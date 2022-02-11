«Зенит» победил, но перед ЛЕ тревожно. А Сергеев, кажется, выигрывает конкуренцию у Дзюбы

«Зенит» завершил сбор в Португалии и возвращается в Санкт-Петербург. Вчера, 10 февраля, команда Сергея Семака сыграла закрытый матч с «Копенгагеном», а сегодня в последней встрече на турнире Atlantic Cup петербуржцы встретились с другим представителем чемпионата Дании – «Брондбю». Обе игры прошли в Фару (в 40-45 минутах езды от Лагуша, в котором жили зенитовцы) на стадионе «Эштадиу Алгарве», где сборная России на Евро-2004 проиграла Испании и победила Грецию.

В матче с «Копенгагеном» Семак наигрывал основу на «Бетис». Никакой информации об этой игре не было, но о том, кто должен выйти с первых минут против испанцев в Лиге Европы, вероятно, можно догадываться по составу на встречу с «Брондбю». В последний день сбора на поле появились (в рамках схемы 4-4-2) Кержаков, Адамов, Чистяков, Алип, Круговой, Сутормин, Оздоев, Ерохин, Мостовой, Дзюба и Юри Алберто. В запас попали четыре молодых футболиста, а остальные отдыхали.

Если исходить из этой логики, то на «Бетис» тренерский штаб «Зенита» готовил молодого вратаря Одоевского, а также Караваева, Ловрена, Ракицкого, Дугласа Сантоса, Барриоса, Кузяева, Вендела, Малкома, Клаудиньо и Сергеева. Новый нападающий из «Крыльев Советов», похоже, на данном этапе выигрывает конкуренцию у Дзюбы и Юри Алберто! Экс-капитан сборной России уступает Сергееву в подвижности и прессинге, а бразильцу явно потребуется время, чтобы адаптироваться к европейскому футболу, вписаться в зенитовскую игру.

Впрочем, Ловрен накануне получил повреждение и на матч с «Брондбю» пришёл на костылях. Так что у Семака ещё одна проблема. Целая группа игроков «Зенита» пропустила часть сборов, а тут ещё и хорват вылетел перед возобновлением сезона. К слову, ранее расположение команды покинули защитник Даниил Хотулёв и полузащитник Кирилл Кравцов. Первый ушёл на правах аренды в «Оренбург», второй – в «Нижний Новгород».

Семак и Андрей Аршавин, кажется, нашли оптимальный путь развития воспитанников «Зенита». Для главной команды молодёжь ещё «сырая», а в аренде игроки будут получать практику и быстрее прогрессировать. Подписав зимой четырёх новичков, петербургский клуб смог отдать Хотулёва и Кравцова во «временное пользование», при этом по договору имеет право отозвать и того и другого в любое трансферное окно. Не удивит, если в какой-нибудь клуб РПЛ уедет и полузащитник Евгений Ким. Запомните это имя: в матче с «Копенгагеном» (1:1) Ким забил единственный гол сине-бело-голубых, да и в целом запомнился на сборе.

«Зенит» завершил зимние сборы без единого поражения. «Брондбю» петербуржцы обыграли, уступая по ходу матча. Новый центральный защитник Нуралы Алип опять доказал (забив гол), что атакующие качества у него, быть может, даже лучше, чем оборонительные, а последний гол «Зенита» в Португалии забил Дзюба.

После матча с «Брондбю» итоги зимних сборов подвёл Семак.

Об отсутствии поражений на сборе

– Главное, что сегодня ибежали серьёзных травм, – сказал тренер «Зенита». – К сожалению, есть вопросы в этом отношении. В остальном нормально поработали. На втором сборе все смогли сыграть по полному матчу. Минимум, наверное, выполнили. Конечно, хотелось какие-то вещи лучше потренировать, но нынешняя ситуация вносит свои коррективы.

Отсутствие поражений? Побеждать всегда приятно, но результат на сборе не играет определяющей роли. Важно посмотреть состояние игроков. А то, что в сегодняшнем матче не было многих игроков основы, ничего не значит. Мы смотрим определённые взаимодействия в линиях, между игроками. Самое важное, чтобы каждый игрок сыграл по 90 минут и к возобновлению сезона подошёл в нормальном состоянии. Что касается травмы Ловрена, то сделаем обследование, и будет понятна степень серьёзности повреждения.

Об Алипе и Алберто:

– Алип забил, вдохновившись тем, что остаётся в «Зените»? Он и до этого забил. Очень хорошие голы, которые говорят, что забивать он может. Что касается Юри Алберто, то вопрос сыгранности есть. Но у него много хороших качеств: он открывается, имеет моменты в каждом матче. Надо прибавить в реализации. Со временем всё будет хорошо.

Уже через шесть дней «Зенит» сыграет с «Бетисом» первый матч на «Газпром Арене». Учитывая скомканную подготовку команды Семака из-за болезней игроков, за результат тревожно. Чемпионы России в этой паре точно не фавориты.