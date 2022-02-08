Тайный матч «Зенита». Сергеев дебютировал и был лучше дорогущего Алберто

«Зенит» продолжает тренироваться и играть на сборе в Лагуше. Но очередной матч петербургской команды не увидели ни болельщики чемпионов России, ни поклонники их соперника по спаррингу – «Портимоненсе». По просьбе португальцев игра была закрытой. Жаль, ведь посмотреть было на что, например, на первое появление в основе сине-бело-голубых Ивана Сергеева, который пропустил предыдущие встречи из-за болезни. Корреспондент «Чемпионата», проделавший путь с «Зенитом» до Портимао, стал свидетелем дебюта Сергеева и других интересных событий этого матча.

Сергеев сыграл лучше Алберто, Круговой — лучший ассистент зимы

В первом тайме состав команды Сергея Семака был ближе к оптимальному. Схема – старые-добрые 4-4-2. В воротах – Кержаков, в обороне – Караваев, Ловрен, Ракицкий и Круговой, в средней линии – Малком, Барриос, Вендел и Клаудиньо, в атаке – Сергеев и другой новичок Юри Алберто, к которому по понятным причинам повышенное внимание. С трибуны посмотрели футбол Дуглас Сантос, Сутормин и Кузяев: эти трое получили на сборе достаточно большую нагрузку, поэтому им дали отдохнуть.

«Зенит» не очень хорошо начал. Мяч у команды не держался, а взаимодействие между Сергеевым (он держался чуть глубже) и Алберто фактически отсутствовало. Ничего удивительного, ведь прежде они никогда не играли вместе. Но, в конце концов, более высокий класс петербуржцев, которым противостояла восьмая на сегодняшний день команда Примейры, перевесил. Счёт после подачи углового открыл Деян Ловрен, потом прострел с левого фланга замкнул Малком, а перед перерывом третий гол ударом со штрафного забил здорово смотревшийся Клаудиньо. Кстати, в первых двух голевых атаках передачи Ловрену и Малкому отдавал Круговой. Воспитанник зенитовский академии – лучший ассистент «Зенита» на зимних сборах. Своей игрой Данил доказывает, что готов бороться за место в основе. У Семака дилемма: как уместить на поле прогрессирующего Кругового и Дугласа?

Из пары нападающих сильнее выглядел Сергеев, он был очень заряжен и неплох в подыгрыше. Алберто пока не впечатляет, но, наверное, от 20-летнего парня, который только-только приехал из Бразилии и ещё лишь знакомится с принципами игры «Зенита», не стоило ждать чудес на сборах. Главное, что у Юри есть качества, которые нужны команде.

Иван Сергеев с партнёрами по «Зениту» Фото: fc-zenit.ru

Во втором тайме состав чемпионов России поменялся полностью. Квартет защитников составили (справа налево) Адамов, Чистяков, Алип и Хотулёв, в полузащите сыграли Кузнецов, Оздоев, Ким и Мостовой, а впереди Ерохин поддерживал Дзюбу. Уровень игры упал, стало больше сумбура и брака. «Зенит» больше не забил. А вот «Портимоненсе» сумел уйти от крупного поражения, наиграв на гол, и матч закончился со счетом 1:3.

Семак объяснил, что нужно Алберто и зачем «Зенит» взял Алипа

После спарринга с португальцами Семак ответил на вопросы журналистов:

— Почему в матче с «Портимоненсе» вы выбрали схему 4-4-2?

— Хотели посмотреть на взаимодействия, которые могут понадобиться нам в течение сезона. На сборах отменились два матча, и мы пользуемся любым шансом, чтобы сыграть ещё. К сожалению, у нас большая группа футболистов, которые очень мало играли в подготовительном цикле.

— Как вам дебют Сергеева? И почему он играл ниже Алберто, а не наоборот?

— Мне очень понравилось, как сыграл Сергеев. Он умный футболист, хорошо играет в подыгрыше. При организации атаки он всё время выбирает правильную позицию. У Юри Алберто сильное качество – открывания. Он много и хорошо открывается. Поэтому выбрали именно такую расстановку.

— В чём нужно прибавлять бразильцу?

— Это только начало длительного пути для Юри. Естественно, исходя из его трансферной стоимости, ожидания от него большие. Но нужно понимать, что это аванс. Юри – игрок с набором хороших качеств. Но он должен работать и прогрессировать, чтобы вырасти в мастера высокого уровня. Все данные для этого у него есть.

— Вам не кажется, что ему ещё нужно физически развиваться?

