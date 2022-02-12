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«Бохум» — «Бавария» 2:4, 12 февраля 2022 года: поражение Баварии — такого не было почти 50 лет — подробности, обзор

Такого не было почти 50 лет! «Бавария» пустила четыре за полчаса и проиграла
Дмитрий Зимин
«Бохум» — «Бавария» 2:4
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В первом круге мюнхенцы забили «Бохуму» семь. Настало время мести.

В Бундеслиге — невероятное! «Бавария» ехала к безнадёжному середняку чемпионата «Бохуму», чтобы: а) забрать три очка; б) Левандовски снова (опять/как обычно/ничего нового) забил. В итоге – мюнхенцы увидели четыре гола в свои ворота уже в первом тайме и так и не отошли от потрясения.

Германия - Бундеслига. 22-й тур
12 февраля 2022, суббота. 17:30 МСК
Бохум
Бохум
Окончен
4 : 2
Бавария
Мюнхен
0:1 Левандовски – 9'   1:1 Антви-Адджей – 14'   2:1 Локадия – 38' (пен)   3:1 Гамбоа – 40'   4:1 Хольтман – 44'   4:2 Левандовски – 75'

В первом круге «Бавария» дома накидала «Бохуму» семь голов, и вряд ли кто-то предполагал, что второй матч закончится иначе. Да, «Бохум» – не самый унылый середняк, а команда с интересными тренерскими идеями.

Тренер Томас Райс резонно компенсирует нехватку класса системностью. Самые известные парни в составе, пожалуй, Юрген Локадия и Себастьян Полтер. Есть молодой центр обороны — Максим Ляйтш (23 года) и Армель Белла-Котчап (20 лет). Райс научил всех этих парней гибкости и подстраиваться под соперника.

Фото: Joosep Martinson/Getty Images

Да и стены помогают: на «Воновия Рурштадион» до матча с «Баварией» команда набрала 18 очков из 25 возможных. Пять побед и всего два поражения. Однако отголоски первого матча соперников, конечно, пугали. Да и в последних трёх матчах в лиге не было побед. Из-за этого «Бохум» приблизился к зоне вылета.

Но Томас Рейс сохранял оптимизм: «Мы хотим показать, что стали лучше по сравнению с первым матчем.

Болельщики ждали 11 лет, чтобы снова иметь возможность видеть нас в Бундеслиге. Мы должны их порадовать».

Нагельсман перед матчем не мог рассчитывать на Нойера из-за травмы, плюс под вопросом было участие второго голкипера – Ульрайха – из-за положительных тестов на коронавирус. В середине недели он сдал отрицательный тест и вышел на поле. Возможно, лучше бы он этого не делал.

Фото: Bernd Thissen/Getty Images

«Бавария» быстро открыла счёт благодаря Левандовскому, но «Бохум» ответил уже через 5 минут. К 38-й минуте тайма сохранялась ничья, а потом начался кошмар. За 7 минут «Бохум» трижды забил сопернику! Действующие чемпионы пропустили четыре мяча в одном тайме впервые за 46 лет. И команда ни разу не получала так много от соперника, который только вышел в Бундеслигу.

Уже по ходу первого тайма было видно, что у «Баварии» слишком много мелких ошибок в игровых ситуациях. Чем отменно пользовался «Бохум». А пара центральных защитников Юпамекано – Зюле просто провалилась.

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После перерыва гости забрали мяч под контроль, но принципиально не изменили ход матча. «Бохум» несколько раз опасно подбирался к воротам и мог забить ещё. Но в итоге пропустил один мяч. А в конце матча у чемпионов просто закончились силы.

Этот результат не повлиял на борьбу в верхней части таблицы. У «Баварии» +9 над «Боруссией», но у дортмундцев одна игра в запасе. Однако перед матчами Лиги чемпионов за такую оборону должно быть тревожно. Хоть и первый соперник «Зальцбург», но австрийцы способны создать проблемы.

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Теги Футбол Германия ФК Бавария Бохум •••

Заглавное фото: Alex Gottschalk/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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