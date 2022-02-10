Самый дорогой развод Федуна. Как «Спартаку» выбраться из ловушки с Гусом Тилем?

На днях главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот прокомментировал форму Гуса Тиля: «Мне уже не придётся его убеждать играть за нас, но мы в зависимом положении. Я запросто могу представить, что технический директор «Спартака» теперь думает: «Ого, это не такой уж и плохой игрок, как казалось».

А как ещё, если футболист вместе с мощным Себастьеном Аллером лидирует в списке лучших бомбардиров Эредивизии, забив 13 голов в 21 матче? Добавьте к этому 6 голов в квалификации Лиги конференций и возвращение в сборную Голландии с голом в ворота турок. Казалось бы, читается летний камбэк в «Спартак», который в 2019-м отвалил за Тиля € 18 млн (по данным Transfermarkt). Но не всё так просто. Разбираемся в возможных сценариях дальнейшей судьбы голландца.

Тиль — очень узкопрофильный футболист, зависимый от системы

Сейчас уже очевидно, что «Спартак» откровенно переплатил за Тиля. Эту мысль высказывал год назад и Василий Березуцкий, работавший в Голландии с Леонидом Слуцким в «Витессе»: «Да, сумма баснословная. По мне, он не стоит таких денег. Во сколько раз переплатили? Раза в два!». Можно сказать, «Спартак» просто повёлся на приличную атакующую статистику Тиля: 21+10 по системе «гол+пас» за «АЗ» в двух сезонах до переезда в Москву.



Логика трансфера (тогда сделками в «Спартаке» занимался Томас Цорн) строилась по следующему алгоритму: шорт-лист на позицию АПЗ для Олега Кононова, срыв перехода Гастона Перейро из «ПСВ», быстрый сброс денег в условиях сложного старта нового сезона. Помните же, кстати, как мощно выглядел Тиль против «Браги» в квалификации Лиги Европы? Не помните, потому что Тиль уже был заигран за «АЗ» и не мог помочь новой команде.

Гус Тиль Фото: Getty Images

После интересного старта (1+3 в первых трёх играх в РПЛ) Тиль постепенно выпал из стартового состава «Спартака». Тогда игру голландца можно было списать на общее плохое состояние команды Кононова. Однако при Доменико Тедеско Тиль вообще превратился в резервиста и укатил в аренду во «Фрайбург».

Главный вывод по истории взаимоотношений «Спартака» с Тилем — отсутствие адекватной оценки качеств игрока в контексте игровой системы. Главный тренер «АЗ» Джон ван дер Бром маскировал слабые стороны игрока и грамотно интегрировал Тиля в атакующую структуру. Где и пригодились его лучшие качества — движение без мяча, игра в чужой штрафной, физическая мощь. Формально Тиль всегда был «десяткой», но с функциями оттянутого форварда, который всегда знал свою оптимальную позицию в атаке.

Гус Тиль (в центре) — лидер «Фейеноорда» Фото: Getty Images

Даже если посмотреть голы Тиля в нынешнем сезоне за «Фейеноорд», то возникнет вопрос — а это точно полузащитник? Человек находится на одной линии с нападающими, пользуется дырами в чужой обороне, замыкает кроссы головой (рост — 186 см — позволяет), открывается под передачи из глубины. Нельзя сказать, что Тиль вообще не участвует в конструировании атак, но его созидательный объём гораздо меньше даже чем у партнёров по «Фейеноорду».

Игрок Ключевые передачи за матч Оркун Кёкчю 3 Луис Синистерра 2,7 Йенс Торнстра 1,8 Алиреза Джаханбахш 1,6 Гус Тиль 1,2

Интересная «десятка» — с отличными показателями в завершении, но с откровенно средними цифрами по обострению. Голландский Томас Мюллер без созидания или, если угодно, более мощный и быстрый Александр Ерохин. Использование игрока подобного плана сразу вызывает необходимость в решении тактического ребуса. Но не забываем, что «Фейеноорд» сейчас тренирует Арне Слот, хорошо знакомый с возможностями Тиля по «АЗ». Именно там Слот работал в тренерском штабе ван дер Брома. Родная лига, старые тренерские конспекты, типичная дырявая оборона голландских команд — неплохой рецепт для реанимации карьеры. Тем более Тиль всё ещё молод, ему 24 года.



