У Карпина новая проблема. Основной защитник сборной России становится запасным в ЦСКА

Скоро мы узнаем, поедет ли сборная России на ЧМ-2022 в Катар. 24 марта наша команда сыграет с Польшей в полуфинале стыков. И именно сейчас у главного тренера сборной Валерия Карпина появилась новая проблема. Носит она кадровый характер.
С момента назначения в сборную Карпин перебирал футболистов в поисках оптимального основного состава. Однако в центре обороны он сделал выбор сразу. В семи матчах при нынешнем тренере связка Игоря Дивеева и Георгия Джикии была нарушена лишь дважды. И в обоих случаях это были игры с явными аутсайдерами: Мальтой (2:0) и Кипром (6:0). Причём из состава в тех встречах выпадал именно спартаковец, а Дивеев оставался неприкасаемым.
Проблема в том, что Дивеев, похоже, подойдёт к решающим матчам не в лучшей форме. Футболист неожиданно лишился места в основе ЦСКА.
Игорь Дивеев и Марио Фернандес
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
Сложности для Дивеева начались в это межсезонье. В ходе товарищеских матчей на сборах стало ясно, что главный тренер армейцев Алексей Березуцкий наигрывает новую пару защитников — Яка Бийол — Бруно Фукс. И это при том, что второй раньше чаще попадал в мемы, чем в состав. Пройдёмся по последним матчам ЦСКА:
- ЦСКА — «Дюделанж» (0:1). Дивеев вышел в старте и составил связку с Бийолом. В перерыве его заменили на Фукса. За тайм Дивеев сделал на 10 пасов меньше, чем Бруно, при практически том же проценте точных. С единоборствами беда — Игорь выиграл два из шести. Фукс — два из четырёх.
- ЦСКА — «Виборг» (3:2). На этот раз в основе рядом с Бийолом появился уже Фукс. В таком составе армейцы провели первый тайм, а во втором Дивеев вышел играть на правый фланг обороны. Учитывая непривычную позицию, статистическое сравнение может быть непоказательным. И всё же: Игорь боролся хуже Фукса (60% успешных единоборств против 83%). Для защитника показатель скромный.
- ЦСКА — «Норшелланн» (1:0). Снова в основе связка Бийол — Фукс. Дивеев вышел на последние полчаса в паре с явным резервистом Виктором Васиным. Игорь отметился высокой точностью передач, но выиграл только половину единоборств. И у Бийола (67), и у Фукса (88) процент выше.
- «Люнгбю» — ЦСКА (2:3). В основе снова вышли Фукс и Бийол. Дивеев же вышел на замену в середине второго тайма.
Ситуация непростая. Основной защитник топ-клуба РПЛ и сборной России превращается в запасного. Переломных моментов в карьере Дивеева в последнее время не наблюдалось, поэтому процесс игровой. Вопросов два. Первый: это Игорь настолько плох или вернувшийся в строй Фукс так хорош? Или и то, и другое? Второй вопрос: что теперь делать Карпину? Выходить на решающие (в том числе для себя и всего тренерского штаба) матчи с защитником, не имеющим постоянной игровой практики — опасная затея.
В распоряжении Карпина есть несколько футболистов, способных заменить Дивеева. Идём от более вероятных к менее:
- Дмитрий Чистяков. Основной в «Зените» и вызывается в сборную. Этот вариант напрашивается.
- Максим Осипенко. Заменял Джикию в матчах с аутсайдерами. Главный плюс — играл под руководством Карпина в клубе.
- Дмитрий Баринов. Номинальный полузащитник, без которого может просесть опорная зона.
- Фёдор Кудряшов. Минусов два: он немолод (следствие — невысокая скорость) и левша, как и Джикия. Два левоногих игрока в центре обороны — большинство тренеров избегает такого сочетания.
- Роман Евгеньев. Не так давно боролся за место в основе сборной, но в последнее время выпал из обоймы.
- Александр Жиров. Играет во втором немецком дивизионе и вызывается в сборную как резервист.
Итого: у Карпина шесть опций, чтобы заменить Дивеева, из которых лишь одна кажется нерискованной. Тренер выберет игровой тонус или сыгранную связку защитников? Узнаем через месяц.
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