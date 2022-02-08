С головой совсем беда?! Что грозит победителю ЛЧ за игру в «футбол» котом

В этом сезоне АПЛ хватает скандальных историй. Защитника «Манчестер Сити» Бенжамена Менди обвинили в нескольких эпизодах изнасилования (за что он почти полгода отсидел в тюрьме), а нападающего «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда — в избиении и принуждении к сексу собственной девушки.
Новый скандал вызвало жестокое обращение с животными, которым отличился защитник «Вест Хэма» Курт Зума. Что он натворил и какое наказание ему грозит?
Курт Зума ударил своего кота. Видео в интернет слил брат
Всё началось с того, что в интернет попало видео, на котором Курт Зума со своим братом отдыхают дома. Парни не придумали ничего лучше, как поиздеваться над котом. Брат Зума записывал всё на видео и впоследствии слил его в Snapchat. На записи видно, как Зума берет кота в руки, бросает его перед собой и подбивает ногой. Такое развлечение по душе обоим, о чём можно судить по их смеху.
Как отреагировали клуб и Зума?
Реакция от клуба последовала незамедлительно. «Вест Хэм» выпустил официальное заявление, в котором осудил действия Зума и сообщил, что с ним уже провели беседу. «Вест Хэм» пообещал, что внутри клуба вопрос будет решён отдельно: «Мы никоим образом не оправдываем жестокое обращение с животными».
Осознал свою глупость и Зума, который также принёс публичные извинения за поступок: «Моему поведению нет оправданий, я искренне сожалею». Зума заверил, что кошки в полном порядке, их любит вся семья, а случай подобного обращения был единичным.
Курт Зума
Фото: Getty Images
Какой была реакция общественности и что грозит Зума?
На скандальное видео отреагировало Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA): «Очень грустное видео. Нельзя бить, пинать или шлепать животное для наказания или по другим причинам». В организации заверили, что всегда будут изучать и при необходимости расследовать жалобы на жестокое обращение с животными.
Понесёт ли какую-либо ответственность за свой поступок Зума? В Великобритании за жестокое обращение с животными могут осудить на срок до пяти лет тюремного заключения. Но похоже, что он избежит судебного преследования. По сообщению ряда источников, в том числе Sky Sports и BBC, полиция приняла решение не проводить расследование.
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