Был в «Зените» и играл у Семака, но стал никому не нужен. Где сейчас «казахстанский Месси»

Если выбирать лучший российский клуб по умению находить, раскрывать и продавать молодые таланты, то на первое место точно претендовала бы «Уфа». В разные годы уфимцы раскручивали в РПЛ карьеры Ивана Облякова (ушёл за € 4 млн в ЦСКА), Даниила Фомина (€ 3,5 млн, «Динамо»), Андрея Лунёва (€ 3,5 млн, «Зенит»), Дмитрия Живоглядова (€ 2,5 млн, «Локомотив»), Александра Зинченко (€ 2 млн, «Манчестер Сити»), Дмитрия Стоцкого (€ 2 млн, «Краснодар»), Данила Кругового (€ 2 млн, «Зенит»), Игоря Дивеева (€ 1,5 млн, ЦСКА), Остона Урунова (€ 1 млн, «Спартак»), Йонуца Неделчару (€ 550 тыс., АЕК) и других хорошо известных теперь футболистов.

Одним из самых дорогих в этом списке должен был стать и Еркебулан Сейдахмет – «казахстанский Месси». Громкое прозвище 17-летнему на тот момент игроку дали голландские журналисты после яркого выступления форварда на международном юношеском турнире. Сайт Voetbalzone.nl включил Сейдахмета в список самых перспективных футболистов мира. Еркебуланом интересовался даже «Зенит»: форвард сыграл за команду U19 на Кубке Виареджо в Италии и оформил покер за полчаса в матче с «Атлетиком Юнион». Так что чемпионы России могли подписать молодую казахстанскую звезду ещё до Нуралы Алипа, которого сейчас, судя по всему, возьмут в аренду. По правилам ФИФА нужно было подождать, пока игроку исполнится 18 лет.

Но в феврале 2018-го Сейдахмета забрала «Уфа». Парень ярко проявил себя на зимних сборах. В первой же игре с киприотами забил гол, а потом отдал две голевые передачи в спарринге с крепким чешским «Слованом». В уфимском клубе новичку сразу дали «десятку» – это о многом говорило. Подходящий номер для «Месси».

Тренировавший тогда «Уфу» Сергей Семак сделал комплимент Сейдахмету.

«Он очень хорошо оснащён технически, умный игрок, может достаточно быстро обыграть. Это те требования, которые есть в современном футболе. Поэтому мы надеемся, что он окрепнет и будет помогать нашему клубу показывать хорошие результаты», – сказал Семак в интервью AllUfa.ru.

«Знаю, что я надежда Казахстана. К сожалению, у нас пока нет ни одного сильного игрока, который бы играл за рубежом. Вот я и хочу стать первым казахстанцем, который будет играть в АПЛ и Примере», – без ложной скромности рассуждал сам Еркебулан после перехода в «Уфу».

Однако в красивой упаковке оказалась пустая коробка. Во второй половине сезона-2017/2018 Сейдахмет принял участие только в двух матчах РПЛ, выйдя на замену с «Анжи» и «Динамо». Потом получил повреждение, а в сезоне-2018/2019, когда Семака в «Уфе» сменил Сергей Томаров, отыграл только 25 минут во встрече с ЦСКА и около часа в кубковой игре с «Нижним Новгородом». Результативными действиями не отметился, зато заработал две жёлтые карточки. В конце 2018-го снова выбыл из-за мышечного повреждения, после чего в «Уфе» решили избавиться от «казахстанского Месси». Сначала Сейдахмета отправили на полгода в аренду в болгарский «Левски», а летом 2019-го продали «Кайрату» за € 300 тыс.

Тогда Еркебулан показывал что-то интересное лишь в сборной Казахстана. Забил победный гол в товарищеском матче с Венгрией, набрал 1+1 в игре Лиги наций с Андоррой. Вернувшись на родину, форвард должен был наконец раскрыться и заставить боссов «Уфы» пожалеть о поспешной продаже. Тем не менее и в «Кайрате» он быстро превратился из невероятного таланта, которого «отпустят только за € 20 млн», в запасного. Подписание Вагнера Лава летом 2020-го окончательно убедило Сейдахмета, что пора опять искать новую команду, чтобы играть. Еркебулан ушёл на полгода в аренду в «Жетысу», где не забил ни одного гола и не сделал ни одной голевой передачи в пяти матчах. Говорили, что «казахстанский Месси» не готов работать на поле без мяча и вести единоборства так, как необходимо в мужском футболе, что он просто плывёт по течению, что ему пора забыть о гламуре и сконцентрироваться на профессии.

Зимой 2021-го Сейдахмет находился на распутье. Казахстанские журналисты писали: «Кайрат» отстранил его от тренировок, выставил на трансфер и готов отпустить бесплатно. Форварда хотел «Тараз», но Еркебулан потребовал рекордную для этого клуба зарплату – 6 млн тенге в месяц (чуть более € 12 тыс.). Сезон-2021 Еркебулан всё-таки отыграл за «Кайрат». В 17 матчах чемпионата, Кубка Казахстана и Лиги конференций не совершил результативных действий, и даже назначение главным тренером команды Курбана Бердыева ничего не изменило в карьере Сейдахмета.

По слухам, теперь форвард может оказаться… в третьем по уровню российском дивизионе. Сейдахмета готовы отправить в филиал клуба – «Кайрат» из Москвы, выступающий в ФНЛ-2. Еркебулан к 22 годам пополнил список нераскрывшихся «новых Месси», в котором есть Денис Давыдов и многие другие игроки со всего мира. Звездой казахстанского футбола он уже, очевидно, не станет. «Уфа» вовремя отпустила Сейдахмета, заработав хоть какие-то деньги.