Футболисты, переходившие из «Баварии» в «Боруссию»
«Бавария» упустила Никласа Зюле. Двухметровый защитник неожиданно выбрал «Боруссию», куда перейдёт летом бесплатно. Самое время изучить миф, что Мюнхен обворовывает Дортмунд.
Михаэль Румменигге
Брат легенды немецкого футбола Карл-Хайнца Румменигге первым перешёл напрямую из «Баварии» в «Боруссию» в далёком 1988-м. За оба клуба он провёл практически одинаковое количество матчей.
Юрген Вегманн
Уже на следующий год по этому маршруту проследовал другой футболист. В «Баварии» Вегманн не был звездой, а «Боруссии» помог взять Суперкубок Германии и выйти в финал Кубка УЕФА.
Кристиан Нерлингер
Уроженец Дортмунда и при этом воспитанник «Баварии». Нерлингер отдал Мюнхену шесть лет, а потом в 1998-м ушёл в «Боруссию». Успехов трансфер не принёс, зато игрока стали вызывать в сборную Германии.
Матс Хуммельс
Единственный, кто сменил «Баварию» на «Боруссию» дважды. В 2008-м Хуммельс уходил совсем юным, а в 2019-м — уже опытной звездой. Между двумя трансферами был переход в обратном направлении.
Марио Гётце
Воспитанник «Боруссии» взбесил фанатов переходом в «Баварию». Там карьера не задалась, и в 2016-м Гётце пришлось с виноватым видом вернуться домой. Вновь стать звездой не вышло, сейчас Марио в ПСВ.
Себастьян Роде
Приходил в «Баварию» восходящей звездой, но не оправдал ожиданий. В 2016-м Роде отправился в «Боруссию», однако не заблистал и там. Сейчас полузащитник играет за «Айнтрахт».
Думаете, «Бавария» массово переманивает игроков «Боруссии»? Обратных примеров полно!
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