«Узнал, кто главный соперник «Зенита», и засмеялся: так не бывает!» Интервью с Юри Алберто

Переход Юри Алберто в «Зенит» – главный трансфер зимы в России. Хотя бы потому, что самый дорогой. К 20-летнему нападающему особое внимание ещё и по той причине, что он должен заменить в петербургской команде Сердара Азмуна, который делит первое место с Вагнером Лавом в списке лучших бомбардиров-легионеров в истории РПЛ. Голы иранца обеспечили «Зениту» три чемпионства. По Азмуну будут мерить и бразильца.

Российские болельщики уже совсем скоро смогут сформировать первое мнение об Алберто-игроке – после матчей с «Бетисом» в Лиге Европы. Знакомство же с Юри как с личностью оставило приятное впечатление. Давая интервью в конце сбора в Лагуше, бразилец был открыт, улыбчив и позитивен. В «Зените» отмечают, что новый нападающий очень вежлив, всегда со всеми здоровается. Перед вами – наша беседа с Юри.

Мама сказала: «Ты что, смеёшься надо мной?»

— Об интересе «Зенита» я узнал в конце прошлого года, – рассказывает Юри. – В тот момент наслаждался отпуском с семьёй, мы были на северо-западе Бразилии. Как отреагировал? Был счастлив! Конечно, Бразилия – мой дом. Но каждый бразильский футболист, что бы он ни говорил, мечтает играть в Европе. Считаю, интерес «Зенита» – признание моей работы, свидетельство того, что я чего-то добился в карьере.

Фото: Silvio Avila/Getty Images

— Выходит, вы слышали о «Зените» раньше? Помните, что Халк играл в Санкт-Петербурге и был важной фигурой в истории клуба?

— Конечно, слышал. Халк на пике популярности в Бразилии – он блестяще играет за «Атлетико Минейро». Но я следил за его выступлениями в «Зените», когда мне было 14-15 лет. Знал и про бразильцев, которые сейчас тут играют. О ком-то больше, о ком-то меньше. Это только подтолкнуло меня к переходу. Понятно, что рядом с другими бразильцами моя адаптация пойдёт быстрее.

— Сколько времени прошло с момента предложения от «Зенита» и до момента, когда всё было решено?

— Месяц-полтора. Я был очень благодарен «Интернасьоналу» за то, что клуб дал мне шанс, когда я переживал непростой период в «Сантосе» и думал, что в меня не верят. Но, к счастью, после конкретных предложений от «Зенита» мне удалось быстро договориться, чтобы меня отпустили. После этого я доверил всё отцу и агенту, которые занимаются моими делами. Продолжал играть за «Интернасьонал», а их попросил сообщить только об итогах переговоров – «да» или «нет».

— Что было дальше? Ведь сначала вы подписали контракт о переходе в «Зенит» летом 2022-го, но потом стало понятно, что трансфер состоится уже в зимнее окно…

— Да, изначально речь шла о переходе летом. Это устраивало и клубы, и меня. Мы с отцом прилетели на медобследование в Португалию, я успешно прошёл все тесты, подписал контракт. Но вдруг всё поменялось. Отец сказал: есть возможность не ждать до лета, а перейти в «Зенит» зимой. Я, откровенно говоря, загорелся этой идеей, ведь эмоционально был настроен уже на переезд в Санкт-Петербург.

— Неужели не было никаких сомнений? Говорят, «Интернасьонал» обещал вашей семье, что не отпустит вас до лета.

— Да, боссы «Интернасьонала» пообещали, что оставят меня до лета. Поэтому, сыграв в последний раз за команду и забив гол, я не думал, что это будет мой прощальный матч. Даже не успел ни с кем в команде попрощаться. Помню, из Лиссабона позвонил маме и сказал: «Мамочка, я похоже не вернусь в Бразилию» (улыбается). Она ответила: «Ты что, смеёшься надо мной? Как это не вернёшься? Не может быть!» Но она приняла эту ситуацию. Знает, что я делаю шаг вперёд в карьере и буду тут счастлив.

— Для Бразилии это нормальная история, когда игрока продают и оставляют на полгода?

— Да, абсолютно. У «Интернасьонала» вообще не было других центрфорвардов, поэтому клуб хотел оставить меня до лета. И за эти несколько месяцев найти нового нападающего. Похожая истории была, например, с продажей Родриго в «Реал». Он тоже остался в Бразилии на полгода после трансфера в Мадрид.

«Привык в Бразилии к простой, прямолинейной игре»

— Итак, вы в «Зените». Уже отработали целый сбор. Тренеры объяснили, в чём должны прибавлять, чтобы заиграть в Европе как в Бразилии?

