«Криштиану увидела случайно – задержали на работе». Что показали в сериале о любви Роналду

Джорджина Родригес – женщина, которая сорвала джек-пот жизни. В 2016 году девушка работала в бутике Gucci в Мадриде, а потом встретила его – Криштиану Роналду. Теперь она не продаёт дорогие сумки, а покупает их, параллельно имея рекламные контракты и ведя несколько бизнесов Роналду. Про её жизнь снял реалити Netflix.

Soy Georgina (Я – Джорджина)

Netflix, 2022



«Эмоциональный и глубокий портрет Джорджины Родригес — матери, инфлюенсера, бизнес-вумен и спутницы Криштиану Роналду».



6 серий по 45 минут

Съёмки проходили в прошлом году весной-летом: там и Гран-при Монако, и два матча Евро, и Каннский фестиваль, на который Джорджина очень долго и мучительно выбирает платье. Роналду появляется в кадре всего пару раз — в одной из серий он отшутился, что это фильм про Джио, а документалка про него будет следующей.

Жизни спутницы Криштиану могут позавидовать многие: она летает на джете, часто собирается с друзьями, которых мило называет “дорогуши”, гуляет по бутикам, шьёт платья на заказ у известных модельеров, занимается собой и детьми. Она, не скрывая, говорит, что может купить всё, что пожелает, а её жизнь — мечта, которая стала реальностью.

«Я мечтала о том, чтобы рядом со мной был очаровательный принц — и теперь он у меня есть. Благодаря его любви моя жизнь превратилась в сказочный сон», — признаётся она в фильме.

Девушка работала уборщицей, трудилась в отеле, а потом переехала в Мадрид и совмещала работу в магазине со сменами в баре

Джорджина выросла в Хаке — небольшом испанском городке у Пиренеев. В сериале она возвращается туда спустя девять лет после последнего визита. Там гуляет с сестрой, заходит в балетную школу, где занималась больше десяти лет, фотографируется с местными, которые её узнают, и паралелльно рассказывает о прошлом.

Джорджина Родригес Модель, девушка Роналду «Кажется, что всё пережитое за это время вдруг исчезло. Будто я уехала вчера. У меня была прекрасная жизнь. Семья, природа. Сейчас я обедаю в лучших ресторанах, но скучаю по тому времени, когда мама делала нам сендвичи».

Джорджина посещала церковную школу, но постоянно чувствовала себя там плохо: «Я ненавидела школу. Боялась монахинь – они были нашими учителями. Мне было одиноко в школе. Мама думала, что у меня аутизм: я любила быть одна, в своём мирке. Вот она и отдала меня в балет. Учителя ей сказали: «Вовсе нет, нет у неё никакого аутизма». Я просто не вписывалась в школьный круг общения. Может, я просто не ладила с ними».

Фото: instagram.com/georginagio/

Закончив школу, она уехала в соседний Граус — работать в отеле. Там ей приходилось быть и уборщицей и администратором одновременно. Главной целью был переезд в Мадрид, но на тот момент у неё не было на это средств.



– По ночам я боялась идти домой, – признавалась девушка, – ведь меня там никто не ждал. Если вернусь – отлично. Если нет – кто узнает? Каждую ночь я звонила маме или сестре. Если они спали, я звонила, пока не брали трубку.

Там Джорджина начала посещать церковь, и с тех пор связала себя с богом: «В Граусе мне было одиноко. С 17:00 до 20:00 я была дома. И как-то подумала: «Чем я могу заняться? Схожу-ка я в церковь». Я слушала молитвы монахинь, потом мессу. По выходным ходила в часовню. В базилику – отнести цветы. Там есть какая-то мощь. Я очень религиозна. Всегда чувствую, что Бог меня защищает. Бог всегда вдохновлял меня и наставлял на путь истинный. Я молилась, просила Бога помочь мне. «Направляй меня. Приведи меня к моей судьбе».

На переезд в Мадрид её подтолкнула женщина, которая отдыхала в отеле с мужем. По словам Джорджины, она так восхитилась её самоотдачей и упорством в работе, что предложила ей поехать в столицу вместе.

Джорджина Родригес Модель, девушка Роналду «Я долго не раздумывала. Села на автобус. Точнее, на восемь – я добиралась до Мадрида на восьми автобусах. Заблудилась на одной из станций метро. Вышла, зашла снова— вся в слезах. Спрашиваю: «Мне сюда?». «Да-да, иди прямо». Разнесла своё резюме, вернулась в метро. Ночь провела в автобусе. Утром пошла на работу с ощущением, что всё будет хорошо».

Ей позвонили спустя четыре дня, и она уехала в Мадрид — как и мечтала. Но мечта изначально складывалась не очень: ей было очень тяжело: «Я искала дешёвую квартиру – за 300 евро в месяц. Нашла, а позже узнала, что это был склад. Днем я работала в Massimo Dutti – добиралась на общественном транспорте пять часов. Это было очень далеко. Иногда по пятницам или субботам я подавала напитки в небольшом баре. Я как-то пришла вся в слезах и попросила соседку приготовить мне рис и яичницу. К тому моменту я без остановки работала несколько дней: магазин, бар, магазин, бар. Она приготовила. Мы стали близки. Я не забываю о ней и вообще никогда не забываю, откуда я. Стараюсь помогать другим, когда могу».

