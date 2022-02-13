У соперника «Зенита» по Лиге Европы проблемы с защитой. А вратарь пропустил нелепейший гол

«Зенит» ждёт матчей в Лиге Европы. В отличие от сине-бело-голубых, их соперник — «Бетис» — вовсю играет в чемпионате Испании. И последний матч перед еврокубками получился для команды непростым.

Первый тайм «Бетис» взял у «Леванте» очень уверенно. 14-я минута — гол Набиля Фекира, 29-я — Эдгара Гонсалеса, 42-я — Вильяма Карвалью. И если в первом случае помог рикошет, то в остальных «Бетис» просто уничтожал соперника в его же штрафной площади.

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«Леванте» сумел ответить перед перерывом. Получив преимущество в три мяча, «Бетис» расслабился и позволил сопернику спокойно забить после прострела.

В начале второго тайма случилось худшее для «Бетиса» в этом матче. «Леванте» не просто сократил отставание в счёте до минимума, но и ударил по уверенности вратаря. Руй Силва пропустил то, что не должен пропускать голкипер уровня европейского топ-чемпионата. А ещё говорят, что у «Зенита» проблемы с вратарями.

Пока вратарь «Бетиса» осознавал, что с ним приключилось, атака была в порядке. Фекир на правах главной звезды взял инициативу и положил красотищу со штрафного. Идеальный удар!

«Леванте» пытался пободаться и вновь вернуться в игру, но переборщил с эмоциями. Объяснить, зачем опытный Роберто Сольдадо так высоко поднял ногу в центре поля, просто невозможно. В меньшинстве у хозяев уже не было шансов. «Бетис» выиграл.

Вообще, «Бетис» перед матчами с «Зенитом» много хвалят, и действительно есть за что. Но сейчас команда Мануэля Пеллегрини далеко не в идеальной форме. В последних семи матчах у неё три победы, столько же поражений и одна ничья. К обороне есть вопросы не только из-за сегодняшней игры. 11 пропущенных мячей за этот период — немало. «Бетис» по-прежнему в тройке лидеров, но отставание от «Севильи» составляет уже семь очков, а от «Реала» — все 11.

Воспользуется ли «Зенит» проблемами «Бетиса»? Первый матч пройдёт в Санкт-Петербурге уже в ближайший четверг, 17 февраля. Ответная игра состоится в Испании 24 февраля.