» в 2009 году. После начал работать там техническим директором. После Марк пошёл на повышение – в «Аякс». И там он полностью изменил трансферную политику клуба.

Фото: Getty Images

В «Аякс» его пригласил Йохан Круифф в 2012-м. В тот период легендарный голландец благодаря своему авторитету получил одобрение поставить на основные должности местных легенд. Первое, что попросил Круифф от Овермарса – вернуть «Аяксу» репутацию лучшей академии Европы. В 2010-х клуб почти никого не продавал, а состав формировался из слабых легионеров и не самых талантливых воспитанников академии. С 2004-го по 2011-й – ноль чемпионских титулов, и обновлённое руководство взялось всё менять.

Овермарс выполнил свою задачу: в академии наконец-то стали появляться таланты, за которые вновь боролись все европейские топы. При нём в «Барсу» ушёл Френки де Йонг почти за € 90 млн, за аналогичную сумму «Юве» взял Маттейса де Лигта, в АПЛ уехали Давинсон Санчес, Хаким Зиеш и Донни ван де Бек. И это только самые крупные продажи последних лет.

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Сейчас «Аякс» немного изменил философию и фокусируется на результате – отсюда чемпионский титул прошлого сезона и уверенное лидерство в таблице в нынешнем. Плюс – спокойный выход с первого места из группы в Лиге чемпионов. «Аякс» отладил экономические процессы и теперь не нуждается в постоянных продажах. Клуб приглашает опытных игроков и старается удержать молодёжь, показывая, что строит конкурентоспособную команду, способную бороться в плей-офф Лиги чемпионов.

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