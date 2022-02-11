«Ливерпуль» не проигрывает в 2022-м. Почему же недоволен Клопп?

«Ливерпуль» начинал очередной матч АПЛ, отставая от «Ман Сити» на девять очков. У команды была одна игра в запасе, но поражение в Лестере в любом случае ударило по шансам команды на чемпионство. Тогда «Ливерпуль» выиграл по ударам 21:6, но не забил даже пенальти и по голам уступил 0:1 (матч состоялся 28 декабря).

Ответный матч в АПЛ вышел похожим по стилю, но закончился уже полноценной победой «Ливерпуля».

«Лестер» подкосило отсутствие лидеров

Брендан Роджерс заявил в стартовый состав двух опорников, но Онинье Ндиди и Бубакари Сумаре слабо взаимодействовали друг с другом. Ндиди вынужден играть в центре обороны, так как трансфер Янника Вестергора совершенно себя не оправдал, а два основных защитника «Лестера» в прошлом сезоне – Уэсли Фофана и Джонни Эванс – сейчас травмированы.

Необходимость ставить Ндиди в центр обороны обнажила сразу две проблемы для «Лестера». Он и близко не так хорош в защите, как Эванс и Фофана (только в этом матче у него две потери). А опорная зона без него стала намного слабее. С Сумаре в паре вышел Кирман Дьюсбери-Холл, который ещё в прошлом сезоне играл в Чемпионшипе за «Лутон». Но он не смог противопоставить звёздной полузащите «Ливерпуля» ничего. Травмирован и Джейми Варди, без которого «Лестеру» на порядок сложнее контратаковать.

При всём множестве травм важно помнить, что частично команду ослабил сам Роджерс. Юри Тилеманс, с отрывом лучший полузащитник команды, которым интересуется как раз «Ливерпуль», начал игру на скамейке запасных. Возможно, Роджерс хотел добиться большей надёжности в обороне, но это в любом случае не сработало. По ожидаемым голам «Ливерпуль» победил 2,73:0,54, причём большая часть из результатов «Лестера» – удар в самом начале после быстрой контратаки.

В позиционной игре гости не показали ничего.

Возможно, лучший игрок матча – Каспер Шмейхель. И это несмотря на дубль Жоты

«Ливерпуль» забил первый мяч после углового и второй в конце матча, но это не отменяет великолепной игры команды в созидании и атаке на протяжении большей части игры. Только Шмейхель сохранял интригу в матче до конца – в матче первого круга «Лестер» не проиграл тоже благодаря ему.

В начале игры вратарь потащил удар Трента Александер-Арнольда (кстати, в свои 23 Трент провёл 150-й матч в Премьер-лиге!) под перекладину.

После перерыва самыми кончиками пальцев перевёл удар Диогу Жоты на угловой.

А на 75-й минуте не дал Салаху реализовать выход один на один.

Летом, после завершения карьеры Уэсом Морганом, Шмейхель стал капитаном «Лестера» – и провалил начало сезона. В определённый момент он был худшим вратарём лиги по разнице между фактическим и ожидаемым количеством пропущенных голов: у всех остальных 34 голкиперов, игравших в сезоне АПЛ, этот показатель был лучше. Но как раз домашняя игра с «Ливерпулем» позволила Шмейхелю вернуться на победный уровень: он отбил пенальти, выполнил несколько красивейших сейвов и стал главным творцом победы.

Шмейхель – не менее легендарная личность для Лестера, чем Варди. С огромной вероятностью из всего чемпионского состава он останется на «Кинг Пауэр» дольше всех. В ноябре ему исполнилось 35 – и это возраст, в котором одни вратари идут на спад, а другие начинают переживать вторую молодость. Приятно, что один из символов клуба возвращается.

Кстати, про капитанскую повязку он говорит так: «Это большая честь для меня. Я опытный игрок «Лестера», но до сих пор воспринимаю повязку как что-то новое для себя. Повязка с первого матча этого сезона АПЛ, в котором я был капитаном, сейчас висит в рамке у меня дома. Это реально круто».

Диас дебютировал в АПЛ – и был максимально полезен

Из-за Кубка Африки «Ливерпуль» надолго остался без своих лидеров: Садио Мане и Мохаммед Салах выясняли отношения в серии послематчевых пенальти финала турнира. И если Салах свой финал проиграл и быстро вернулся в Англию, то Мане после победы остался в Африке: встретился с президентом Сенегала, где был награждён главной национальной наградой. В его отсутствие полноценно дебютировал в стартовом составе главный январский новичок «Ливерпуля» – Луис Диас.

И Диас отыграл так, что убирать его в запас будет очень странно. За ним уверенное первое место по обводкам: Диас обыгрывал соперников пять раз (из всего семи попыток), тогда как у его партнёров по команде это получилось максимум дважды. При этом Луис не передерживал мяч, как это свойственно двум лидерам АПЛ по дриблингу, Адама Траоре (да-да, который сейчас в «Барселоне») и Аллану Сен-Максимену. Его точность передач равна 91%, из 45 пасов всего четыре не дошли до партнёров. Мог Диас и забивать, но Шмейхель сыграл ещё лучше.

Фото: Alex Dodd/Getty Images

В целом у «Ливерпуля» получилась уверенная победа на классе – всё как любит и умеет Юрген Клопп в матчах с непростыми соперниками. Он продлил победную беспроигрышную серию дома в АПЛ до 15 встреч. Последние 5 матчей – победы с общим счётом 13:2. И да, в 2022 году у «Ливерпуля» не было ещё ни одного поражения (две ничьих и шесть побед).

Знаете, как Клопп отреагировал на эту достаточно уверенную победу в матче с «Лестером»? Ну, как минимум неоднозначно: «Моменты у нас были получше, поэтому мы больше заслужили победу. Но я считаю, что «Ливерпуль» провёл не лучший свой матч, хотя мы сыграли достаточно хорошо для победы. Чувствует ли «Манчестер Сити» наше дыхание в гонке за чемпионство? Не думаю, но мы просто стараемся выигрывать».