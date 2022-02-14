Пике психанул на молодого и удалился. Но «Барса» спаслась за секунды до конца дерби! Видео

«Барселона» в последнее время практически перестала проигрывать, но потери очков по-прежнему есть. Очередным препятствием стал «Эспаньол», который настроился на дерби как следует. Получилась жара!

Для «Барсы» всё начиналось просто замечательно. Педри замкнул подачу Жорди Альбы уже на второй минуте! Пас опытного защитника — идеальнее некуда. 0:1.

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Команда Хави забрала мяч, но «Эспаньолу» это не особо мешало — острые моменты создавали обе команды. Даже статистика по ударам была одинаковая. Вылилась такая игра в равный счёт перед перерывом: Серхи Дардер понял, что раскатывать такого соперника будет нелегко, и запулил из-за пределов штрафной. Удар — конфетка, даже у Марка-Андре тер Штегена не было шансов. 1:1.

Во втором тайме начался самый огонь. «Барса» забила, но гол отменили из-за офсайда (спасибо VAR). А через несколько минут «Эспаньол» сделал всё по правилам. Эрик Гарсия потерялся, и Рауль де Томас исполнил как надо — 2:1.

Один из самых ярких моментов матча случился в концовке. Жерар Пике завалил нападающего соперников, отобрал мяч и отдал пас, чтобы «Барса» быстро начала атаку. Судья момент проигнорировал, а раздосадованный игрок «Эспаньола» попытался лёжа пнуть ногой обидчика — безуспешно. Отомстить за партнёра решил 20-летний Николас Рибаудо. Он жёстко встретил Пике, и тот психанул. Жерар догнал молодого полузащитника и коснулся рукой его шеи. Рибаудо завёлся, побежал за Пике и схватил защитника «Барсы» за руку — тот рухнул на газон. Судья выписал игроку «Эспаньола» жёлтую, но страсти продолжились. Уже через пару секунд Пике и Рибаудо столкнулись лбами и продолжили выяснять отношения. Арбитру этот бардак надоел, и он показал участникам стычки по жёлтой. Для обоих они стали вторыми.

«Эспаньол» шёл к исторической победе. Последняя победа в дерби была в 2009-м, а на своём поле — и вовсе в 2007-м. Поражение «Барсы» казалось неизбежным, но сработала замена Хави, который выпустил на последние минуты высоченного Люка де Йонга. Адама Траоре дали без сопротивления подать, и он нашёл голову форварда. 2:2 за 19 секунд до истечения шести добавленных минут. Это уже второй ассист Траоре (во втором же матче) после возвращения в клуб зимой. А судья после гола удалил ещё и Ману Морланеса со скамейки запасных!

Если бы одна из команд успела вырвать победу, это было бы полным безумием. Но голы закончились. Ничья! «Барса» вернулась на четвёртое место в таблице Примеры. Главная проблема — столько же очков у «Атлетико», который уступает только по дополнительным показателям. Запасаемся попкорном перед решающим отрезком сезона и борьбой за выход в Лигу чемпионов.