«Зенит» раздаёт игроков, в «Химки» переехал скандальный форвард. Последние трансферы РПЛ

Российские клубы продолжают обновлять составы в преддверии возобновления сезона. Зимнее трансферное окно будет открыто в нашей стране ещё 10 дней, так что времени остаётся совсем немного. Ниже — главные переходы, случившиеся за последние несколько дней.

Таблица трансферов РПЛ.

«Зенит» раздаёт футболистов

Начнём с действующего чемпиона. За последние дни «Зенит» отпустил сразу троих игроков. 19-летний защитник Данила Хотулёв и 17-летний полузащитник Дмитрий Васильев дружно отправились в «Оренбург» за игровой практикой. Аренды не краткосрочные, а сразу на полтора года. Футболисты должны вернуться в Санкт-Петербург летом 2023-го, но могут и раньше — у сине-бело-голубых есть право досрочно завершить аренды в ближайшие трансферные окна.

Также «Зенит» отпустил в аренду полузащитника Кирилла Кравцова. 19-летний футболист в этом сезоне провёл девять матчей в РПЛ, но в клубе, видимо, посчитали, что ему нужно играть больше. Ближайшие полтора года Кравцов будет выступать в «Нижнем Новгороде» у Александра Кержакова.

Бывший зенитовец Панюков уехал в Казахстан

За последние несколько лет Андрей Панюков явно сбавил в плане футбольного развития. Нападающий начинал в «Динамо», добрался до «Зенита», а с 2018-го выступал за «Урал». В нынешнем сезоне дела у Андрея совсем не клеились: всего шесть матчей в РПЛ и один гол. Чтобы перезагрузиться, 27-летний футболист уехал из России. До конца этого года Панюков будет выступать на правах аренды за казахстанский «Кызыл-Жар», который занял четвёртое место в своём чемпионате в прошлом сезоне.

Андрей Панюков (справа) Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Ахмат» отправил вингера в Румынию

В начале 2021-го грозненский клуб усилился Габриэлем Янку. За остаток прошлого сезона 27-летний румынский футболист провёл шесть матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями. В первой части нынешнего чемпионата Янку также вышел на поле шесть раз, успев забить по одному мячу в свои и чужие ворота. На днях «Ахмат» отправил вингера на родину. До лета этого года Габриэль будет играть за шестую команду чемпионата Румынии «Фарул».

«Динамо» рассталось с недавним основным защитником

Помните Григория Морозова? Ещё недавно казалось, что он способен в будущем усилить сборную России. В позапрошлом сезоне Морозов был основным защитником «Динамо», а в прошлом играл в аренде за «Уфу». На днях бело-голубые решили, что 27-летний футболист им больше не нужен, и расторгли с ним контракт. «Я обязательно когда-нибудь вернусь», — с этими словами Морозов отправился за границу. Теперь россиянин будет выступать за клуб чемпионата Словении «Целе». Сейчас команда на седьмом месте в Первой лиге.

«Химки» взяли защитника и скандального нападающего

У подмосковной команды наконец появился форвард. Клуб арендовал у бельгийского «Антверпена» 25-летнего Дидье Ламкеля Зе до конца сезона. Почему этот футболист — скандальный? Да потому, что Зе может запросто подраться с партнёром, удалиться или забрать у одноклубника пенальти и не забить его. Также камерунец способен в приступе недовольства прийти на стадион в футболке соперника. Тем не менее Зе талантлив, и если в «Химках» найдут к нему подход, то в результативности команда точно прибавит.

Дидье Ламкель Зе Фото: fckhimki.com

А ещё у «Химок» теперь есть новый центральный защитник. 27-летний бразилец Бруно Виана арендован у португальской «Браги» до конца нынешнего сезона.