— Во-первых, спасибо команде за тёплый приём. Конечно, очень помогает, что один из тренеров – бразилец, Вильям Оливейра. Он доносит до меня требования тренерского штаба.

Фото: fc-zenit.ru

Я прекрасно понимаю, что должен развиваться и много в чём прибавлять. В Бразилии у футболистов вырабатываются определённые привычки. Они связаны с тем, что у нас команды играют в атакующий футбол, и мы с детства приучены к простой, прямолинейной игре. От этих привычек нужно отказываться, поскольку в Европе футбол более разнообразный. Надо научиться играть по-разному, адаптироваться к новым требованиям. Значит, я должен прежде всего менять своё видение игры.

— Даже несмотря на то, что футбол в Бразилии за последние годы изменился и стал более похож на европейский?

— Вы правы, футбол у нас изменился. Бразильские игроки возвращаются после выступления в Европе и добавляют то, чему они научились. Поэтому наши команды всё больше похожи на европейские. Мне говорили, что я обладаю характеристиками европейского футболиста – скоростью, агрессивностью в штрафной. Думаю, и без мяча играю неплохо. Осталось развить все эти качества в «Зените».

— Вы, наверное, и тёплые вещи с собой не взяли, раз прилетали сюда, ещё не зная, что перейдёте в «Зенит» летом. Как собираетесь перевозить их из Порту-Алегри?

— Да, почти ничего с собой не брал. В Порту-Алегри осталось имущество, которым надо распорядиться – что-то отдать кому-то, что-то перевезти в наш дом в Сан-Паулу. Но придётся отложить всё это до мая, когда у «Зенита» закончится сезон. Сейчас времени на перевоз вещей не найду.

— Каких вещей вам будет больше всего не хватать в Санкт-Петербурге?

— Вещи на самом деле не важны. Чего будет не хватать, так это общения с семьёй, с дочкой. Мы с ней каждый день созваниваемся.

— С кем из бразильцев, играющих в «Зените», обсуждали перед трансфером свой переезд в Россию?

— Как только получил приглашение, созвонился с Клаудиньо. Мы давно с ним знакомы. Он говорил много хорошего о «Зените». Что в команде очень крутая атмосфера, что Санкт-Петербург – красивый город. Ещё Клаудиньо хвалил стадион. Я посмотрел фотографии и убедился – так и есть. Про базу рассказал. Это важная тема, ведь футболист проводит на базе едва ли не больше всего времени. У «Зенита» есть вся инфраструктура, отличные условия. Послушал Клаудиньо – и не осталось никаких сомнений.

— Вы готовы к нашей зиме?

— В Порту-Алегри тоже бывает холодно, но, конечно, не настолько, как в России. Два-три градуса тепла. Это низкая температура по бразильским меркам. В Санкт-Петербурге, я слышал, бывает минус 20-25. Но у меня есть несколько пуховиков – три-четыре штуки. А остальное докуплю.

— Снег видели когда-нибудь?

— Честно говоря, ни разу. Но хочу поскорее его увидеть.

Фото: fc-zenit.ru

— А вот мы в Санкт-Петербурге, наоборот, не хотим.

— Вау! (смеётся)

«Всю красную одежду оставлю в Бразилии»

— Имеете представление о РПЛ?

— Не буду врать, я мало что знал о российском футболе. Какая-то информация у меня появилась во время чемпионата мира 2018 года. Я интересовался турниром, следил и запоминал названия городов и стадионов. Смотрел репортажи из России. Стал хотя бы представлять, как выглядит ваша страна. Но многое ещё предстоит узнать. Первым делом хочу начать учить русский язык. Думаю, это важно для любого иностранного футболиста.

— Чего особенно ждёте в России?

— Первой игры. Как же здорово, что она будет в Санкт-Петербурге, на нашем стадионе, да ещё и с «Бетисом» в Лиге Европы! Сразу же матч высочайшего уровня – большое внимание, напряжение, ответственность. Хочу поскорее познакомиться с болельщиками «Зенита».

— Знаете, кто главный соперник «Зенита»?

— «Спартак». Я смотрел матч, который закончился со счётом 7:1. Помню, мы посмеялись с Клаудиньо. Раньше я играл за красно-белый «Интернасьонал», а наш принципиальный соперник «Гремио» носил синие цвета. И когда я спросил Клаудиньо, какие цвета у главного противника «Зенита», он сказал – красные. Я ответил: «Так не бывает!» Теперь в моей жизни всё наоборот: буду биться за сине-бело-голубых против красно-белых.

