Фейковые шейхи и «русский гангстер» довели «Портсмут» до банкротства. Клуб спасли фанаты

В 2008 году «Портсмут» выиграл Кубок Англии во второй раз в истории. Уже опытный главный тренер Гарри Реднапп всего за пару лет собрал команду, которая регулярно обыгрывала топ-клубы, а трофей стал лишь яркой демонстрацией высокого уровня. От финала Кубка Англии в сезоне-2009/2010 до вылета в четвёртый дивизион «Портсмут» отделили всего четыре года.

Гарри Реднапп, вероятно, самый эффективный менеджер Англии нулевых

Гарри Реднапп пришёл на должность спортивного директора «Портсмута» в 2001 году. «Портсмут» был одной из худших команд Первого дивизиона (Чемпионшипом он стал в 2004 году). На протяжении пяти лет клуб занимал места в нижней части таблицы. Лучший результат этого отрезка — 17-е место.

Весной 2002-го Реднапп стал ещё и главным тренером. Первый полный сезон под его руководством завершился победой в турнире. Английский менеджер перетаскивал игроков, с которыми работал раньше в «Вест Хэме», а стоимость трансферов была смешной даже по тем временам. Например, 26 голов за сезон-2002/2003 забил Светослав Тодоров. Тренер подписывал игрока ещё в «Вест Хэм», а позже переманил в «Портсмут» за £ 750 тыс.

С 1999 года клубом владел Милан Мандарич. Он спокойно копил долги, не показывал больших амбиций, поэтому делегировал дела Реднаппу. Тот согласился на маленькую зарплату, ведь ему предложили 10% от трансферной прибыли. Реднапп находил дешёвых игроков — купив Питера Крауча за £ 1 млн, он продал его через год в пять раз дороже. Правда, когда он стал тренером, его кэшбек уменьшился до 5%, но даже такие условия позволяли хорошо зарабатывать на комиссии.

Гарри Реднапп Фото: Chris Ison/Getty Images

В ноябре 2004 года Реднапп поругался с Миланом Мандаричем и ушёл к непримиримому сопернику «Портсмута» – в «Саутгемптон». Новую команду Реднаппу спасти от вылета не получилось, а вот «Портсмут» сумел сохранить прописку и без англичанина.

Французский владелец с советскими корнями

Будущее «Портсмута» вновь стало туманным. Более £ 60 млн долгов и отсутствие перспектив вынудили Мандарича в 2006 году продать клуб Александру Гайдамаку. 30-летний бизнесмен родился во Франции, его отец — в СССР. Биография его отца Аркадия Гайдамака обязана стать сюжетом для шпионского фильма — в ней сочетались обвинения от израильской полиции в отмывании денег, расследование французских властей из-за продажи оружия Анголе, а также слухи о службе в КГБ в 1980-х. Портфолио Александра Гайдамака было скромнее, поэтому он просто приобрёл клуб в АПЛ.

Новый владелец начал работу с активного зимнего окна. За месяц до официальной продажи клуба Реднапп вернулся в «Портсмут», где у него были возможности для создания новой команды.

С «Портсмутом» нулевых ассоциируется много известных имён: Нико Кранчар, Энди Коул, Дэвид Джеймс, Глен Джонсон, Сол Кэмпбелл, Нванкво Кану. Все они пришли летом 2006 года. Первое летнее трансферное окно Реднаппа после возвращения в «Портсмут» определило ближайшее будущее команды. Пример Нванкво Кану — квинтэссенция работы Гарри на трансферном рынке. Форварду исполнилось 30 лет, за него никто не боролся. Реднапп предложил ему контракт на год. В итоге Кану играл за «Портсмут» до 2012 года, где и завершил карьеру. А ещё он забил гол в финале Кубка Англии — вероятно, главный мяч в современной истории клуба. Первый сезон обновлённый «Портсмут» закончил на девятом месте.

В 2008 году случились два события, имеющие колоссальное значение для истории «Портсмута». В мае команда выиграла тот самый Кубок Англии, обыграв в финале «Кардифф» со счётом 1:0. В сентябре рухнул фондовый рынок, и все последующие события начались именно с мирового кризиса. Александр Гайдамак заметно обеднел и понял, что клуб нужно продавать. £ 68 млн долгов «Портсмута» должны были войти в сделку, начался поиск покупателя.

В октябре 2008 года Реднапп уволился и отправился в «Тоттенхэм». Всё происходило на фоне провала «Портсмута» в групповом этапе Кубка УЕФА (при этом в чемпионате он шёл на седьмом месте после восьми туров). Реднапп не дождался урегулирования организационных вопросов, повисших в воздухе из-за продажи клуба, и отправился в Лондон. Ещё летом он продал «Тоттенхэму» своего основного нападающего Джермейна Дефо. Через год он выкупил у тонущего «Портсмута» Крауча, Кранчара и Юнеса Кабула. Сезон-2008/2009 «Портсмут» завершил на 16-м месте.

