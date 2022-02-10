Зидан возвращается? Назначение в «ПСЖ» уже кажется неизбежным

Похоже, Зинедин Зидан скоро вернётся к работе. Почти год назад француз во второй раз покинул пост главного тренера мадридского «Реала» и ушёл в творческий отпуск. Не секрет, что Зизу хотел возглавить родную сборную, но Дидье Дешам избежал увольнения, несмотря на провальный Евро. Поэтому всё это время Зидан отдыхал. А теперь его назначение в «ПСЖ» кажется неизбежным. Собрали главные новости по теме.

Вообще, о возможном приходе Зидана в «ПСЖ» говорят уже давно. Всё логично: клуб, который мечтает выиграть Лигу чемпионов и никак не может это сделать, интересуется тренером, который умудрился взять трофей через полгода после старта карьеры и ещё дважды — за следующие два сезона.

Первая конкретика появилась в сентябре 2021-го, когда ещё не было очевидно, что Маурисио Почеттино в «ПСЖ» ненадолго. После этого Зизу последовательно отшивал другие клубы: сначала — разбогатевший «Ньюкасл», затем — стабильно богатый «Манчестер Юнайтед». Идею назначить Зидана в «МЮ» поддерживал Криштиану Роналду, но план провалился. Оказалось, что тренер не хочет ехать в Англию. Что ещё важнее — против его жена.

В ноябре пошла новая волна слухов о Зидане и «ПСЖ». На этот раз подробностей было больше. Выяснилось, что у Зизу отличные отношения с президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи (неудивительно, ведь француз — лицо ЧМ-2022 в Катаре) и вообще он хочет тренировать гегемона Лиги 1. Для «ПСЖ» приглашение Зидана было важно ещё и потому, что оно могло бы задержать в команде Килиана Мбаппе. Зизу — кумир звёздного нападающего. Тогда же оказалось, что футболисты «ПСЖ» уже не сомневаются — их новым тренером в скором времени станет именно Зидан. Представители клуба поспешили провести встречу с французом.



Параллельно звучали всевозможные опровержения. Вот что сказал спортивный директор «ПСЖ» Леонардо: «Мы не хотим, чтобы Почеттино уходил. Он никогда не просил отпустить его, и ни один клуб не связывался с нами по поводу него. Мы очень уважаем Зидана и то, что он сделал как игрок и как тренер. Но я могу с полной ответственностью заявить, что мы не ведём с ним переговоры и никаких встреч с ним у нас не было».

Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

После Нового года новости о Зидане повалили с удвоенной силой. Сначала о возможном назначении сообщил журналист RMC Sport Даниэль Риоло (он предсказал переход Лионеля Месси в «ПСЖ» ещё за несколько месяцев), затем сразу два крупных испанских сайта протрубили о том, что с Зизу согласовали контракт. А Le Parisien добил информацией, что Почеттино не уволили уже зимой только потому, что Зидан отказался возглавлять команду в разгар сезона.

Наконец, самая свежая новость по теме на сегодня. Сразу скажем: источник — так себе (британский Mirror). И всё же как это романтично! Новость в том, что Зидан попросит «ПСЖ» подписать Криштиану Роналду. Просто представьте это воссоединение.

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