— Как раз физически он хорошо развит – достаточно крепкий и быстрый игрок. Ему нужно адаптироваться к нашей игре, требованиям. Сыграться с партнёрами. Это займёт определённое время. Но, повторюсь, нужные качества у Юри есть.

— В Бразилии Алберто примерно одинаково забивал в позиционных атаках и быстрых контрвыпадах. Для вас он, скорее, игрок штрафной или больше подходит для контратак?

— Он неплохо играет в штрафной, умеет и мячи принимать. Но нельзя говорить, что Юри – больше игрок для позиционных атак или для контратак. Главное, что у него в каждом матче есть моменты. Он всё время пытается открываться, находиться в створе ворот, лицом к ним. Даже по матчам на сборе это видно. Нужно работать над реализацией моментов и сыгранностью.

Юри Алберто Фото: fc-zenit.ru

— Вернулся в состав Вендел. Как оцените его готовность? Будет ли он на сто процентов готов к «Бетису»?

— Сложно сказать, насколько он окажется готов. Это был практически его первый матч за два месяца, не считая игры с «Зенитом-2». Конечно, не всё получалось, но видно, что Вендел – большой мастер. Ему нужно набрать игровой тонус. Посмотрим, сколько он выдержит в следующем матче. Примем решение, исходя из его готовности. Возможно, сделаем ещё тестирование по прилёте в Петербург.

— Ещё есть игроки, которые, как вы опасаетесь, могут не набрать форму к матчу с «Бетисом»?

— Конечно, у нас и новички пропустили часть подготовки. И Сергеев, и Адамов, который присоединился к нам только на вторых сборах. Помимо Вендела, практически не играли Ракицкий и Караваев. Неизвестно, насколько быстро сумеет адаптироваться и сыграться с партнёрами Алберто. Вопросов много, а времени, чтобы найти на них ответы, остаётся совсем немного (первый матч с «Бетисом» в Лиге Европы уже 17 февраля. – Прим. «Чемпионата»).

— Какое впечатление оставляет «Бетис»? Что нужно сделать, чтобы обыграть команду, которая сейчас выше «Барселоны» и «Атлетико»?

— У «Бетиса» прекрасная группа атаки. По забитым мячам они только «Реалу» уступают. Этот чемпионат – лучший для команды за последнее время. Игроки «Бетиса» сами по себе прекрасные мастера, а в нынешнем сезоне всё сошлось и команда набрала ход и уверенность, позволяющую ей находиться на третьем месте. Посмотрим, как сложатся матчи. Для нас сейчас главная задача – понять, кто в какой форме будет из наших игроков.

— Поражение «Бетиса» от «Вильярреала» (0:2) в последнем туре Примеры – хорошая новость для «Зенита» или плохая?

— Ни хорошая, ни плохая. «Бетис» контролировал игру при своих болельщиках. Может, у команды не было так много остроты в атаке, как обычно, но давление оказывалось и, будь «Бетис» поудачливее, всё могло сложиться по-другому. Не думаю, что хозяева заслуживали поражения. Скорее, была ничейная игра. В любом случае вряд ли стоит рассматривать наше противостояние с «Бетисом» сквозь призму этой игры.

— Какова ситуация с Крицюком, сколько еще ему восстанавливаться?

– К «Бетису» он точно не будет готов. Из-за болезни его восстановление как раз затянулось на две недели. Планировали взять его на сбор в Португалию, но ситуация изменилась и сдвинулась как раз на 14 дней. Надеюсь, скоро начнет потихоньку работать, но когда восстановится… К «Бетису» точно нет.

— Есть ли вероятность, что против «Бетиса» в воротах «Зенита» сыграет молодой Одоевский?

— Конечно, есть. Почему нет? Он неплохо смотрится в последнее время. У нас есть ещё два матча, и по их результатам мы решим. Сыграют те, кто лучше готов на данный момент.

Даниил Одоевский Фото: fc-zenit.ru

— «Зенит» берёт в аренду Алипа. После первого сбора окончательного решения по нему не было. Что убедило вас, что казахстанский защитник пригодится команде?

— Аренда Алипа – один из путей развития наших молодых игроков. Нам нужно было закрыть позицию, взять новых футболистов, чтобы Хотулёв или Кравцов смогли пойти в аренду и получать игровую практику. Ситуация с Алипом – абсолютно нормальная. Арендуем игрока с правом выкупа. Также на позицию правого защитника мы подписали Адамова, так что Сутормина теперь будем использовать выше, на его привычной позиции. А Сергеев усилит конкуренцию в атаке.