«МЮ» третий раз подряд упустил победу. Теперь прибил игрок, названный в честь Че Гевары

«МЮ» продолжает серию плохих результатов: после ничьей с «Бёрнли» и поражения в кубке от «Мидлсбро» команда не смогла дома обыграть «Саутгемптон» – при этом во всех трёх играх «МЮ» упустил преимущество. В начале матча мог забивать Криштиану Роналду, но мяч из пустых ворот вынес защитник. Потом у «МЮ» сработала быстрая атака – гол забил Джейдон Санчо, но соперник в ответ создавал момент за моментом. И если Стюарт Армстронг и Армандо Броя свои моменты упустили, то Че Адамс классным ударом от штанги сравнял счёт. Это уже второе результативное действие нападающего за неделю.

Почему Адамса решили назвать в честь революционера?

Необычное короткое имя Адамса – не случайность. Футболист родился в 1996 году, когда в мире стала популярной идея найти могилу легендарного революционера. Гевара погиб во время попытки сделать революции в Боливии ещё в 1967-м, но в середине 90-х его биограф вышел на связь с боливийским генералом Марио Варгасом. Он участвовал в захоронении Че и в интервью Times смог достаточно точно обозначить место, что стало поводом для двухлетних поисков.

Че Адамс

Нападающий «Саутгемптона»

«Да, меня назвали именно в честь Че Гевары. В то время, когда я родился, о нём часто говорили в новостях: что-то о том, где его захоронили, хотя я не уверен. Просто моей маме действительно понравилось это имя».



В 1997 году тело Гевары было найдено и отправлено на Кубу, а сам процесс поисков сильно тиражировался прессой, в том числе и британской. Поэтому то, что в одной лестерской семье решили дать новорождённому мальчику имя Че, не так поразительно.

Адамс интересен не только именем. Он выбился из самых низов и играл на Евро-2020

Вот ещё несколько интересных фактов о футболисте:

– Адамс играл на Евро-2020 за сборную Шотландии, хотя с россиянами в отборе не пересёкся. Он был натурализован шотландцами перед Евро, а на молодёжном уровне выступал за Англию. Вообще, у Адамса было право выбрать из трёх сборных: родился он на территории Англии, его мать родом из Шотландии, а отец – из Антигуа и Барбуда.

– Символично, что Адамс родился именно в Лестере. Его футбольный путь напоминает лайт-версию Джейми Варди. Во взрослом возрасте он играл на любительском уровне: до 19 лет – в седьмом и более низких дивизионах за «Оудби Таун» и сейчас не существующий «Илкестон».

– Переход на профессиональный уровень впервые лишил Адамса возможности сыграть за сборную Англии. Существует «сборная Англии C», которая представляет страну в матчах любительских сборных. Адамс был в заявке для участия в таком турнире, но после подписания контракта с «Шеффилд Юнайтед» потерял возможность играть с любителями. Ещё раньше на него выходила сборная Антигуа и Барбуды, но ей Адамс отказал сам.

– Во время Евро-2020 Адамс стал первым не белым футболистом, который сыграл за сборную Шотландии на крупном турнире.

– Выступления в разных лигах и против разных соперников почти не влияют на результативность Адамса. Больше всего за сезон он забил, играя в Чемпионшипе – целых 22 гола за «Бирмингем». В третьем дивизионе он никогда не забивал больше 11, а в любительских лигах его личный рекорд – восемь голов за отдельный чемпионат.

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

В АПЛ же рекорд Адамса – девять голов, забитых в прошлом чемпионате. В текущем у него шесть мячей, но после голов «Тоттенхэму» и «МЮ» в течение пяти дней (оба – на выезде) можно помечтать и о собственной голевой революции.