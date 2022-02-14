«Больше всего я люблю быть жидом!» Фанаты «Тоттенхэма» не оценили запрет клуба на слова

На этой неделе «Тоттенхэм» выступил с официальным обращением к фанатам, попросив их не ассоциировать себя со «словом на букву Ж» (в оригинале: Y-word). Перед этим клуб провёл опрос среди болельщиков: из 23 000 респондентов 94% признали слово «жид» проявлением антисемитизма. Однако на матче с «Вулверхэмптоном» (0:2) фанаты «Тоттенхэма» скандировали: «Мы будем петь всё, что захотим» и «Больше всего я люблю быть жидом». Очевидно, не все согласны с позицией клуба по этому вопросу.

Откуда пошло такое название?

Есть несколько версий происхождения прозвища «жиды» в отношении «Тоттенхэма». Первая связана с расположением первого клубного стадиона «Уайт Харт Лейн» вблизи районов Лондона, где жили евреи-хасиды. По второй версии, среди болельщиков «Тоттенхэма» было много евреев, которые в ответ на акцию британских фашистов (в 1936-м прошли по Ист-Энду с антисемитскими лозунгами) стали называть себя «жидами». Ещё одна из мощнейших фанатских группировок «Тоттенхэма» до сих пор носит имя «Армия жидов».



«Это можно сравнить с тем, как молодые темнокожие ребята называют самих себя словом на букву Н, – объяснял журналист-политолог The Times и фанат «Тоттенхэма» Давид Аронович. – Это некий иронический вызов. Суть в том, у кого есть право говорить так. Могу скандировать «мы армия жидов», подразумевая в том числе себя. Но если кто-то обратится ко мне «эй, жид», то это равнозначно объявлению войны».

Фото: AMA/Getty Images

При этом фанаты «Тоттенхэма» из-за исторической связи с евреями постоянно подвергаются нападкам со стороны других болельщиков на почве антисемитизма. Одна из самых скандальных историй — песня фанатов «Вест Хэма», в которой упоминались Освенцим и газовые камеры. Болельщик «Тоттенхэма» и сценарист Ивор Баддейл открыто говорил о проблеме антисемитизма на трибунах: «Они думают, что просто оскорбляют «Тоттенхэм» и всё нормально. На трибунах могут петь «Шпоры» едут в Аушвиц», не до конца понимая смысл. Как евреи, мы ощущаем, насколько это оскорбительно, однако большинство просто об этом не думает».

Но для фанатов «Тоттенхэма» термин «жид» до сих пор остаётся важным элементом самоидентификации. Например, они даже придумали слово «Yiddo» для любимых футболистов и приветствовали в 1990-х Юргена Клинсманна песней: «Раньше Юрген был немцем, но теперь он еврей».



Ну а в культовом фильме «Хулиганы Зелёной улицы» уже в первой фразе героя Чарли Ханнэма звучит шутка в адрес болельщиков «Тоттенхэма»: «Если бы я знал, что иду на еврейский праздник, то взял бы с собой кипу». Реальные фанаты «шпор», к слову, достаточно позитивно отреагировали на такое начало картины.

Фото: Sebastian Frej/Getty Images

«Тоттенхэм» занялся проблемой антисемитизма не просто так

В последние годы в английском обществе участились случаи проявления антисемитизма. Их рост ещё в 2015-м отмечали специалисты благотворительной организации Community Security Trust. Иногда дело доходит до нападений. Например, в прошлом году два молодых человека избили раввина в графстве Эссекс. Полиция пришла к выводу, что нападение связано с антисемитизмом: злоумышленники не ограбили раввина, но кричали оскорбления в адрес евреев, избивая его.

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Ещё в январе 2018-го к кампании против антисемитизма присоединился «Челси» при активной поддержке Романа Абрамовича. Затем кампанию поддержали клубы АПЛ («Вест Хэм», «Арсенал», «Борнмут» и так далее). Примерно тогда же «Тоттенхэм» запустил опрос, на основе которого сформировал свежее официальное обращение к фанатам по поводу использования слова «жид». Возникает интересная ситуация — болельщики согласны с тем, что термин является антисемитским, но хотят использовать его и дальше. Это подтверждает поведение трибун на игре с «Вулверхэмптоном».



Три года назад руководство «Тоттенхэма» занимало абсолютно нейтральную позицию: «Нам всегда было ясно, что наши фанаты (как евреи, так и не евреи) никогда не использовали этот термин как оскорбительный».



Впрочем, у «Тоттенхэма» сейчас есть и более актуальные проблемы. Антонио Конте впервые с ноября 2009-го проиграл три матча подряд в чемпионате. До поражения от «Вулверхэмптона» были неудачные игры с «Саутгемптоном» (2:3) и «Челси» (0:2).