«Премия Дарвина за самое глупое удаление». Игроку «Арсенала» дали 2 жёлтые за 2 секунды!

Вот что бывает, когда очень хочешь сорвать атаку. Кажется, Мартинелли прославился надолго.

До 69-й минуты матч 24-го тура Премьер-лиги «Вулверхэмптон» — «Арсенал» проходил скучно: минимум остроты с обеих сторон, единственный гол – после углового. Красок в игру добавил нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли, который с интервалом в пару секунд дважды сфолил на жёлтую.

Сперва Мартинелли на чужой половине поля оттолкнул рукой Даниэла Поденсе, мешая ввести тому аут. А через мгновение также жёстко отпихнул Тавареса.

Судья Майкл Оливер тут же показал бразильцу две карточки: в первую секунду – за отложенный фол на Поденсе, через мгновение – за толчок.

Комментатор матча Георгий Гигинеишвили отметил глупое поведение 20-летнего нападающего, предложив вручить тому премию Дарвина за самое глупое удаление.

– Если была бы какая-то премия, схожая с премией Дарвина по части глупых удалений, вот, наверное, Хименес и Мартинелли могли бы посоревноваться.

Речь тут идёт о схожем случае в АПЛ: в матче 16-го тура между «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптоном» нападающий Рауль Хименес получил две жёлтые карточки за 48 секунд. Сперва в подкате прервал атаку «Ман Сити», а затем помешал сопернику разыграть штрафной.

В 2022 году у «Арсенала» ужасная статистика: 6 матчей, 2 гола и 4 удаления. До Мартинелли красные карточки получали Габриэл Паулиста, Гранит Джака и Томас Парти.

Похоже, в этой ситуации Микель Артета бессилен: «Всегда защищаю своих футболистов, но с такой статистикой это делать всё сложнее». Что касается эпизода с Мартинелли, то он просто сказал: «Я в Англии уже много лет, но не видел ничего подобного раньше».