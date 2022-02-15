«Назвали в честь Данилы из «Брата». Почему талантливый воспитанник «Зенита» покинул Питер

Только за первую половину сезона-2021/2022 через заявки команд РПЛ прошли 14 Даниилов, 8 Данилов и 5 Данил. В молодёжной сборной России обладателей модного имени в различных производных минимум четыре. Босс «Краснодара» Галицкий в своём знаменитом интервью связал такое обилие Дань в нашем футболе с бешеной популярностью фильмов «Брат» и «Брат-2» на рубеже веков, и это похоже на правду. Боевики Алексея Балабанова вышли в 1997 и 2000 годах, тогда как большинство футбольных тёзок Данилы Багрова появились на свет в начале нулевых, на пике популярности второй части культовой ленты.
Один из самых перспективных Данил чемпионата, основной защитник российской молодёжки и главной команды «Сочи» Прохин не скрывает, что своим именем обязан народному киногерою.
А ещё из интервью вы узнаете:
- Какая у Данилы Прохина любимая фраза из «Брата»
- Почему бросил шахматы после одного занятия и сколько времени добирался в Питер на тренировки
- Как Радимов мотивировал молодых «зенитовцев» и за что «пихал»
- В чём сила Ракицкого, Ивановича и Дзюбы
- Из-за чего ошибся в Брюгге
- Почему не закрепился в «Зените»
- Как перешёл в «Ростов», но ни дня не был в этой команде
- Чем дорога гостевая победа над «Спартаком»
- Чем подкупает Федотов и удивляют Попов с Нобоа
- Ждать ли «Сочи» в Лиге чемпионов, а Прохина — в «Зените»
Какая у Данилы Прохина любимая фраза из «Брата»
— Ну да, в честь «Брата» назвали, — подтверждает он моё предположение уже в начале разговора. — В детстве как-то не задавался этим вопросом — лет в 17-18 узнал. Отец так вдохновился фильмом, что решил и меня назвать Данилой.
— Сам-то эти фильмы смотрел?
— И сейчас пересматриваю иногда. Раз пять точно смотрел.
— Близок по духу герой Сергея Бодрова?
— Мне нравится этот персонаж. И фильм классный.
— Тогда давай любимую цитату из «Братьев».
— «Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее».
Данила Багров в исполнении Сергея Бодрова
Фото: Кадр из фильма «Брат-2»
— Может, тебе и старый добрый русский рок заходит?
— Не скажу, что прямо постоянно слушаю, но в «Брате» очень качественная музыка. Папа больше любит такое — старой закалки человек.
— Много Дань среди друзей и приятелей?
— Дань — много, особенно в молодёжной сборной, а именно Данила — только один. Остальные — Даниилы, Данилы. В «Сочи» был ещё один Даня, Пруцев, но он в «Спартаке» уже.
Почему бросил шахматы после одного занятия и сколько времени добирался в Питер на тренировки
— Кто твои родители?
— Обычные люди. Мама — замдиректора магазина в Киришах. Отец — на все руки мастер. Одной постоянной работы у него нет.
— Чем примечательны Кириши?
— Наверное, только водным поло. Лучшая в России женская команда у нас прописана [«КИНЕФ-Сургутнефтегаз»]. Ещё заправки «Киришиавтосервис» хорошие — качественный бензин. А так обычный маленький город.
— Сам водным поло не занимался?
— Только плаванием, и то недолго. Родители никогда ни к чему не принуждали — всегда давали выбор, за что я им сегодня благодарен. Пробовал себя в единоборствах. Потом мама отвела в шахматный кружок — одного дня мне хватило, чтобы понять: не моё. Как в 6-7 лет начал заниматься футболом, так до сих пор и играю.
— Отец был болельщиком?
— Стал им, когда я начал играть. А так больше баскетболом интересовался.
— На тренировки в Петербург отец каждый день возил?
— Да, полтора часа туда и столько же обратно. Уроки на заднем сиденье машины делал — другого времени не было. Домой приезжал без сил: поел и спать. Но я понимал, что, попав в академию «Зенита», должен там удержаться. Родители тоже видели, что это не просто увлечение, и относились к моим занятиям серьёзно.
— Долго эти разъезды продолжались?
— Полгода, наверное. Иногда приходилось отпрашиваться с уроков, чтобы успеть на тренировку. Конечно, это сказывалось на учёбе. В конце концов приняли решение переезжать с отцом в Питер. Сняли квартиру через дорогу от академии и школы. Стало легче.