Как ненастоящие шейхи пытались купить «Портсмут»

Сулейман Аль-Фахим был известен как один из посредников шейха Мансура при покупке «Манчестер Сити». Застройщик из Дубая публично оценивал свой капитал в £ 3 млрд и был готов не только купить «Портсмут», но и покрыть долги клуба в кратчайшие сроки. Летом 2009 года было объявлено, что Аль-Фахим приобрёл клуб за £ 70 млн — Гайдамак получил от сделки лишь £ 2 млн, остальные деньги должны были покрыть долги.

Но неожиданно выяснилось, что у Аль-Фахима не настолько большое состояние. Из-за этого сделка едва не сорвалась, а в клубе начался хаос. Аль-Фахим всё же приобрёл «Портсмут», но уже без Джермейна Дефо, Лассаны Диарра и Реднаппа, умевшего быстро находить замену ушедшим игрокам.

Фото: Joe Pepler/Getty Images

И всё же Аль-Фахим оказался мошенником — выяснилось, что он украл у жены £ 5 млн. «Портсмут» принадлежал ему 40 дней, за это время Аль-Фахим успел продать бизнесмену из Саудовской Аравии Али Аль-Фараджу 90% акций клуба. Аль-Фахим отправился в тюрьму за кражу денег, а Аль-Фарадж получил клуб. Мог случиться смешной скандал уровня Таксина Чинавата и «Манчестер Сити» (экс премьер-министр Таиланда из-за проблем с законом продал клуб через год после приобретения), но у истории возникло безумное продолжение.

Аль-Фарадж купил «Портсмут» не на свои деньги. Он задолжал £ 17 млн гонконгскому бизнесмену Балраму Чайнраю, при этом Аль-Фарадж не мог выплачивать кредит. В 2018 году схожая ситуация возникла в «Милане» — кредитор просто забирает активы должника. Чайнрай получил в свои руки «Портсмут», который разваливался на части. Гонконгский бизнесмен заявил, что будет продавать клуб, но сделать это сразу же было невозможно, ведь «Портсмут» влез в долги и нарушал налоговое законодательство. Началось расследование.

Существует прекрасная фанатская теория: Аль-Фараджа не существует, это аватар Чанрая. Доказательств нет, но вряд ли даже такие вещи сделали бы историю более безумной. Кстати, именно в Портсмуте Артур Конан-Дойл придумал Шерлока Холмса — вероятно, каждый местный житель в душе детектив.

Фото: Joe Pepler/Getty Images

Смену владельцев ощущали все

Перед началом сезона-2009/2010 клуб покинули лидеры. Осенью-2009 выяснилось, что игроки и персонал получают зарплаты с задержкой. «Портсмуту» запретили подписывать новых игроков. 23 декабря 2009 года Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании подало иск о ликвидации «Портсмута» за неуплату НДС на протяжении двух последних сезонов.

В январе-2010 руководство лиги заявило, что использует доходы «Портсмута» от телеконтрактов для того, чтобы выплатить долги клуба по трансферам. Мимолётные владельцы просто игнорировали предыдущие договорённости. 26 января запрет на трансферы был частично снят, и уже 27 января клуб продал трёх игроков за £ 9 млн — эти средства должны были помочь рассчитаться с персоналом. Взамен брали свободных агентов. 28 января отключился сайт «Портсмута» из-за неоплаты услуг. Через несколько часов сайт заработал, но некоторые болельщики уже тогда смирились с тем, что клуб будет ликвидирован.

«Портсмут» стал первой командой в истории АПЛ, перешедшей под внешнее управление. Механизм следующий: Лига назначает кризисного менеджера, который должен любыми способами закрыть долги. Например, он может устроить распродажу состава и инфраструктуры.

Если у него не выходит, то клуб ликвидируется. В тот момент в Англии, помимо «Портсмута», под внешним управлением находились три клуба — «Солсбери», «Стокпорт Каунти» и «Кристал Пэлас». В высшей лиге играл только «Портсмут».

В «Портсмут» на должность кризисного менеджера пришёл Эндрю Андроник. Со временем стало ясно, что он имел личные отношения с Чанраем, владельцем клуба. В Англии были люди, способные приобрести «Портсмут» и закрыть долги, но Чанрай оставался главным человеком, претендующим на собственность клуба в случае его выживания. Даже несмотря на то, что бизнесмен публично говорил о будущей продаже клуба. В итоге долги в отчётах были заниженными, а стоимость состава завышенной — такие манипуляции позволяли избежать ликвидации.

В феврале клуб официально стал собственностью Чайнрая, но он не препятствовал внешнему управлению. Гонконгский бизнесмен согласился на спокойный вылет в Чемпионшип, но был против ликвидации клуба — так он не мог бы заработать на его продаже. 26 февраля «Портсмут» стал банкротом — первым в истории АПЛ. С клуба сняли 9 очков, что, правда, не имело турнирного значения — команда шла на 20-м месте.

