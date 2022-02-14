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Чемпионат Англии по футболу: почему «Тоттенхэм» называют «жидами», как фанаты поют кричалки с этим прозвищем

«Больше всего я люблю быть жидом!» Фанаты «Тоттенхэма» не оценили запрет клуба на слова
Александр Симбирский
Почему «Тоттенхэм» называют «жидами»
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Клуб пытается бороться с антисемитизмом. Но откуда вообще пошло такое прозвище?

На этой неделе «Тоттенхэм» выступил с официальным обращением к фанатам, попросив их не ассоциировать себя со «словом на букву Ж» (в оригинале: Y-word). Перед этим клуб провёл опрос среди болельщиков: из 23 000 респондентов 94% признали слово «жид» проявлением антисемитизма. Однако на матче с «Вулверхэмптоном» (0:2) фанаты «Тоттенхэма» скандировали: «Мы будем петь всё, что захотим» и «Больше всего я люблю быть жидом». Очевидно, не все согласны с позицией клуба по этому вопросу.

Откуда пошло такое название?

Есть несколько версий происхождения прозвища «жиды» в отношении «Тоттенхэма». Первая связана с расположением первого клубного стадиона «Уайт Харт Лейн» вблизи районов Лондона, где жили евреи-хасиды. По второй версии, среди болельщиков «Тоттенхэма» было много евреев, которые в ответ на акцию британских фашистов (в 1936-м прошли по Ист-Энду с антисемитскими лозунгами) стали называть себя «жидами». Ещё одна из мощнейших фанатских группировок «Тоттенхэма» до сих пор носит имя «Армия жидов».

«Это можно сравнить с тем, как молодые темнокожие ребята называют самих себя словом на букву Н, – объяснял журналист-политолог The Times и фанат «Тоттенхэма» Давид Аронович. – Это некий иронический вызов. Суть в том, у кого есть право говорить так. Могу скандировать «мы армия жидов», подразумевая в том числе себя. Но если кто-то обратится ко мне «эй, жид», то это равнозначно объявлению войны».

Фото: AMA/Getty Images

При этом фанаты «Тоттенхэма» из-за исторической связи с евреями постоянно подвергаются нападкам со стороны других болельщиков на почве антисемитизма. Одна из самых скандальных историй — песня фанатов «Вест Хэма», в которой упоминались Освенцим и газовые камеры. Болельщик «Тоттенхэма» и сценарист Ивор Баддейл открыто говорил о проблеме антисемитизма на трибунах: «Они думают, что просто оскорбляют «Тоттенхэм» и всё нормально. На трибунах могут петь «Шпоры» едут в Аушвиц», не до конца понимая смысл. Как евреи, мы ощущаем, насколько это оскорбительно, однако большинство просто об этом не думает».

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Но для фанатов «Тоттенхэма» термин «жид» до сих пор остаётся важным элементом самоидентификации. Например, они даже придумали слово «Yiddo» для любимых футболистов и приветствовали в 1990-х Юргена Клинсманна песней: «Раньше Юрген был немцем, но теперь он еврей».

Ну а в культовом фильме «Хулиганы Зелёной улицы» уже в первой фразе героя Чарли Ханнэма звучит шутка в адрес болельщиков «Тоттенхэма»: «Если бы я знал, что иду на еврейский праздник, то взял бы с собой кипу». Реальные фанаты «шпор», к слову, достаточно позитивно отреагировали на такое начало картины.

Фото: Sebastian Frej/Getty Images

«Тоттенхэм» занялся проблемой антисемитизма не просто так

В последние годы в английском обществе участились случаи проявления антисемитизма. Их рост ещё в 2015-м отмечали специалисты благотворительной организации Community Security Trust. Иногда дело доходит до нападений. Например, в прошлом году два молодых человека избили раввина в графстве Эссекс. Полиция пришла к выводу, что нападение связано с антисемитизмом: злоумышленники не ограбили раввина, но кричали оскорбления в адрес евреев, избивая его.

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Ещё в январе 2018-го к кампании против антисемитизма присоединился «Челси» при активной поддержке Романа Абрамовича. Затем кампанию поддержали клубы АПЛ («Вест Хэм», «Арсенал», «Борнмут» и так далее). Примерно тогда же «Тоттенхэм» запустил опрос, на основе которого сформировал свежее официальное обращение к фанатам по поводу использования слова «жид». Возникает интересная ситуация — болельщики согласны с тем, что термин является антисемитским, но хотят использовать его и дальше. Это подтверждает поведение трибун на игре с «Вулверхэмптоном».

Три года назад руководство «Тоттенхэма» занимало абсолютно нейтральную позицию: «Нам всегда было ясно, что наши фанаты (как евреи, так и не евреи) никогда не использовали этот термин как оскорбительный».

Впрочем, у «Тоттенхэма» сейчас есть и более актуальные проблемы. Антонио Конте впервые с ноября 2009-го проиграл три матча подряд в чемпионате. До поражения от «Вулверхэмптона» были неудачные игры с «Саутгемптоном» (2:3) и «Челси» (0:2).

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