Подробнее специфику Тиля разбирал Михаил Гончаров в отдельном материале. С тех пор мало что изменилось.

В системе Тедеско у Тиля был шанс заиграть только в роли второго форварда. Однако по общему набору качеств Александр Соболев, Джордан Ларссон и Эсекьель Понсе лучше балансировали игру команды впереди. Для роли полузащитника в схеме 3-5-2 Тиль не обладал необходимым объёмом созидательных и оборонительных навыков. Увы, не было возможности оценить Тиля в условиях хаотичного футбола Руя Витории. Вопрос с арендой в «Фейеноорд» менеджеры клуба решили ещё до официального прихода португальца.

Федуну говорили, что Тиля можно продать за € 40 млн

Важный момент — перед отъездом в Голландию Тиль продлил контракт со «Спартаком» до лета 2023-го. Схема сразу под два исхода:

игрок набирает форму в Голландии и возвращается в Москву для борьбы за место в основе;

игрок набирает форму в Голландии, и его кто-то обязательно захочет купить.

При этом «Фейеноорд» взял Тиля в аренду без права выкупа. Это логично — у клуба просто нет возможности брать на себя какие-либо финансовые обязательства. Что и подтвердил в сентябрьском интервью технический директор Франк Арнесен: «Чем лучше у Тиля получается играть в «Фейеноорде», тем меньше шанс, что он останется у нас. Мы не против, чтобы он остался. Очень довольны тем, что арендовали его при наших финансовых возможностях. Но в Москве ему платят такую зарплату, к которой «Фейеноорд» не может приблизиться. Пока что трансфер невозможен».

Гус Тиль в форме «Спартака» Фото: Getty Images

Даже если «Фейеноорд» рассматривает вариант с выкупом Тиля, то «Спартак» в этом случае может рассчитывать на небольшую сумму. Прямо сейчас трансферный рекорд «Фейеноорда» составляет € 7 млн — столько платили за Маркоса Сенеси и Данко Лазовича. В декабре об интересе к Тиль «Эвертона» писал The Athletic, но Лэмпард уже приобрёл двух полузащитников: Деле Алли и Донни ван де Бека.



К словам Заремы Салиховой всегда стоит относиться с настороженностью, но по «ликвидности» Тиля она дала следующую информацию – в выражениях и намёках на развод владельца клуба она не стеснялась.

Зарема Салихова жена владельца «Спартака» «Это самая дорогая и самая бесполезная для клуба покупка. Был куплен с огромными переплатами и оказался бесполезен. Леонид Федун берёт этот трансфер на себя, но я понимаю, что ему просто показали парня и сказали, что он капитан в Голландии, что его можно будет продать за € 40 млн в будущем в тот же «Аякс». Хороший клуб и трансферы перспективные».

Больше покупателей не наблюдается (да и про «Аякс» новостей не было) — очень влияет фактор игровой специфичности Тиля. Что касается «Спартака», то сейчас сложно говорить о перспективах Тиля при Паоло Ваноли и существующем лимите на легионеров. Йоррит Хендрикс и Понсе покинули клуб, уходит Жиго. Летом останется семь слотов (каким будет новый лимит, мы пока не знаем), но это без учёта Алекса Крала, который сейчас не особо нужен «Вест Хэму». Но главное: «Спартаку», возможно, не хватает игрока, умеющего отдать тонкий пас, но не нападающего (есть Соболев, Джоржан и купили Николсона). А Тиль, как мы уже выяснили, точно не классическая «десятка».

Сам игрок тоже без особого энтузиазма комментирует возможность возвращения в «Спартак»: «Я сказал себе, что не хочу делать никаких заявлений на этот счёт. У меня в Москве есть работодатель, не хочу, чтобы он услышал что-то такое, о чём ещё не знает». Так что с обеих сторон клуб попал в ловушку. Самым логичным исходом сейчас выглядит договорённость с «Фейеноордом» о трансфере за условные € 5-7 млн. Самым идеальным – продать его на пике за большие деньги в какой-нибудь клуб АПЛ. Не факт, что этот клуб ещё найдётся, хотя сегодня стало известно об интересе со стороны «Аталанты».



Изменить судьбу Тиля может только Ваноли. Но захотят ли в «Спартаке» в очередной раз решать ребус с лимитом и тактическими нюансами — огромный вопрос.