Пока юристы бились за сохранение «Портсмута», а менеджеры перекладывали ответственность друг на друга, футболисты вышли в финал Кубка Англии. Последняя команда АПЛ билась с «Челси», ставшим в том сезоне чемпионом, и проиграла со счётом 0:1. Благодаря выходу в финал Кубка Англии «Портсмут» должен был сыграть в Лиге Европы в сезоне-2010/2011, но место отдали ставшему седьмым «Ливерпулю» — банкротам в еврокубках играть нельзя.

Фото: Tom Dulat/Getty Images

«Русский гангстер» завладел клубом

Чайнрай был признан владельцем клуба лишь в октябре 2010-го. Все судебные процессы закончились, период внешнего управления завершился. Состав команды изменился почти до неузнаваемости — ушли все, кто мог найти новый клуб. Первый сезон в Чемпионшипе прошёл нормально – «Портсмут» не вылетел. Долги не пропали, но стали меньше, внешнее управление снизило расходы до минимума. Вероятно, благоприятные отчёты спасли существование клуба. Болельщики ничего не знали и надеялись, что начнётся постепенное выздоровление.

Чайнрай пробыл полноценным владельцем «Портсмута» 213 дней. А летом 2011 года у «Портсмута» появился новый владелец — Владимир Антонов. Британские СМИ с удовольствием использовали выражение «Russian gangster», вспоминая про мутное банковское прошлое Антонова. Не сказать, что они врали — в 2019 году банкир попал в тюрьму. Мог и раньше, ведь уже в ноябре-2011 полиция выдала ордер на его арест — прокуратура Литвы заинтересовалась его банковской деятельностью. Он вышел под залог, но сразу же стал отдаляться от клуба, так как его активы были заморожены. Причины, по которым он приобрёл «Портсмут», до сих пор являются загадкой. Его компания владела хоккейным «Спартаком», пыталась купить «Борнмут», но почему-то заплатила за один из самых проблемных клубов Британии.

7 февраля 2012 года исполнилось 200 лет со дня рождения Чарльза Диккенса. Королевский двор Британии выпустил памятную монету с портретом одного из главных уроженцев Портсмута. Спустя 10 дней футбольный «Портсмут» опять попал под внешнее управление. Долги никуда не делись, новый владелец уже не мог ими заниматься — он защищался от обвинений. С команды сняли 10 очков, и она ожидаемо вылетела в третью лигу. Из клуба ушли все футболисты с профессиональными контрактами. О причинах, по которым «Портсмут» не был ликвидирован, спорят до сих пор. Второй переход под внешнее управление выглядел как конец истории клуба, однако случилась первая за много лет красивая история. Вполне в духе Диккенса.

Болельщики купили «Портсмут»

В апреле 2013 года у «Портсмута» появился новый владелец — Pompey Supporters Trust. Это акционерное общество болельщиков, взявших ситуацию под свой контроль. Дебютный сезон в Первой лиге оказался неудачным — «Портсмут» опять вылетел. За команду играли либо футболисты из академии, либо хаотично собранные свободные агенты. Объединение болельщиков не стремилось к победам на поле, их больше волновало экономическое состояние клуба. Основная задача, которую они перед собой ставили — избавление от долгов.

Несмотря на вылет, команда могла зарабатывать в дни матчей. В сезоне-2013/2014 «Портсмут» продал больше 10 тысяч абонементов — это рекорд для Второй лиги. Регулярные пожертвования фанатов приносили около £ 2,5 млн в год — при том, что всего в городе проживает чуть более 200 тысяч человек. 29 сентября 2014 года — историческая дата для болельщиков «Портсмута». Именно в тот день было объявлено, что клуб рассчитался со всеми своими долгами.

Фото: Paul Harding/Getty Images

В 2017 году «Портсмут» выиграл Вторую лигу, а 3 августа того же года клуб был приобретён Майклом Эйснером — бывшим CEO The Walt Disney Company. При нём команда стала платить за трансферы, а спортивные успехи дарили фанатам надежду на возвращение в элиту. В следующие четыре сезона команда занимала 4-8-е места в Первой лиге. В сезоне-2021/2022 «Портсмут» застрял в середине турнирной таблицы, но вряд ли такая стабильность не нравится фанатам. Цель «Портсмута» — не трофеи, а существование.

«Думаю, что, если бы не приверженность болельщиков, футбольного клуба в городе уже не было бы», — заявил Майкл Эйснер после приобретения «Портсмута».

И он прав — жители не самого большого английского города несколько лет исправляли ошибки людей, пожелавших поиграть в серьёзных бизнесменов. Зато теперь болельщики «Портсмута» не позволят разрушить то, что их объединяет.