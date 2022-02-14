«Предъявить в лицо у «писателей» духу не хватит». Единственный самарец в основе «Крыльев»

В региональных командах РПЛ редко встретишь стопроцентно местного воспитанника — по рождению, школе. Вот и в основе «Крыльев», ярко вернувшихся в элиту, играет только один уроженец Самары — Сергей Божин. Он и выводил команду на исторический финал Кубка в прошлом году капитаном. Казалось бы, к своему и отношение болельщиков должно быть более душевное, снисходительное. Но всё не так просто.

Из откровенного интервью с Божиным вы узнаете:

Как Божин выводил Семака на игру

— С детства за «Крылья» — это про вас?

— Получается, да. Многие самарские, тольяттинские ребята как приходили, так и уходили из «Крыльев». Хотя я тоже периодами играю: один — теперь второй. А между ними были другие команды.



— Расскажите, как выводили Семака на поле «Металлурга».

— Мне было лет восемь. Я играл в детской команде на стадионе «Локомотив» в Самаре. И наш тренер или его знакомый собирали пацанов — подавать мячи. Мне позвонили и сказали, что не хватает одного мальчика. Дали его одежду — на несколько размеров больше. Пока ждали футболистов, с другим парнишкой на «камень — ножницы — бумага» решали, кому кого выводить. Я проиграл, и мне Семак достался. Оказалось, это был лучший вариант.



— А победитель кого получил?

— Тихонова, капитана «Крыльев».



— В Самаре его тогда боготворили?

— Да много кого боготворили — и Тихонова, и Соузу, и Каряку. Каряку, наверное, больше всех любили. Сейчас кумиры — Месси и Роналду, а тогда в Самаре были Соуза и Каряка. Чаще всего «ими» мальчишки во дворе играли.



— Впоследствии нигде не пересекались с Сергеем Богдановичем?

— Только мимо проходили на играх. Но мне он с первой встречи показался очень добрым человеком.



— По каким признакам?

— Он сразу спросил: «Тебя как зовут?» Говорю: «Сергей». — «Меня тоже». И предупредил: «Сейчас пойдём на поле — будет салют. Не бойся». А у меня эйфория: сам Семак рядом! Всё прослушал. И когда на стадионе громыхнуло, вздрогнул от неожиданности. А Сергей Богданыч улыбнулся: «Я же говорил…»

Сергей Божин, Сергей Семак и Андрей Тихонов Фото: официальный сайт «Крыльев Советов»

Почему не стал ничего писать Зобнину после вылета России с Евро

— Кто из одноклассников по академии Коноплева считался самым талантливым?

— С моего года — Зобнин. Мы в одной комнате жили. Он и ярче всех выстрелил. В детстве Рома нападающим играл — по пять за игру забивал. Был быстрым, выносливым, как и сейчас.

— До сих пор на связи?

— Прямо близко не общаемся — давно дороги разошлись. Когда видимся на играх, разговариваем, конечно.



— Когда его разносили на Евро, понимали, что чувствует?

— Конечно, понимал. Меня так же хейтили за пенальти в Кубке. Понятно, что это разные уровни, не сравнить, но ситуации плюс-минус похожие. Кто совершил ошибку, тот и получил всю критику. Остальные моменты забывают. Я представлял, что Рома чувствовал, и поэтому ничего не стал писать. По себе знаю: в такие моменты нет желания никому отвечать. Мне известно это ощущение: хочется всё исправить, а поздно, момент прошёл. Злишься, расстраиваешься — всё одновременно.

Как в первом же матче за дубль вышел против дважды лучшего бомбардира РФПЛ

— Вы рано попали в основу «Крыльев». Как это было?

— Я пропускал игру дубля из-за перебора карточек, а у основы почему-то перенесли матч с «Анжи». Меня позвали в первую команду на спарринг с «Сызранью», чтобы не терял тонус. Сыграл спокойно, остался доволен собой. Приезжаю домой, сел ужинать. И тут звонок. Начальник команды сообщил, что я понравился Гаджиеву и он хочет меня взять на сбор в Кисловодск. Я в шоке. Это сейчас у нас средний возраст — 23 года, а тогда в «Крыльях» сплошь мужики под или за 30 были. Мастера! Аджинджал, Максимов, Кабальеро, Корниленко… У Руслана Аджинджала в 38 мяч отобрать было невозможно. Он и в Премьер-Лиге всех возил — и молодых, и опытных. А мне — 18.



