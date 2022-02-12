«Играет лучше отца в этом возрасте». Статистика сына Роналду поражает

Криштианиньо теперь тоже в «МЮ». Успеет ли сыграть вместе с папой в официальном матче?

10 февраля Криштиану Роналду-младший стал игроком «Манчестер Юнайтед». Он начал свои тренировки в клубной академии ещё осенью 2021-го, а сейчас подписал полноценный контракт с клубом.

В футболе далеко не редкость, когда сыновья перенимают у отцов их любимое занятие и пытаются построить собственную карьеру. Примеров огромное количество: Джастин Клюйверт, Каспер Шмейхель, Федерико Кьеза, двое сыновей Диего Симеоне, Джордан Ларссон или все четверо сыновей Зидана.

Повторяет путь отца и Роналду-младший. Чем он хорош и что уже успел сделать в футболе?

Начал карьеру в Испании, но не в академии «Реала»

Первым клубом в карьере Роналду-младшего стал малоизвестный испанский клуб «Посуэло». Отец сделал такой выбор по двум причинам. Первая — особняк Роналду находился недалеко от клубной базы «Посуэло». Вторая — отец не хотел, чтобы сын испытывал давление из-за выступлений в составе академии мадридского «Реала».

Роналду-младший, или, как ещё его называют, Криштианиньо, не избежал повышенного внимания и в «Посуэло». У шестилетнего мальчика не было шансов раствориться в инфопространстве, ведь в своём дебютном матче он забил гол.

Зачастую на тренировки Роналду-младшего возила бабушка, Долореш Авейру. Роналду-старший приезжал на матчи сына и внимательно следил за его прогрессом.

Фото: Julian Finney/Getty Images

Роналду хочет, чтобы сын сделал успешную карьеру в футболе

Криштиану всерьёз настроен сделать сына профессиональным футболистом. Об этом можно судить хотя бы по тому, какой номер Роналду-младший взял себе в «Посуэло». Ему дали семёрку, номер, под которым бóльшую часть карьеры выступает его отец. И здесь есть противоречие. С одной стороны, Криштианиньо намеренно оградили от дополнительного давления в академии «Реала». С другой — всё-таки некая параллель с отцом есть.

Есть противоречие и в давних словах Роналду. В 2016-м он высказался о карьере сына: «Конечно, я хочу, чтобы он стал футболистом, как и его отец. Чтобы он был не вратарем, а нападающим. И я понимаю, что это настоящий вызов, ему будет непросто. Но он выберет то, что ему захочется. Я не буду давить на него».

И в то же время Роналду-старший регулярно тренируется с сыном, следит за его физическим развитием и питанием. На одном из совместных видео отец с сыном тренируются на беговой дорожке, а Криштиану произносит следующее: «С мороженым закончили, время поработать».

Роналду-старший следит и за досугом сына. Например, запрещает пользоваться смартфоном: «Он регулярно спрашивает у меня, можно ли ему взять сотовый телефон, а я говорю, что до этого ещё далеко». Но при этом отец не ограничивает сына в пристрастии к компьютерным играм. При просмотре недавно вышедшего документального фильма о девушке Роналду Джорджине Родригес журналисты обратили внимание на рабочий стол компьютера Криштиану-младшего. На нём были иконки популярных игр: VALORANT, CS:GO, Rocket League и Fortnite. В этом плане у Криштианиньо детство обычного ребёнка.

Индивидуальные тренировки положительно сказались на выступлениях Криштиану-младшего в «Посуэло». За два года он забил 55 голов и стал лучшим бомбардиром школы. А в 2018-м вместе с отцом перебрался в Италию.

Сын Роналду «разрывал» в «Ювентусе», сейчас мечтает сыграть с отцом

В Италии Криштиану-старший не прятал сына от возможного давления и сразу отвёл в академию «Ювентуса». Криштиану-младший не подвёл: в 28 матчах за команду девятилетних он забил 58 голов и отдал 18 голевых передач. Под впечатлением от его развития находится вся семья. В 2021-м бабушка выдала увесистый комплимент в адрес внука: «Он играет уже лучше отца, когда тот был в этом же возрасте».

Похоже, своими успехами Криштиану-младший подстегивает и отца. «Он иногда давит на меня и говорит: «Папа, подожди ещё немного, я хочу сыграть с тобой». В этом году сыну Роналду исполнится 12, а самому Криштиану уже 37. Если осуществление мечты и возможно, то лет через пять. Как и где она сбудется? На этот счёт есть мысли у мамы Криштиану Роналду. Та хочет увидеть, как сын завершит карьеру там, где всё начиналось — в «Спортинге».

Криштиану Роналду с сыном Фото: Denis Doyle/Getty Images

В недавнем интервью Роналду сказал, что генетически чувствует себя на 30 лет, а на данном этапе карьеры хочет понять, готов ли играть до 40-42 лет. Он говорит: «Главное – получать удовольствие от происходящего».

Эти же мысли он вкладывает и в голову сына. Если Роналду-младший продолжит со страстью относиться к любимому делу, выдержит давление сына селебрити, то в недалёком будущем мы увидим исполнение его мечты.