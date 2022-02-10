Мамардашвили был глубоким запасным, но получил шанс заявить о себе.

Не пустил «Динамо» в Европу и уехал в Испанию. Грузинский вратарь теперь тащит «Валенсию»

Как дела у легендарной «Валенсии»?

Если коротко: не очень.

Идут ровно в середине таблицы (на 11-м месте) и вряд ли зацепятся за еврокубки.

Фанаты ненавидят владельца клуба Питера Лима за то, что «денег нет, но вы держитесь»: экс-лидеры Дани Парехо и Франсис Коклен второй сезон играют в соседнем «Вильярреале», молодые таланты уходят, приходится играть составом эконом-класса.

Даже Черышев с августа не провёл ни одного полного матча – всё ещё подвержен травмам, а также проигрывает конкуренцию Гонсалу Гедешу.

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Но есть у этой «Валенсии» невоспетый и неочевидный герой – вратарь Георгий Мамардашвили. Он же – воспитанник тбилисского «Динамо» и лучший игрок матча «Валенсия» – «Реал Сосьедад» (0:0) по мнению статистических сайтов в прошлом туре Ла Лиги.

Всего за «Валенсию» Георгий сыграл семь раз (в том числе с мадридским «Реалом»), пропустил семь голов и оформил три «сухих» матча.

Сейчас – когда основной вратарь Яспер Силлессен травмирован, а любимец фанатов запасной Хауме Доменек просто нестабилен – Мамардашвили готовится стать номером один. Тренер Альберт Селадес снова ему доверяет (после фиаско в матче с «Севильей» в первом круге, о котором скоро расскажем).

Фото: Maria Jose Segovia/Getty Images

Пора познакомиться с Мамой – так грузинского вратаря называют и в родном Кутаиси, и среди болельщиков «Валенсии». Тем более недавно он вошёл в топ-50 талантов Европы, за которыми надо было следить в 2021 году, по версии репортёров и редакторов сайта UEFA.com. «Основной вратарь молодежной сборной Грузии успел проявить себя в квалификации Лиги Европы, и есть четкое ощущение, что это только начало», – писали журналисты.

«Это была победа всей страны». Как Мамардашвили лишил московское «Динамо» еврокубков

В двух подряд сезонах – 2016/2017 и 2017/2018 – Георгий ни разу не вышел на поле в составе тбилисского «Динамо». После этого поехал по арендам: сначала в «Рустави» (семь «сухих» матчей и 43 пропущенных мяча в 28 играх), затем в тбилисский «Локомотив» (восемь «сухих» матчей и 43 пропущенных мяча в 35 играх).

Именно Мамардашвили был в воротах тбилисского «Локомотива» в том самом матче с московским «Динамо» во втором раунде квалификации Лиги Европы полтора года назад. Динамовцы на выезде проиграли 1:2, лишили себя Европы, а болельщики на стадионе в Москве по итогам поражения высмеяли ситуацию баннером «Спасибо за евросезон».

Фото: «Чемпионат»

Вратарь сказал, что прежде никогда не играл на таком высоком уровне. При этом за победу в матче с «Динамо» премиальных не давали – для мотивации они просто были не нужны.

Георгий Мамарадишвили вратарь «Валенсии» «Это была победа всей страны, а не только «Локомотива». Я до сих пор получаю много sms и сообщений в директ от фанатов. Несмотря на то что болельщики не могли присутствовать на матче, многие из них всё равно пришли. Они ждали снаружи, чтобы сопроводить нас, пока мы выезжали со стадиона на автобусе. Честно говоря, наша победа была главной новостью в каждом грузинском СМИ».

Защитник «Динамо» Иван Ордец также обратил внимание на игру Мамардашвили: «Вратарь поймал страшный кураж – после той игры его можно было продать в любой клуб Европы».

Этим клубом оказалась «Валенсия». Сначала аренда с правом выкупом. А перед новым, 2021 годом случился и полноценный трансфер: контракт до 2024 года, сумма трансфера – € 850 тыс., отступные – € 20 млн.

Фото: РИА Новости

И да, тбилисский «Локомотив» дальше после «Динамо» не прошёл – в следующем раунде проиграл в гостях «Гранаде» 0:2.

То самое фиаско с «Севильей» и лишний вес

Георгий дебютировал за «Валенсию» осенью 2021 года в матче с «Хетафе» и стал вторым самым молодым вратарём, дебютировавшим за клуб (20 лет 318 дней). Тогда же легендарный вратарь «Валенсии» Сантьяго Канисарес написал в «Твиттере», что верит в грузина: «Нет сомнений, что играть будет именно он». А на тот момент главный тренер Хосе Бордалас сказал, что Георгий прекрасен во всём.

Правда, вратарь сел в запас уже в конце сентября 2021-го после того, как пропустил три мяча в игре с «Севильей» в 6-м туре Ла Лиги (1:3): сначала не среагировал на дальний удар в ближний угол, затем не пошёл на простой скачущий мяч и пропустил его над головой, а под конец пустил парашют. Все три гола – к 22-й минуте.

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«Валенсия» проиграла 1:3, Георгий вернулся на поле только в январском матче с «Реалом Сосьедад» и уже при новом тренере. А тогда – в сентябре – получил критику от испанских СМИ (въедливых и традиционно придирчивых к легионерам).

Так написали в AS: «Мамардашвили ни разу не спас свою команду. Особенно грубая ошибка – в ситуации со вторым голом. Во время первого гола – остался в воротах, во время третьего – вышел оттуда слишком далеко».

А такой была критика от Marca: «Второй мяч – катастрофическая ошибка. Пропущенный им гол может претендовать на один из самых курьёзных в сезоне».

Но и это не всё.

В конце января на матч Ла Лиги с «Атлетико» Мамардашвили не поехал по необычной причине: он не попал в состав из-за лишнего веса. Итог – «Валенсия» вела со счётом 2:0, но упустила победу в самом конце. Потом грузин вернулся в старт – больше тащить в воротах сейчас некому.

Вратарь учит язык и конкурирует за место в основе с кумиром

В Испании про Мамардашвили шутят, что его рост (199 см) и его фамилия – одинаковой длины. Вратарь живёт в скромной квартире в Патерне – пригороде Валенсии, где находится клубная база и растёт много апельсинов.

Учит испанский язык. На поле спокойно общается с партнёрами и знает, как на испанском будет «вверх», «вниз», «вправо», «влево», «спасение» и «прыжок». В свободное время играет в приставку.

Георгий Мамардашвили Фото: Pedro Salado/Getty Images

Один из любимых вратарей – как раз Силлессен. Именно с ним Мама и будет конкурировать за место в старте.