— Стеснялись?

— Поначалу — очень. Сергей Корниленко особо не церемонился. Если заведётся на тренировке, начинает поддушивать. А ты, молодой, не знаешь, как на это реагировать. Ничего, привык со временем. Даже поиграл с ним немного.



— Первый матч за дубль — против дважды лучшего бомбардира РПЛ Веллитона. Повозил молодого?

— На разборе было видно, что не в полную силу Веллитон играл. А в игре казалось — на 200% отдаётся. Это был его первый матч после стычки с Акинфеевым. Думаю, головой он ещё был где-то в другом месте. Пару раз ускорился, но так особо не бегал. Сыграли 0:0. Хотя тогда дубль у «Спартака» был не то что сейчас — ребята уже под основой сидели.

Почему к Дзюбе лучше не прикасаться на поле

— Первая встреча с Дзюбой в дебютном сезоне в РПЛ запомнилась?

— Ещё бы не запомнилась — он меня на первой же минуте продавил. Из-под меня забил. Дзюба большой — не подлезешь к мячу. Меня неделю настраивали: не прижимайся к нему.



— Почему?

— Когда он прижимается к тебе — чувствует игрока спиной, и ему проще развернуться. А когда не чувствует — хуже ориентируется, где защитник. Мне так, по крайней мере, объясняли. А габаритами он, конечно, продавит. У нас с ним разные весовые категории. Жирков ему даёт пас, а я не вижу, где мяч — то ли слева, то ли справа. Пока я из-за плеча Дзюбы выглядывал, он меня рукой в сторону убрал и забил.



— Самый неудобный нападающий?

— Из тех, против кого играл — однозначно. Странно слышать, когда говорят, что он слабый нападающий. Для российского чемпионата — уж точно сильный. Может, Дзюба и прямолинейный, но свои 15 за сезон забивает. Не каждый непрямолинейный столько забьёт.



— Дивеев мне рассказывал, как Дзюба его прессовал в первом матче. У вас — было?

— На удивление — нет. Я тоже думал, что будет прессовать, но со мной спокойно себя вёл. Не кричал. Если где-то наступал на ногу в борьбе — извинялся.



— А кто прессовал?

— Наш спортивный директор, Сергей Корниленко (улыбается). Вот он не давал спуску любым защитникам, и молодым, и старым. Характер у человека по-настоящему футбольный, серьёзный. Требовательно относился и к себе, и к окружающим. Вон он как раз идёт, ха-ха. Но зато после Корниленко тебе уже никто на поле не страшен.

Два самарских Сергея — Божин и Корниленко Фото: официальный сайт «Крыльев Советов»

Чем удивляли Молло, Горо и Глеб

— Какие воспоминания остались о Молло? Странный парень?

— На тренировках пешком ходил, особенно в холода, а на игру выходил — в полном порядке. Занятия в тренажёрном зале ему были почему-то интереснее, чем на поле.



— В Самаре любвеобильному Йоану было раздолье — столько красавиц вокруг?

— Наверное. Я с ним не отдыхал – не знаю.

— Гацкан мне рассказывал, как общался с любителями футбола в «На дне». Вы там бывали?

— Конечно, бывал — культовое место для Самары. Раньше один кран был на улице, а сейчас — красивый ресторан. Можно сказать, одна из достопримечательностей города.



— Что ещё как местный советуете гостям Самары посетить-посмотреть?

— Набережная у нас красивая. Железнодорожный вокзал один из лучших в Европе. Чемпионат мира пошёл городу на пользу.

— Вы немного застали Глеба в «Крыльях». Расспрашивали про «Арсенал», «Барсу»?

— Саша не только как игрок, но и как человек классный. Не строил из себя звезду. Приятно было общаться. Но я всё равно смотрел на него и думал: этот человек играл в «Барселоне», «Арсенале». Помню, у меня не было бутс с железными шипами — Глеб попросил Корниленко поделиться с молодым. Конечно, рассказывал нам про Месси. Он больше с Фабрегасом дружил, но у такой души компании, уверен, осталось много товарищей во всех командах.



— Режиналь Горо — самый чудной одноклубник-легионер?