— И как тебя Петербург принял? Не каждому «заходит».
— А я очень люблю Питер. Для меня нет лучше города. В первую неделю меня отец провожал в школу, а потом говорит: «Давай сам попробуй». Наш дом находился метрах в 300 максимум, но я умудрился после уроков заблудиться! Хорошо, был сотовый. Вернулся к школе, позвонил папе: «Забери меня». Больше таких казусов не случалось.
— В академии сразу зарекомендовал себя?
— Меня сначала во вторую команду определили. Когда подошло время отсева, мы с отцом вернулись на выходные домой, в Кириши. Позвонили из академии: «Мы вас оставляем». Человек пять всего взяли в первый состав — большую часть отчислили. До взрослого футбола из этой пятёрки, кроме меня, дошёл, кажется, только Вадим Симутенков, сын Игоря Витальевича (сейчас центральный полузащитник «Зенита-2». — Прим. «Чемпионата»).
Как Радимов мотивировал молодых «зенитовцев» и за что «пихал»
— Радимов сделал тебя капитаном?
— Да, но не сразу. Помню, играли в Царском Селе. Основного капитана не было — мне дали повязку, и больше я с ней практически не расставался.
— Как работалось с Владиславом Николаевичем?
— Владислав Николаевич — очень хороший тренер. Много мне дал. Можно сказать, дорогу из молодёжного футбола во взрослый я прошёл с ним. Спасибо ему.
— По рассказам, Радимов иногда оригинально настраивает футболистов, мотивирующие видео показывает. Было?
— Помню, после стандартной установки попросил нас задержаться ещё на пару минут и включил эмоциональную речь из фильма про американский футбол. Такие приёмы помогали команде, подбадривали.
Владислав Радимов
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
— Но и жёстко пихануть он тоже может?
— Конечно. Он не выносит безразличия. Если у человека что-то не получается, Радимов укажет на ошибку, но не напихает. Мы же не роботы. Но если кто-то позволит себе не добежать, убрать ногу, может очень жёстко приложить.
— Ты как реагировал? Не обижался?
— Сначала не понимал: «Почему я?» Со временем дошло, что это правильно и не надо обижаться.
— А что надо?
— Принимать критику и делать выводы, чтобы такого больше не повторялось.
В чём сила Ракицкого, Ивановича и Дзюбы
— Как и когда тебя подняли в первую команду «Зенита»?
— Это было летом 2019-го. Большинство парней из «Зенита-2» уже отдыхали, а я на мемориале Гранаткина со сборной был. Отыграли, а на следующее утро – звонок с незнакомого номера: «Даня, привет, это Евгений Валентинович, начальник «Зенита». Через четыре дня летишь с первой командой Австрию». Я в шоке, но, конечно, очень обрадовался. После этих сборов уже постоянно тренировался с основой.
— С Семаком индивидуальные беседы были?
— Да, но ничего сверхъестественного. Сергей Богданович сказал: «У тебя есть всё, чтобы вырасти в хорошего футболиста. Но чтобы этот шанс использовать, нужно работать ещё больше, чем раньше». Ну и потом в рабочем процессе помогал, подсказывал — я же почти никого из основы не знал.
— Ракицкий — самый крутой защитник из тех, с кем тренировался и играл в «Зените»?
— Да, 100 процентов.
— В чём его крутость, кроме длинного паса левой?
— Опыт. Человек, по-моему, больше 50 матчей сыграл в Лиге чемпионов с «Шахтёром». А в жизни — очень открытый, добрый человек. В быту с любым вопросом поможет.
— А Иванович?
— Ракицкий, Иванович — два топа. Бранислав — это прямо истинный капитан. Очень серьёзный футболист: всегда подсказывал, указывал на ошибки в игре, помогал. Напихать тоже может, но всё по делу. Человек с огромным опытом. Играл в «Челси», а это высочайший уровень.
— Против кого на тренировках было сложнее всего?
— Понятно, что против Дзюбы. Такие габариты — практически невозможно выиграть борьбу. Сердар Азмун на стандартах выпрыгивал так, как будто ты ему по пояс. Малком на скорости здорово обыгрывает на дриблинге. Да против всех там сложно — в «Зените» нет слабых игроков.
Из-за чего ошибся в Брюгге
— Из 11 матчей за основу «Зенита» какой самый дорогой?
— Наверное, в Ростове в золотом сезоне. Мы выиграли 2:1, я весь матч провёл.
