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Чемпионат Англии по футболу: почему Криштиану Роналду проваливается в «Манчестер Юнайтед» — мнение

Роналду выдал худший отрезок за 13 лет. Он токсичен, но проблема не только в этом
Михаил Конев
Почему Криштиану Роналду проваливается в «МЮ»
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Ноль голов в шести матчах. Почему так происходит?

Осень 2021-го: Криштиану Роналду отмечает своё возвращение в «Манчестер Юнайтед» дублем в ворота «Ньюкасла». Он забил и в следующем матче АПЛ с «Вест Хэмом», а особенно отличился в Лиге чемпионов. Роналду записал на свой счёт голы в каждом из пяти сыгранных матчей группового этапа. Что примечательно, его мячи были решающими — за этим Роналду и приглашали.

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Зима 2022-го: Роналду не забил в шести матчах подряд, чего с ним не случалось с 2009 года. При этом «Манчестер Юнайтед» заметно не изменился, команда всё так же нестабильна, как и при Сульшере. Что же так повлияло на игру Роналду?

Отсутствие голов у Роналду — системная проблема всего «МЮ»

В футболе бывают случаи, когда команда находится в отличной форме, а один конкретный игрок выпадает из общей картины. Достаточно вспомнить Тимо Вернера в прошлом сезоне, который раз за разом промахивался из самых невообразимых позиций.

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В случае с Роналду нельзя всё сваливать исключительно на спад в форме самого игрока. При Ральфе Рангнике не впечатляет весь «Манчестер Юнайтед». Новый тренер начал резкую перестройку по ходу сезона, перешёл на схему 4-2-2-2, которую затем в последних матчах перестроил на 4-3-2-1. Рангник сразу начал приучать игроков к принципам «гегенпрессинга», что неизбежно привело к неудачным результатам.

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Без должной предсезонной подготовки игроки «МЮ» попросту выдыхались по ходу матчей и затем съедались соперниками. Например, 0:2 с «Астон Виллой» превратились в итоговые 2:2. Не стал исключением и Роналду, у которого худший показатель прессинг-действий в АПЛ (в среднем 6,8 за 90 минут, тогда как у Эдинсона Кавани — 13,7). Особенно показательными в плане проседания стали три последних матча с «Мидлсбро», «Бёрнли» и «Саутгемптоном». «Манчестер Юнайтед» забивал первым, но неизбежно пропускал и терял очки.

Фото: Getty Images

Во всех трёх перечисленных матчах «МЮ» превзошёл своих соперников по целому ряду показателей. Прежде всего по количеству ударов. В игре с «Бёрнли» игроки «Манчестер Юнайтед» нанесли 22 удара по воротам против девяти у соперника (в створ пять против трёх). По модели xG показатель «МЮ» 1,89, а «Бёрнли» — 0,77. Но соперник при минимуме ударов и 36% владения мячом выжал максимум и оказался на том же уровне эффективности.

Аналогичная ситуация была и в матчах с «Саутгемптоном» и «Мидлсбро». Голевые прорывы вроде победы 3:2 над «Арсеналом» и 3:1 над «Бёрнли» в конце декабря лишь на время маскировали проблемы команды с реализацией. Упала результативность и у Роналду. При Сульшере он забил девять голов в 13 матчах, при Майкле Кэррике – три гола в трёх матчах, а при Рангнике – два в 10.

Тем не менее Роналду остаётся лучшим бомбардиром «МЮ» в этом сезоне, что очень показательно: ему нет альтернативы. У португальца 14 голов, а на втором месте Бруну Фернандеш с семью мячами. Кроме того, Роналду и по результативности среди лидеров АПЛ. У Криштиану восемь голов в чемпионате, а больше него забили всего пять игроков (Сон Хын Мин, Джейми Варди, Рахим Стерлинг, Диогу Жота и Мохамед Салах).

Наверняка в начале сезона Роналду рассчитывал находиться на вершине списка бомбардиров АПЛ, но оказался лидером в другом. У него 20 офсайдов, и это первый показатель среди всех игроков чемпионата.

У Рангника нет особого выбора в атаке: Антони Марсьяль ушёл, Мэйсон Гринвуд влип в скандальную историю, Маркус Рашфорд нестабилен. Остаются два 37-летних форварда. Рангник уже подчеркнул, что летом «МЮ» понадобится молодой исполнитель на эту позицию: «Да, это очевидно, ведь контракт Эдинсона истекает летом». Немецкий тренер сделал акцент на Кавани, но кажется, что звоночек прозвенел и для Роналду: «Мне нужна максимальная отдача не только от Роналду. Он должен забивать больше голов, это очевидно, но дело не только в нём».

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Помимо того, что Роналду не справляется со своей прямой функцией на поле, он не оправдал надежд ещё в одной роли.

Роналду получил роль лидера и не потянул её

На протяжении всего сезона британские инсайдеры писали о токсичной атмосфере в раздевалке «Манчестер Юнайтед». Если говорить о Роналду, то возникали вопросы о целесообразности его подписания. Что 37-летний нападающий даст топ-клубу, который хочет вернуться в борьбу за титул АПЛ? Сульшер верил, что профессионализм Роналду поможет португальцу не только соответствовать уровню лиги, но и тянуть за собой других игроков «МЮ». Тренер говорил: «Он находится в хорошей форме и будет примером для остальных в плане того, как готовиться и вести себя».

Фото: Getty Images

Но постепенно в прессу просочились инсайды с обратными примерами. В частности, Роналду критиковал молодёжь «МЮ», которая не занималась дополнительно после тренировок. Поначалу остальные игроки брали пример с Роналду в питании, отказались от сахара с кофе и чаем. Однако его публичные высказывания в стиле «молодёжь не принимает критику» разобщили команду. В январе The Athletic написал, что молодые игроки не могут найти общий язык с Криштиану, а тот больше общается с соотечественниками (Диогу Дало и Бруну).

Отдельного внимания заслуживает фраза Сульшера о Роналду как о примере поведения. Тут вспоминается эпизод из матча с «Брентфордом». Впервые за долгое время «Манчестер Юнайтед» победил с уверенным счётом (3:1), но все обсуждали реакцию Роналду на замену. Он швырнул курточку, сел отдельно на ступеньках рядом с креслами для запасных и что-то бурчал себе под нос.

Похоже, что Роналду пришёл в «МЮ» удовлетворить собственные амбиции, в первую очередь доказать самому себе, что он ещё в полном порядке и на многое способен. Роль лидера и «дядьки», который своей игрой и поведением будет примером для всех, явно оказалась не по силам Роналду.

Португалец занимается самолюбованием и удовлетворением собственного эго. Показателен недавний эпизод с поцелуем щитков, на которых изображён сам Роналду. Что это может быть за посыл для молодых игроков?

Главные события в жизни Роналду происходят за пределами поля

Забыть о неудачах клуба и персональном игровом кризисе Роналду помогают события вне футбола. Недавно его аккаунт в «Инстаграме» перевалил за отметку в 400 миллионов подписчиков. Старший сын Криштианиньо заключил свой первый контракт с академией «Манчестер Юнайтед», о девушке игрока выпустили документальный фильм на Netflix, а мама встретилась с Папой Римским и подарила ему футболку Роналду.

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Возможно, приятные моменты из жизни могли бы повлиять на улучшение результативности Роналду, но тут всё зависит не только от него. Решения Рангника не дали мгновенного эффекта, а Криштиану стал заложником несоизмеримых с возрастом амбиций. Похоже, пора задуматься о спокойном завершении карьеры в «Спортинге». Дождаться дебюта сына в большом футболе и красиво уйти на отдых.

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