— Меня удивляло, что он всегда играл в термобелье, даже в «+30».



— Зачем?

— Он объяснял, что, чем больше потеет, тем лучше его ветер охлаждает. Я этого не понимал. А так — нормальный, весёлый парень — только закрытый немного.



— То, что весёлый, многие поняли, когда он справил нужду прямо на поле в «Ростове».

— Он, может, и чудак, но с головой.



— В чём проявлялся европейский подход Веркотерена?

— На завтрак, обед и ужин на заездах должны были приходить минута в минуту. Опоздал — штраф. Ну да, несерьёзный — 1000 рублей, но всё равно неприятно. Много таких мелочей было. Например, у каждого была подписана бутылка воды — можно было пить только из своей. По нынешним временам — очень здравая мысль. А ещё у Веркотерена травмированные работали больше здоровых, но не на поле, а в тренажёрном зале. Я по два раза в день занимался, когда у всей команды была одна тренировка. По его требованию в тренажёрке переделали стену, купили боксёрскую грушу. Пару раз надевали перчатки и лупили её. Всё, что Веркотерен просил — выполнялось. Очень настойчивый человек.

Из-за чего не играл у Тихонова

— У вас, кажется, была сложная история ухода из «Крыльев».

— Я и сам до конца не понял, что было. У меня ещё два года контракт действовал, но мне сказали: либо уходишь, либо по кругу будешь бегать.



— Нефутбольная история?

— Ну а как иначе? Когда мы с первого места выходили из ФНЛ, я играл. Потом случилась травма, рецидив. Причём рецидив не по моей вине — перегрузил тренер, иностранец, который меня восстанавливал. Сделали МРТ — надрыв ещё больше стал. Плюс проблемы со спиной на фоне нагрузок возникли. Два месяца мучился, а в Германию приехал, два укола сделали — через пару недель уже тренировался.



— Но?

— На третьей тренировке у Тихонова почувствовал дискомфорт. Размялся — вроде нормально. И на первом же рывке дёрнул мышцу. Чтобы вы понимали, для футболиста это обычная травма — через две недели опять играешь. А тут я с первого дня понял, что не буду в команде. Меня сразу отправили тренироваться по индивидуальной программе. Было ощущение, что на меня не рассчитывают.



— Чем всё закончилось?

— Предложили два варианта на выбор. Я выбрал «Ладу» — что же мне, два года по кругу бегать? Я пошёл чуть более трудным путём.

Чем низшие лиги выгодно отличаются от РПЛ

— Чем запомнились низшие лиги?

— Как-то люди добрее там. Та же Сызрань — никто не душит или не поддерживает кого-то одного — все болеют за команду. У всех автографы берут, 10 голов ты забил или 0. Ко всем одинаково доброжелательное отношение. Классно!



— В «Факеле» что интересного было?

— В Воронеже очень любят футбол. Пару матчей выиграешь — посещаемость резко поднимается. Когда на День города с «Нижним» играли, на стадионе биток был. Мы, правда, всё больше во второй половине таблицы шли. Лебеденко тогда в «Факеле» выстрелил — 14 голов забил. Запомнилось поле: чернозём — к концу игры всегда ноги сводило.



— Как происходило возвращение домой?

— У меня закончился контракт с «Торпедо». В ФНЛ сезон досрочно закончили из-за коронавируса, а в РПЛ — доигрывали. После вылета «Крыльев» Корниленко поинтересовался, как я смотрю на то, чтобы вернуться в Самару. Среди нескольких вариантов «Крылья», естественно, шли у меня на первом месте.

В чём уникальность Ивана Сергеева

— Слышал, что вы близко сошлись с Иваном Сергеевым. В «Торпедо» сдружились?

— Больше в Самаре. Он летом приехал — ходили на пляж, гуляли по набережной. Хотя в «Торпедо» тоже хорошо общались. Ваня всегда весельчак был, без понтов — легко контакт найти. На него только посмотришь — уже невольно улыбаешься.



— Мегаполис сблизил?

— Он поначалу больше со знакомыми ребятами держался, с которыми из второй лиги поднимался. А я первые полгода в Москве вообще из дома не выходил — только на тренировки ездил. Боялся случайно уехать на другой конец города. Со временем освоился. Я жил возле ТЦ «Рио» — минут 40 — час до «Лужников». Сначала ездил на тренировки на метро, но несколько раз после нагрузок походил там по территории пешком — и попросил отца перегнать из Самары машину. Намного комфортнее стало. Хоть и в пробках стоишь, но зато сидя.