Фото: fc-zenit.ru

— Уже думаете об этом соперничестве?

— Да, и всю красную одежду оставлю в Бразилии (смеётся).

— Когда за «Зенит» играли пять аргентинцев, они собирались все вместе, пили мате и общались. А как вы проводите время с соотечественниками?

— Пока у нас был только один свободный вечер на сборах. Мы собрались в комнате у Малкома и играли в приставку, слушали музыку, болтали.

— За какую команду играли?

— Да мы не в футбольный симулятор рубились! Футбола и так достаточно в моей жизни. Играли в «стрелялки».

— С кем-то ещё в «Зените» нашли общий язык, кроме бразильцев?

— С Кириллом Кравцовым (полузащитник после сбора в Лагуше ушёл в «Нижний Новгород» на правах аренды. – Прим. «Чемпионата»). Он учит испанский, и мы почти одного возраста. Как-то так сложилось, что быстро сблизились с ним, общались, насколько понимали друг друга.

— Не секрет, что главный шутник в «Зените» — Артём Дзюба. Когда в команду пришёл Малком, он дал ему прозвище мини-Халк. А вас как-то назвал?

— Ещё нет, но в зенитовском туннеле, который я проходил как новичок, мне от него досталось больше всего. Прилетело прилично (улыбается). Дзюба кажется харизматичным парнем. Я нормально реагирую на такие вещи, ничего страшного. Знаю, меня ещё ждёт туннель на день рождения и когда забью первый гол.

«Цель до конца сезона — 10 голов»

— Сергей Семак сказал, что вы можете играть не только центрфорварда, но и на фланге. А где вам самому удобнее?

— Конечно, центрфорварда. Я привык к этой позиции и на ней чувствую себя как рыба в воде. Но и в «Сантосе», и в «Интернасьонале», и в сборной Бразилии своего возраста у меня был опыт игры на фланге. Нет проблем, чтобы выйти там – я быстро адаптируюсь. Готов к любым задачам на поле. В детстве вообще начинал в полузащите, а потом двигался всё выше и выше.

— Есть разница: играть в атаке одному или в паре с другим форвардом?

— Если нападающий один, у него чуть больше пространства. Когда играют двое, то один даёт глубину, а второй врывается в зону. Я понимаю разницу. Но для меня нет никаких сложностей при смене тактики – могу играть и один, и в паре.

— Вы — воспитанник «Сантоса». Почему ушли свободным агентом в «Интернасьонал» в январе 2020 года? Президент «Сантоса» говорил, что предлагал вам контракт с повышением зарплаты в пять раз!

— Мне предложений о пятикратном увеличении зарплаты точно не поступало. Последний год в «Сантосе» не получился. Работал на максимуме, но шанса не давали. Правда, конкуренция в команде тогда была очень высокой. Молодому игроку выиграть борьбу за место в составе, скажем, у Габигола нереально. На самом деле особой заинтересованности клуба в продлении моего контракта я не почувствовал. Мне же хотелось получить новый вызов, вернуть ощущение того, что я нужен и в меня верят. Поэтому решил уйти в «Интернасьонал».

Фото: fc-zenit.ru

— Писали, что в юности вас в «Сантосе» сравнивали с Неймаром. Вы были похожи на него?

— Сравнение, конечно, лестное, но не думаю, что был похож на Неймара по стилю игры. Всё-таки я центрфорвард, а он – фланговый игрок. Скорее, Робиньо или Родриго из «Реала» можно было сравнивать с Неймаром.

— А кто ваша ролевая модель в футболе?

— Левандовски и Роналдо «феномено». Выбирая из них двоих, естественно, предпочту бразильца. Мечтаю повторить их путь.

— Сколько мячей планируете забить за «Зенит» в этом сезоне? Малком, например, поставил себе цель — 10 голов.

— Прихожу в середине сезона – осталось не так много матчей. Но давайте и я тоже поставлю цель в 10 голов. Помимо того, помогу Малкому забить его 10 (улыбается).

— Признайтесь, «Зенит» для вас – трамплин в топ-лигу Европы?

— Я живу по принципу – самое важное происходит здесь и сейчас. Никто не знает, что нас ждёт в будущем. И сегодня мне хочется одного – стать чемпионом с «Зенитом». Мечтаю начать в России с этого титула, который может стать первым для меня и, насколько помню, четвёртым подряд для клуба. Мне кажется, у «Зенита» есть шансы достойно выступить и в Лиге Европы. Вижу, что попал в сильную команду.