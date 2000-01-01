Кто больше всех зарабатывает на трансферах? Анализ выручки клубов Европы за 10 лет

10 европейских клубов с наибольшей трансферной выручкой
В Европе футбол неотделим от бизнеса. И чтобы существовать, надо хорошо зарабатывать. Исследователи выяснили, какие клубы из топ-5 лиг справляются с этим лучше всего в последние 10 лет.
10-е место — «Эмполи»
+ € 100 млн.
€ 75 млн потрачено, € 175 млн заработано
+ € 100 млн.
€ 75 млн потрачено, € 175 млн заработано
У «Эмполи» нет чёткой цели всегда продавать: в один год они могут заработать € 1 млн, в другой – € 20 млн. И системно это копится. Клуб почти не тратит, но всегда готов кого-то отдать. А самый крупный трансфер на выход последнего времени – уход Беннасера в «Милан» за € 12 млн.
9-е место – «Хоффенхайм»
+ € 108 млн.
€ 227 млн потрачено, € 335 млн заработано
+ € 108 млн.
€ 227 млн потрачено, € 335 млн заработано
Единственный представитель Бундеслиги в списке. У клуба получился один выдающийся год с точки зрения продаж – в сезоне-2019/2020 на счёт капнуло больше € 100 млн. Всё благодаря уходу Жоэлинтона, Демирбая, Шульца и Амири. До этого клуб выгодно продал в «Баварию» Зюле и Вагнера.
8-е место – «Сент-Этьен»
+ € 111 млн.
€ 111 млн потрачено, € 222 млн заработано
+ € 111 млн.
€ 111 млн потрачено, € 222 млн заработано
Клуб оказался в рейтинге во многом за счёт двух крупных продаж: Салиба в «Арсенал» и Фофана в «Лестер» (+ € 60 млн). В основном «Сент-Этьен» ориентируется на небольшие заработки, но от трансферов большого числа футболистов.
7-е место – «Атлетик»
+ € 115 млн.
€ 109 млн потрачено, € 224 млн заработано
+ € 115 млн.
€ 109 млн потрачено, € 224 млн заработано
Клубная философия обязывает «Атлетик» быть финансово независимым. При этом клуб редко кого-то продаёт. Зато если и делает то, то с максимальной выгодой. Самые крупные продажи последних 10 лет – Кепа в «Челси» за € 80 млн и Лапорт в «Сити» за € 65 млн.
6-е место – «Монпелье»
+ € 116 млн.
€ 89 млн потрачено, € 205 млн заработано
+ € 116 млн.
€ 89 млн потрачено, € 205 млн заработано
Разные французские клубы часто забирают таланты у «Монпелье». И не только гранды. Клуб почти не тратится на новичков, но активно продаёт любой актив. Лаборде ушёл в «Ренн» за € 15 млн, Делорт – в «Ниццу за меньшую сумму. Каждое ТО клуб легко зарабатывает € 20+ млн.
5-е место – «Аталанта»
+ € 162 млн
€ 392 млн потрачено, € 554 млн заработано
+ € 162 млн
€ 392 млн потрачено, € 554 млн заработано
Итальянцы много продавали в середине второго десятилетия. А в последние пару лет избавляются только от ненужных игроков и стараются сохранять лучших: отсюда постоянная борьба в верхней части таблицы Серии А и Лига чемпионов.
4-е место – «Удинезе»
+ € 172 млн.
€ 244 млн потрачено, € 416 млн заработано
+ € 172 млн.
€ 244 млн потрачено, € 416 млн заработано
Клуб вовсю конкурирует с «Дженоа» за звание главного поставщика игроков для больших клубов Италии. Но расстаётся клуб с игроками чуть менее стабильно. Среди последних крупных продаж – Де Пауль в «Атлетико» за € 35 млн, Мерет в «Наполи» за € 26 млн.
3-е место – «Дженоа»
+ € 200 млн.
€ 265 млн потрачено, € 465 млн заработано
+ € 200 млн.
€ 265 млн потрачено, € 465 млн заработано
Главный донор итальянских топов. «Дженоа» высасывает деньги со всей Италии, но и развивает преимущественно местных. Главные продажи последнего времени – Шомуродов в «Рому» (€ 17,5 млн), Ромеро и Ровелла в «Юве» (€ 31 млн и € 23 млн). Клуб также отдаёт кучу игроков в аренду и смотрит следующую цель для крупной продажи.
2-е место – «Лион»
+ € 247 млн.
€ 439 млн потрачено, € 686 млн заработано
+ € 247 млн.
€ 439 млн потрачено, € 686 млн заработано
Только в один год из последних 10 «Лион» продал игроков меньше чем на € 10 млн. В основном – феноменальные сделки на «выход»: Ляказетт в «Арсенал» за € 55 млн, Толиссо в «Баварию» за € 41 млн. Была и фантастическая продажа Юмтити за € 25 млн в «Барсу». В последние годы – Н'Домбеле в «Тоттенхэм», Менди в «Реал» (оба – больше € 100 млн).
1-е место – «Лилль»
+ € 349 млн.
€ 319 млн потрачено, € 668 млн заработано
+ € 349 млн.
€ 319 млн потрачено, € 668 млн заработано
Эталонный клуб с точки зрения купли-продажи. За последние годы отдали Осимхена в «Наполи» за € 75 млн (его покупали за € 22 млн) и Пепе в «Арсенал» за € 80 млн. Другие трансферы не приблизились к этим цифрам, но каждый год «Лилль» стабильно продаёт 3-4 игроков за € 50-60 млн.
Кто больше всех зарабатывает на трансферах? Анализ выручки клубов Европы за 10 лет
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