— У вас правда первая машина была «Лада»?

— Да, 99-я. В дубле «Крыльев» зарплата была — 8600 рублей. Накопил, взял подержанную «Ладу» тысяч за 80. Года полтора на ней гонял. Руслан Аджинджал всё прикалывался: «Вот это аппарат!» «У тебя тоже ничего», — отвечал. Он-то на S-классе ездил. Только когда контракт игрока первой команды заключил, купил Toyota Corolla. Очень радовался. До сих пор на ней езжу.



— В чем уникальность Сергеева?

— Голевое чутьё, открывания. Но я думаю, в «Зенит» его позвали не только из-за голов. Ваня ещё и много черновой работы проделывает — в прессинг идёт. По себе знаю: если нападающий не атакует защитника, из обороны легче выйти. А Сергеев — прессингует и сокращает соперникам время на раздумья. «Зенит» стремится накрывать противника на чужой половине, поэтому такой форвард ему должен пригодиться.

Сергей Божин и Иван Сергеев Фото: из личного архива Сергея Божина

— Иван советовался насчёт «Зенита»?

— Нет. О его трансфере я узнал из Интернета. Прочитал новость: «Сергеев перешёл в «Зенит». Написал ему: «Поздравляю».



— Даже от друга он держал переговоры в секрете?

— Я тоже удивился. Возможно, его просили не говорить никому. Я не лез ему в душу.



— Не пропадёт он там, как многие русские таланты?

— Время покажет. Но при его качествах — не должен. Ему ещё «Атлетико» Мадрид подошёл бы, где надо много бегать, прессинговать. К нему по пробегу никогда вопросов не было. Плюс забивает — что ещё нужно от нападающего?

Чему научил Игнашевич

— Больше всего совместных игр у вас с Сергеевым — 65. На втором месте — Лебеденко. Тоже уникум?

— Конечно, уникум. Вообще не понимаю, откуда у него столько сил и желания играть в ФНЛ в 38-39 лет.



— Тем не менее торпедовские фанаты его прессовали.

— Да, его и Игнашевича. Я вообще не лезу в эти разборки, но моё мнение: фанаты к ним больше придирались. К Игнашевичу — из-за цеэсковского прошлого. Даже после 10 побед он особых лавров не получал. А стоило нам дважды проиграть, как начинались крики: «Тренера — в отставку». Незаслуженно, я считаю. Когда он к фанатам пошёл, меня уже в «Торпедо» не было. Но если Сергей Николаевич это сделал — значит, действительно довели. Второй сезон его душили. Так-то он достаточно сдержанный человек, держит удар.



— В работе с Игнашевичем чувствовалось, что это великий защитник?

— Безусловно. Я ему буквально в рот смотрел: «Вау, я тренируюсь у Игнашевича». Понятное дело, старался выполнять всё, что он говорил. Сергей Николаевич многому меня научил как защитника. Мне больше нравится низом играть, а он настаивал, чтобы чаще диагонали делали. По 30 минут их на тренировках отрабатывали. Когда в игре проходило, я и сам радовался. Понятно, что он выстраивал тактику так, как самого научили в молодости. Обычно играли в пять защитников, я — на его позиции. Я, кстати, и против Игнашевича успел один раз сыграть.



— И как?

— Играли с ЦСКА, он на замену вышел. Я его даже на угловом держал. Когда рассказал Сергею Николаевичу — удивился: «Да ладно?» Понятно, что он этого не запомнил — рядовая игра для него.

Чем Осинькин отличается от большинства российских тренеров

— Осинькина называют нетипичным тренером для РПЛ. Какие у него фишки?

— Главная особенность — игра в атаку. Не просто так мы в ФНЛ 101 гол забили. В России так мало кто действует, особенно в нижней восьмёрке. Обычно встанут 10 человек на своей половине и охраняют 0:0 — невозможно смотреть. Атакующий футбол «Крыльев» многих в РПЛ удивил.

— Может быть, в финале Кубка стоило немного изменить себе — расчётливо сыграть на результат?

