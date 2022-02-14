«Я — Роналдиньо-младший». Как украинский талант Коноплянка докатился до середняка Польши

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка стал игроком «Краковии». Лет 10 назад такое сложно было даже вообразить. Тогда футболист считался главным талантом своей страны, на него возлагались большие надежды. Воспитанник «Днепра» очень мощно выступал за родной клуб – в 211 матчах забил 45 голов и отдал 37 результативных передач. Но, очевидно, он пересидел на Украине и слишком поздно отправился в Европу, решившись на это лишь в 26 лет.

Евгений Коноплянка Фото: Getty Images

На Коноплянку претендовали такие именитые клубы, как «Ливерпуль», «Тоттенхэм», и «Атлетико». Тем удивительнее, что конкуренцию выиграла менее богатая «Севилья». Казалось, украинец действительно угадал с командой, поскольку дела в Испании у него пошли хорошо. В конце сезона-2015/2016 Евгений стал вторым игроком команды по системе «гол+пас», а на следующих предсезонных сборах забил три мяча в шести матчах. Любопытно, что в «Севилье» легионер даже получил заветный 10-й номер.

Евгений Коноплянка Фото: Getty Images

Коноплянка перешёл в «Севилью» свободным агентом, а затем ушёл в «Шальке» за € 12,5 млн. Это стало настоящим трансферным успехом испанского клуба. А вот у Евгения в Германии не заладилось. С каждым матчем украинец получал всё меньше времени. При этом авторитетное издание Kicker долгое время называло Коноплянку лучшим игроком «Шальке». В конце концов, полузащитник даже стал объектом насмешек. «Попой греет лавочку», – спели про Евгения комики из «Квартала 95», с юмором описав ситуацию футболиста в «Шальке». А сам Коноплянка сорвался на главного тренера клуба Маркуса Вайнцирля, назвав того трусом.

Евгений Коноплянка в форме «Шальке» Фото: Getty Images

«Шальке» решил избавиться от украинца, но на протяжении длительного времени не получал конкретных предложений. Хотя в 2016 году был предметный интерес к игроку со стороны «Зенита». Однако тогда полузащитник не решился на переход в российский клуб, поскольку боялся потерять место в составе сборной Украины. Поэтому Евгений вернулся на родину, пополнив состав «Шахтёра». Там статистика игрока стала совсем удручающей. В 46 матчах он забил всего лишь пять голов и отдал три результативные передачи. По истечении контракта Коноплянки донецкий клуб не стал продлевать с ним соглашение. Любопытно, что в определённый момент Евгения был готов подхватить «Краснодар», но украинец вновь отказался от переезда в Россию: не захотел повторить судьбу Ярослава Ракицкого и навсегда закрыть для себя двери в национальную команду.

Теперь же в карьере 32-летнего Коноплянки стартовал новый этап. Он принял предложение середняка польского чемпионата — «Краковии». Полузащитник как будто решил принять новый вызов, взяв номер легендарного бразильца Роналдиньо и поставив конкретные цели.

Евгений Коноплянка полузащитник сборной Украины и польской «Краковии» «Почему выбрал номер 80? Это просто. Помните, какой номер был у Роналдиньо в «Милане»? 80-й. Так что я – Роналдиньо-младший. Личные цели на этот сезон? Я не думаю о голах или ассистах. Да, мне нужна помощь, но я думаю лишь о первых трёх очках – посмотреть в глаза команде, увидеть каждого счастливым. Для меня неважны голы и ассисты. Хорошо, скажу: минимум для меня – забить 5 голов и отдать 5 результативных передач. Это для начала, но посмотрим».

Серьёзные намерения пока расходятся со статистикой полузащитника в последних клубах. Кажется, Евгению будет трудно даже в «Краковии». Но, может, 80-й номер вернёт того Коноплянку, которого помнят болельщики сборной Украины?