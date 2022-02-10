За одну акцию клуба заплатили в 800 миллионов раз больше её реальной стоимости.

Хозяева «Ньюкасла» провели мутную схему ради топ-трансферов. И им за это ничего не будет?

Главным растратчиком в зимнее трансферное окно предсказуемо стал «Ньюкасл». Английский клуб оставил на рынке € 102,1 млн и почти на € 5 млн опередил ближайшего преследователя («Ювентус»). С одной стороны, такие траты понятны. В клуб пришли богатые владельцы, которые сильно не желают очищения Чемпионшипом. С другой стороны, € 100+ млн – сумма, сильно превышающая трансферный бюджет «Ньюкасла» (€ 60 млн), который в конце 2021 года раскрыл The Telegraph.

Как это возможно?

Важно подчеркнуть, что тот же The Telegraph сообщал: «Ньюкасл» может спокойно (без внимания ФФП) потратить в зимнее окно около € 225 млн. Но подозрения вызывает не сумма в € 100+ млн, а необычные совпадения.



24 января компания Newcastle United Limited продала за £ 40 млн (больше 4 млрд рублей) одну акцию стоимостью всего 5 пенсов (5 рублей). То есть неизвестный заплатил за неё в 800 миллионов раз больше её реальной стоимости.

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К тому моменту «Ньюкасл» уже оставил на рынке сумму, примерно равную озвученному трансферному бюджету. Клуб потратил € 45 млн на Криса Вуда и Кирана Триппьера. 28 января «Ньюкасл» объявил о приобретении у «Лиона» Бруну Гимарайнса за € 40+8 млн, а в последний день окна выхватил у «Брайтона» Дэна Бёрна за € 15 млн.

Не нужно быть математиком, чтобы вычислить – стоимости той самой акции как раз и не хватало, чтобы вложиться в бюджет с учетом зарплаты игроков.

Фото: Stu Forster/Getty Images

А так можно?

Для понимания нужно пояснить принцип работы долевого финансирования. Если говорить грубо, то любая компания (в том числе футбольный клуб) может воспользоваться только двумя источниками финансирования: долговыми и долевыми. Долговые предполагают возврат суммы с учетом процентов (самый простой пример – кредит в банке), долевые – продажу части компании (в том числе одной акции) за любую сумму. Грубо говоря, вам никто не мешает прийти к владельцу условного ООО «Ромашка» и сказать: «Даю € 100 млн и 1% компании – мой». То же самое произошло в «Ньюкасле», так что с точки зрения закона все чисто.

Вопрос лишь в том, является ли такая сделка конкурентной. Однозначный ответ дать невозможно, но такие махинации точно смахивают на манипулирование. В чём подвох объяснил профессор Ливерпульского университета и эксперт по футбольным финансам Киран Магуайр: «Можно вкладывать в клуб сколько угодно средств через акции, но учтены будут только £ 90 млн за трёхлетний период. Для расчетов ФФП инвестиции через акции ограничены £ 90 млн, и я думаю, что PIF (фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии. – Прим. «Чемпионата») вложил уже немало».

Фото: Ian MacNicol/Getty Images

Также Магуайр объяснил, почему была продана именно одна акция за £ 40 млн, а не 40 млн акций по £ 1: «PIF хочет финансировать трансферы, но также хочет, чтобы Аманда Стейвли и братья Рубен владели по 10% клуба каждый. Так что я думаю, что неназванное лицо и есть PIF. Они могли бы купить 40 млн акций по £ 1 за каждую, деньги пришли бы в клуб, но тогда PIF стал бы владеть 90-95% акций. Это вызвало бы новую волну протестов от клубов АПЛ».

Так будет продолжаться?

Чисто теоретически саудиты, если это всё-таки они, могли с таким же успехом купить одну акцию не за £ 40 млн, а за £ 400 млн или больше. Правда, даже £ 40 млн за акцию настолько огромны, что если бы в такую сумму оценивалась каждая из 7 989 941 штук, то «Ньюкасл» не только бы с огромным отрывом был крупнейшей компанией в мире по капитализации, но и примерно в 18 раз превосходил доходы крупнейшей экономики мира (США) в 2021 году.

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Такая схема пугает и восхищает одновременно. Махинация «Ньюкасла», очевидно, подсветила проблему для регуляторов ФФП. Во-первых, неравенство возможностей, потому что не у всех клубов есть акции. Во-вторых, нарушение конкуренции за счёт лёгкого пути по вложению денег очень богатыми владельцами.



То есть конкретно за операцию с £ 40 млн за акцию «Ньюкаслу», скорее всего, ничего не будет. Но в будущем такие сделки либо запретят, либо существенно ограничат.