— А если бы встали в защиту и проиграли, потом все говорили бы: зря отошли от своей игры.



— Долго вас преследовал тот пенальти на Смолове?

— Весь отпуск, наверное, пока не переключились на подготовку к РПЛ. Самое обидное, что только в перерыве говорили, что нужно сохранять внимание, и практически тут же случается момент, которого вообще не должно было быть…

Божин после финала Кубка России Фото: официальный сайт «Крыльев Советов»

За что хейтили свои же болельщики

— В профиле на сайте «Крыльев» всего два ваших интервью — и оба за 2013 год. Не любите это дело?

— Ха-ха, редко обновляют, наверное. Были ещё интервью. В «Торпедо», например.



— А почему профиль в «Инстаграме» закрыт?

— В какой-то момент закрыл, да и всё. Бывает, болельщики и всякие люди пишут неприятные вещи. Теперь всех подряд не добавляю. Раскручивать «инстаграм» мне не особо интересно.



— У самарских болельщиков к местному должно быть особенно трепетное отношение. Ощущаете его?

— Болельщики у нас очень требовательные и неравнодушные. От этого с местных игроков и больше спрос. К приезжим, как мне кажется, не так придирчиво относятся. Я не раз получал негатив от болельщиков.



— На какой почве?

— После пенальти в финале Кубка было много негатива. Я всё понимал — уже не мальчик маленький. Но чтобы реагировать на это… Максимум кого-то блокировал. В «Торпедо», кстати, к своим воспитанникам тоже строже отношение. Я спокойно к этому отношусь.



— Но это странно. Своим обычно прощается больше.

— Может быть, где-то и прощается, а в России, наверное, менталитет такой. Но я давно заметил, что на одинаковые ошибки разных игроков люди реагируют по-разному.

В первой команде «Крыльев Советов» есть ещё один воспитанник клуба, Данил Липовой, но он родился в Кирове, а вырос в Октябрьске и Кинеле Самарской области.

— Дальше комментов в «Инстаграме» хоть раз заходило?

— Я не верю, что кто-то из этих «писателей» может что-то предъявить в лицо. Духу не хватит. А коммент написать — пять секунд.



— На улицах родного города узнают?

— Да, конечно. Но в жизни ни один человек ко мне не подходил: «Ты плохо сыграл». Нет, или сфотографироваться просят, или слова поддержки говорят: «Молодцы». Люди, с которыми вживую встречались, говорили только хорошее.

— В совместном интервью ваша девушка охарактеризовала вас как «очень скромного мальчика». На футбол это не распространяется?

— Ну нет, в футболе я совсем не скромный. На поле своя атмосфера. Если сразу после игры кто-то выловит, что-то скажет, оскорбит — могу ответить. Когда в финале Кубка целая трибуна за нашими воротами гасила Ломаева, я тоже завёлся — кто такое стерпит? А в повседневной жизни я спокойный, домашний человек.



— Улыбнулись, узнав фамилию Юлии?

— Божко? Ну да, есть какой-то символизм.

Сергей Божин и его девушка Юлия Божко Фото: из личного архива Сергея Божина

Хотят ли «Крылья» в еврокубки

— Какие ожидания от второй части сезона?

— Оптимистичные. Будет тяжело, но постараемся забраться как можно выше. Но по игре, считаю, мы многих осенью превосходили — ЦСКА, «Рубин». Было видно, что это не мимолётный фарт, а результат работы.



— Но потери в составе тяжело будет восполнить?

— Игроки всегда приходят и уходят. Когда вылетели в ФНЛ, тоже состав поменялся. Пришли тренер и ребята из «Чертаново» — им тоже много чего с трибун кричали. Но когда забили 101 гол и набрали 100 очков в ФНЛ, вышли в финал Кубка — все счастливы были.



— О еврокубках не задумываетесь?

— Каждый хочет в еврокубки. Чемпионат России сейчас не того уровня, что был раньше, и вроде можно что-то зацепить. А с другой стороны, и мест становится меньше. Мы через Кубок очень хотели выйти в Европу. Попробовать себя на новом уровне, посмотреть вживую, как у них устроен футбол — было бы круто. А в этом чемпионате нам прежде всего надо закрепиться в середине таблицы. Но если будет шанс запрыгнуть в четвёрку — никто не скажет: «Не надо». Наоборот, надо!