— А Лига чемпионов — 2020/2021 не запала в душу?
— Лига чемпионов — это вообще что-то другое, даже без болельщиков. Я понимал, что в «Брюгге» ничего страшного нет, но эмоционально собраться было непросто. С первых минут нормально влился в игру — и вдруг эта глупая ошибка: скинул мяч в центр, и нам забили… В перерыве Анюков сказал: «У тебя всё до этого было хорошо — потому и успокоился, расслабился. А терять концентрацию нельзя ни на секунду, никогда. Сразу накажут». Другие ребята тоже подбадривали, говорили: «Ничего страшного, так бывает». Если бы наезжали — толку точно не было бы — только ещё сильнее трясся бы, боясь ошибиться.
— Сильно переживал из-за своей ошибки?
— Наверное, да. Когда приехал домой, просто хотелось побыстрее уснуть и забыть об этом. Не особо получалось, но в конце концов всё же выключился. На следующий день уже было полегче.
Прохин против «Брюгге»
Фото: Sylvain Lefevre/Getty Images
Почему не закрепился в «Зените»
— Самый близкий человек в этом составе «Зенита»?
— Я больше всего с молодыми общался — с Даниилом Шамкиным, Леоном Мусаевым. Из опытных Миша Кержаков душевный человек, любит пошутить, посмеяться.
— Дзюба строит молодых?
— Конечно. Там много кто этим занимается, и это правильно. Не могут же они равнодушно смотреть, как ты ошибаешься. Где надо подскажут, где надо — напихают. Всё по делу.
— Не видел ролик, как Алберто в «Зените» через коридор прогоняли? Артём ему прилично наподдал.
— Ну это обычное дело. Его ещё пожалели, не поймали в этом коридоре. Понятно, что это всё в шутку, но иногда больно прилетает. Мне тоже доставалось. Поэтому все и стараются пробежать как можно скорее.
— Владимир Быстров злится, что к своим молодым в «Зените» мало доверия. Тебе тоже обидно?
— Да нет. В «Зените» собраны высококлассные футболисты, у которых очень сложно выиграть конкуренцию. Проявлять себя нужно здесь и сейчас. Молодым время от времени тоже дают время, но иногда этого оказывается недостаточно, чтобы показать всё, на что способен. Нет, мне не обидно. Мне тоже выделяли время — в Лиге чемпионов сыграл два матча. Я благодарен тренерам за этот опыт.
— Семак объяснял, в чём конкретно уступаешь Ловрену или кому-то ещё?
— Конечно. Тренеры не говорили, что я хуже того или другого игрока, но объясняли, в чём должен прибавлять. Я и сам понимаю: если я не играю, а играет Ловрен, значит, он на данный момент сильнее. Тренеру виднее. Обижаться бессмысленно — это только тебе в минус идёт.
Как перешёл в «Ростов», но ни дня не был в этой команде
— Тяжело было покидать родной клуб?
— Когда только попал в Сочи, было тяжеловато морально. Я же никогда раньше не уезжал надолго из дома. Всегда в Питере. А тут — один, мало кого знаю. Но уже буквально через месяц всё наладилось: привык и влился в коллектив.
— Не было возможности остаться в «Зените»?
— Почему? Я мог продолжать играть за «Зенит-2», но чувствовал, что перерос уже этот уровень. Семак тоже напоследок сказал, что для меня «Сочи» — это шаг вперёд в профессиональном развитии. Я без раздумий согласился на этот вариант.
— Объясни, как ты за два дня в июле 2021-го перешёл в «Ростов» и «Сочи»? Что за хитрая комбинация?
— Права на меня принадлежат «Ростову», но в этой команде я ещё не был ни дня.
Я принадлежал «Зениту» и, получается, вошёл в сделку по Чистякову. Фактически его обменяли на меня с доплатой. А когда аренда в «Сочи» закончилась, я выразил желание ещё минимум на год остаться здесь. Получается, как бы перешёл в другой клуб, но при этом остался на месте.
Чем дорога гостевая победа над «Спартаком»
— Победа над «Зенитом» на «Газпром Арене» какие эмоции вызвала?
— Всегда приятно обыграть свою бывшую команду, особенно если у тебя в ней не особо получилось. Но вообще странные были эмоции — вроде бы недавно сам находился в этой команде, выходил на этот стадион. Но в игре старался не думать об этом и просто делать своё дело.
— Кому чаще противостоял — Дзюбе или Азмуну?