С Роналду она познакомилась в бутике. На работу она приезжала на автобусе, а уезжала на Бугатти

После Massimo Dutti был бутик Gucci, и там произошла встреча жизни — она познакомилась с Роналду: «В тот день я работала до 17.00. И меня попросила коллега задержаться на полчаса. После работы, выходя из магазина, я увидела настоящего красавца, почти два метра ростом. Он был с ребенком и друзьями. Джуниор остановился передо мной и поздоровался. Его начали подкалывать, что пацан поздоровался с девушкой, симпатичной. Возникло странное ощущение в животе. Я подумала: «Да что со мной такое?» Я глаз на него поднять не могла. Так смущалась. В общем, увидела его случайно, потому что меня задержали на работе»

Криштиану Роналду Нападающий «МЮ» «Что-то щелкнуло, она не выходила у меня из головы. Эпизод остался у меня в памяти, честно»

В следующий раз они встретились уже на мероприятии, связанном с Gucci. Криштиану написал ей, что будет там, и оказалось, что Джорджина тоже туда собирается.



«Целый день я думала о том, что мне надеть, какую сделать прическу. Когда я приехала, он встретил меня – и был очень красивым. Я хорошо помню, во что именно мы тогда были одеты.

Мы выпили по бокалу шампанского – и мне пришлось уйти по делам, на корпоративный ужин. Я не хотела расставаться, но это было к лучшему – желание побыть вдвоем стало только сильнее».

Фото: instagram.com/georginagio/

Какое-то время встреч не было: у Роналду были матчи, а у отца Джорджины случился инсульт. Потом они всё же пересеклись на очередном мероприятии, после которого Криш позвал девушку в ресторан.

«По дороге в ресторан я очень волновалась. Мы один раз задели друг друга руками – и мне показалось, что я знаю эти руки очень давно. Было второе случайное прикосновение – и тогда мы уже взялись за руки. Наши руки идеально подходили друг другу. Мы поужинали, я пошла домой. Мое сердце бешено колотилось!»

«Да, это был особенный момент, когда мы взялись за руки. Джорджина показалась мне очень интересной и по-хорошему зрелой девушкой, я увлекся ей», — вот так этот момент описал Роналду.

Они начали встречаться: он забирал её с работы, дарил подарки и старался уделять ей всё свободное время: «Как-то он приехал забрать меня после работы – на «Бугатти»! Мои коллеги были в шоке: я приехала на автобусе, а уезжаю на «Бугатти», — рассказывает она.

Друзья Джорджины постоянно у неё спрашивают, когда же будет свадьба, но девушка отшучивается, что у неё нет места для кольца, да и вообще подобное решать не ей.

«Не думаю, что свадьба что-то изменит. Я чувствую себя очень любимой. У нас с Криштиану есть самое главное. Наши чудесные дети и любовь, которую он дарит мне каждый день», — говорит она.

Криштиану Роналду Нападающий «МЮ» «Я всегда ей говорю: «Когда что-то перещёлкнет». Как и во многих других случаях в нашей жизни. Она это понимает. Это может произойти через год, полгода или месяц. Но я уверен на 1000%, что свадьба будет».

При этом Джорджина все шесть серий называет Роналду мужем, так что для них свадьба — лишь формальность.

Джорджина говорит, что Криштиану обычнее даже самых обычных людей. Но не перестаёт им восхищаться



Они постоянно созваниваются по видеосвязи: она мило уточняет у него, поел ли он, показывает детей, а он называет её «любимой».



«Он рушит все стереотипы о футболе, – говорит она своим друзьям по пути в Будапешт на матч Португалии и Франции. – В 33 года уже пора заканчивать карьеру. Или даже в 30. Криштиану 36, но ему не дашь больше 24-25. Есть много молодых парней, которым повезло быть такими, как он. Но это не везение, а усердие. Он многим пожертвовал в своей повседневной жизни. Мы молоды, у нас есть деньги. Почему бы не полететь в Лондон? Или в Париж? Но мы этого не делаем. Дом, дети, ужин, отдых»



И добавляет: «Криштиану невероятный. Он самый обычный парень. Даже обычнее, чем обычные люди».

И ещё несколько фактов о Джио: помогает многим ассоциациям, обожает лотереи и боится папарацци

В 2019 году Джорджина потеряла отца: «Когда он умер, моя жизнь изменилась. Я знаю, что это он дарит свет. В тот день, когда я узнала о смерти своего отца, я подписала свой первый модельный контракт. Я чувствую его присутствие, разговариваю с ним. Всегда чувствую, что он рядом. Хоть мы и не проводили вместе столько времени, сколько хотели, но он всегда был со мной».



Минус быть популярной – огромное количество прессы. Джорджине нравятся папарацци: «Иногда бывает страшно. Кто знает: фанат хочет фото или причинать тебе вред. А когда я с ребёнком, становится ещё страшнее». При этом девушка постоянно делится своим: помогает детям из неблагополучных семей, фондам и ассоциациям.



Есть у Родригес и забавная мечта – выиграть лотерею. С самого детства она покупает билеты в надежде, что однажды удастся получить крупный выигрыш. «Я обязательно поделюсь со своими подругами, если мне повезёт».