Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

«Эспаньол» — «Барселона» — 2:2, видео, обзор матча 24-го тура Примеры, 13 февраля 2022 года: Пике психанул и удалился

Пике психанул на молодого и удалился. Но «Барса» спаслась за секунды до конца дерби! Видео
Михаил Рождественский
Как «Барса» спаслась за секунды до конца дерби!
Комментарии
«Эспаньол» упустил историческую победу. А команду Хави снова выручил удачный трансфер.

«Барселона» в последнее время практически перестала проигрывать, но потери очков по-прежнему есть. Очередным препятствием стал «Эспаньол», который настроился на дерби как следует. Получилась жара!

Испания - Примера. 24-й тур
13 февраля 2022, воскресенье. 23:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
2 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Педри – 2'   1:1 Дардер – 40'   2:1 де Томас – 64'   2:2 Л. де Йонг – 90+6'
Удаления: Рибаудо – 90+2', Морланес – 90+6' / Пике – 90+2'

Для «Барсы» всё начиналось просто замечательно. Педри замкнул подачу Жорди Альбы уже на второй минуте! Пас опытного защитника — идеальнее некуда. 0:1.

Испанская Примера стала ещё зрелищнее вместе с Okko. Трансляции матчей Примеры, а также игр английской Премьер-лиги и Кубка Италии, аналитические программы и обзоры доступны по подписке «Okko Футбол» — 7 дней за 1 рубль.

Команда Хави забрала мяч, но «Эспаньолу» это не особо мешало — острые моменты создавали обе команды. Даже статистика по ударам была одинаковая. Вылилась такая игра в равный счёт перед перерывом: Серхи Дардер понял, что раскатывать такого соперника будет нелегко, и запулил из-за пределов штрафной. Удар — конфетка, даже у Марка-Андре тер Штегена не было шансов. 1:1.

Во втором тайме начался самый огонь. «Барса» забила, но гол отменили из-за офсайда (спасибо VAR). А через несколько минут «Эспаньол» сделал всё по правилам. Эрик Гарсия потерялся, и Рауль де Томас исполнил как надо — 2:1.

Один из самых ярких моментов матча случился в концовке. Жерар Пике завалил нападающего соперников, отобрал мяч и отдал пас, чтобы «Барса» быстро начала атаку. Судья момент проигнорировал, а раздосадованный игрок «Эспаньола» попытался лёжа пнуть ногой обидчика — безуспешно. Отомстить за партнёра решил 20-летний Николас Рибаудо. Он жёстко встретил Пике, и тот психанул. Жерар догнал молодого полузащитника и коснулся рукой его шеи. Рибаудо завёлся, побежал за Пике и схватил защитника «Барсы» за руку — тот рухнул на газон. Судья выписал игроку «Эспаньола» жёлтую, но страсти продолжились. Уже через пару секунд Пике и Рибаудо столкнулись лбами и продолжили выяснять отношения. Арбитру этот бардак надоел, и он показал участникам стычки по жёлтой. Для обоих они стали вторыми.

«Эспаньол» шёл к исторической победе. Последняя победа в дерби была в 2009-м, а на своём поле — и вовсе в 2007-м. Поражение «Барсы» казалось неизбежным, но сработала замена Хави, который выпустил на последние минуты высоченного Люка де Йонга. Адама Траоре дали без сопротивления подать, и он нашёл голову форварда. 2:2 за 19 секунд до истечения шести добавленных минут. Это уже второй ассист Траоре (во втором же матче) после возвращения в клуб зимой. А судья после гола удалил ещё и Ману Морланеса со скамейки запасных!

Если бы одна из команд успела вырвать победу, это было бы полным безумием. Но голы закончились. Ничья! «Барса» вернулась на четвёртое место в таблице Примеры. Главная проблема — столько же очков у «Атлетико», который уступает только по дополнительным показателям. Запасаемся попкорном перед решающим отрезком сезона и борьбой за выход в Лигу чемпионов.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022