— Дзюбе, Азмун правее играл. Парой слов с Артёмом перекинулись во время игры, не более.
Прохин против «Зенитом»
Фото: РИА Новости
— На столичные клубы у вас особенный настрой — две победы над «Спартаком», разгром ЦСКА?
— Ну да, конечно. А у меня — особенно. Противостояние Питер — Москва всегда принципиально. Любому приятно обыграть хороший клуб, а в Москве нет слабых команд.
— Какая из этих побед доставила наибольшее удовлетворение?
— Над «Спартаком» в гостях. Я тогда вышел во втором тайме после болезни: мы проигрывали 0:1, но выиграли — 2:1. Домашняя победа над «Спартаком» тоже порадовала. Мы хорошо выглядели и закономерно победили.
— Удивительный был матч: «Спартак» без конца бил по воротам, а забивал только «Сочи».
— Бывает и такое. Наверное, где-то и удача была на нашей стороне.
Чем подкупает Федотов и удивляют Попов с Нобоа
— Федотов массово раскрывает футболистов, списанных в топ-клубах. В чём его крутость?
— Это тренер-мотиватор. Всегда найдёт нужное слово, уместное в той или иной ситуации.
— Про него говорят: тактический гик.
— Да, мы достаточно времени уделяем тактике, но при этом стараемся всегда отталкиваться от своей, а не чужой игры.
— В чём прибавил у него ты?
— В первую очередь в уверенности. Федотов дал мне достаточно игрового времени. А вместе с матчами набираешься опыта.
— Два года назад Радимов говорил: «Прохину надо обрасти мясом и опытом». Оброс?
— Опытом — да, но мяса пока недостаточно (смеётся). Работаем над этим. Есть куда в физике прибавить.
— Твой результативный забег в Азербайджане выглядел крайне необычно для центрального защитника. Это был экспромт?
— Просто увидел свободную зону и подключился к атаке. Если бы пас не отдали, вернулся бы назад. Рад, что всё получилось. Редко такое проходит. Владимир Валентинович просит защитников подключаться в атаку, но чтобы прямо до штрафной добегал — не требует.
— В «Сочи» достаточно «старичков». Кто и чем удивляет?
— Крис Нобоа, Ивелин Попов. Восхищает их спокойствие и качество игры. На них многое у нас строится.
— Кто больше обрусел, Нобоа или Жоаозиньо?
— Не скажу. Оба давно в России и очень хорошо говорят по-русски. Жо даже переводчиком на флеш-интервью «подрабатывал», но, думаю, и Крис легко с этой ролью справился бы.
Ждать ли «Сочи» в Лиге чемпионов, а Прохина — в «Зените»
— «Сочи» реально рвётся в Лигу чемпионов?
— Пока об этом рано говорить — только полсезона прошло. Но кому не хочется подняться повыше, попасть в Лигу чемпионов? Мы не исключение.
— По игре кто из конкурентов больше впечатляет — «Зенит» или «Динамо»?
— Всё-таки «Зенит». Это какой-то другой уровень. Гегемон нашего чемпионата. Пока мало у кого получается навязать ему борьбу.
— Как работается в курортном городе? Не слишком расслабленная атмосфера?
— Главный тренер не даёт расслабиться. Да и особо не хочется. Я приехал в Сочи не отдыхать — тренироваться, работать и играть в футбол. А так очень хороший город. Всё близко — база, стадион, море.
— Пляж или горы?
— Мне ближе пляж, но в горы тоже с удовольствием выбираюсь. Не кататься — просто погулять.
— В ноябре молодёжка впервые за долгое время победила топ-соперника — Испанию. Выходит, можете?
— Конечно, можем. Мы к этому стремимся. А тут очень хотелось отыграться за 1:4 в гостях. В Испании они нам навязали свои условия, а в Химках — мы им. Настроились и победили.
Молодёжная сборная России перед победным матчем с Испанией
Фото: rfs.ru
— Пример Терехова показывает, что из «Сочи» можно и в национальную сборную попасть. Стимул?
— Конечно. Тренер же не враг себе, чтобы не брать хорошего футболиста, способного помочь команде. Какая разница, в каком он клубе играет? Если достоин — надо брать.
— Мечтаешь вернуться в «Зенит»?
— Если только в качестве основного футболиста, который будет играть, а не сидеть на лавке.
P. S. А команду Галицкого теперь тоже тренирует Даня. Только немецкий — Даниэль.
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