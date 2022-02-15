«Назвали в честь Данилы из «Брата». Почему талантливый воспитанник «Зенита» покинул Питер

Только за первую половину сезона-2021/2022 через заявки команд РПЛ прошли 14 Даниилов, 8 Данилов и 5 Данил. В молодёжной сборной России обладателей модного имени в различных производных минимум четыре. Босс «Краснодара» Галицкий в своём знаменитом интервью связал такое обилие Дань в нашем футболе с бешеной популярностью фильмов «Брат» и «Брат-2» на рубеже веков, и это похоже на правду. Боевики Алексея Балабанова вышли в 1997 и 2000 годах, тогда как большинство футбольных тёзок Данилы Багрова появились на свет в начале нулевых, на пике популярности второй части культовой ленты.

Один из самых перспективных Данил чемпионата, основной защитник российской молодёжки и главной команды «Сочи» Прохин не скрывает, что своим именем обязан народному киногерою.

А ещё из интервью вы узнаете:

Какая у Данилы Прохина любимая фраза из «Брата»

— Ну да, в честь «Брата» назвали, — подтверждает он моё предположение уже в начале разговора. — В детстве как-то не задавался этим вопросом — лет в 17-18 узнал. Отец так вдохновился фильмом, что решил и меня назвать Данилой.

— Сам-то эти фильмы смотрел?

— И сейчас пересматриваю иногда. Раз пять точно смотрел.

— Близок по духу герой Сергея Бодрова?

— Мне нравится этот персонаж. И фильм классный.

— Тогда давай любимую цитату из «Братьев».

— «Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее».

Данила Багров в исполнении Сергея Бодрова Фото: Кадр из фильма «Брат-2»

— Может, тебе и старый добрый русский рок заходит?

— Не скажу, что прямо постоянно слушаю, но в «Брате» очень качественная музыка. Папа больше любит такое — старой закалки человек.

— Много Дань среди друзей и приятелей?

— Дань — много, особенно в молодёжной сборной, а именно Данила — только один. Остальные — Даниилы, Данилы. В «Сочи» был ещё один Даня, Пруцев, но он в «Спартаке» уже.

Почему бросил шахматы после одного занятия и сколько времени добирался в Питер на тренировки

— Кто твои родители?

— Обычные люди. Мама — замдиректора магазина в Киришах. Отец — на все руки мастер. Одной постоянной работы у него нет.

— Чем примечательны Кириши?

— Наверное, только водным поло. Лучшая в России женская команда у нас прописана [«КИНЕФ-Сургутнефтегаз»]. Ещё заправки «Киришиавтосервис» хорошие — качественный бензин. А так обычный маленький город.

— Сам водным поло не занимался?

— Только плаванием, и то недолго. Родители никогда ни к чему не принуждали — всегда давали выбор, за что я им сегодня благодарен. Пробовал себя в единоборствах. Потом мама отвела в шахматный кружок — одного дня мне хватило, чтобы понять: не моё. Как в 6-7 лет начал заниматься футболом, так до сих пор и играю.

— Отец был болельщиком?

— Стал им, когда я начал играть. А так больше баскетболом интересовался.

— На тренировки в Петербург отец каждый день возил?

— Да, полтора часа туда и столько же обратно. Уроки на заднем сиденье машины делал — другого времени не было. Домой приезжал без сил: поел и спать. Но я понимал, что, попав в академию «Зенита», должен там удержаться. Родители тоже видели, что это не просто увлечение, и относились к моим занятиям серьёзно.

— Долго эти разъезды продолжались?

— Полгода, наверное. Иногда приходилось отпрашиваться с уроков, чтобы успеть на тренировку. Конечно, это сказывалось на учёбе. В конце концов приняли решение переезжать с отцом в Питер. Сняли квартиру через дорогу от академии и школы. Стало легче.

— И как тебя Петербург принял? Не каждому «заходит».

— А я очень люблю Питер. Для меня нет лучше города. В первую неделю меня отец провожал в школу, а потом говорит: «Давай сам попробуй». Наш дом находился метрах в 300 максимум, но я умудрился после уроков заблудиться! Хорошо, был сотовый. Вернулся к школе, позвонил папе: «Забери меня». Больше таких казусов не случалось.

— В академии сразу зарекомендовал себя?

— Меня сначала во вторую команду определили. Когда подошло время отсева, мы с отцом вернулись на выходные домой, в Кириши. Позвонили из академии: «Мы вас оставляем». Человек пять всего взяли в первый состав — большую часть отчислили. До взрослого футбола из этой пятёрки, кроме меня, дошёл, кажется, только Вадим Симутенков, сын Игоря Витальевича (сейчас центральный полузащитник «Зенита-2». — Прим. «Чемпионата»).

Как Радимов мотивировал молодых «зенитовцев» и за что «пихал»

— Радимов сделал тебя капитаном?

— Да, но не сразу. Помню, играли в Царском Селе. Основного капитана не было — мне дали повязку, и больше я с ней практически не расставался.

— Как работалось с Владиславом Николаевичем?

— Владислав Николаевич — очень хороший тренер. Много мне дал. Можно сказать, дорогу из молодёжного футбола во взрослый я прошёл с ним. Спасибо ему.

— По рассказам, Радимов иногда оригинально настраивает футболистов, мотивирующие видео показывает. Было?

— Помню, после стандартной установки попросил нас задержаться ещё на пару минут и включил эмоциональную речь из фильма про американский футбол. Такие приёмы помогали команде, подбадривали.

Владислав Радимов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Но и жёстко пихануть он тоже может?

— Конечно. Он не выносит безразличия. Если у человека что-то не получается, Радимов укажет на ошибку, но не напихает. Мы же не роботы. Но если кто-то позволит себе не добежать, убрать ногу, может очень жёстко приложить.

— Ты как реагировал? Не обижался?

— Сначала не понимал: «Почему я?» Со временем дошло, что это правильно и не надо обижаться.

— А что надо?

— Принимать критику и делать выводы, чтобы такого больше не повторялось.

В чём сила Ракицкого, Ивановича и Дзюбы

— Как и когда тебя подняли в первую команду «Зенита»?

— Это было летом 2019-го. Большинство парней из «Зенита-2» уже отдыхали, а я на мемориале Гранаткина со сборной был. Отыграли, а на следующее утро – звонок с незнакомого номера: «Даня, привет, это Евгений Валентинович, начальник «Зенита». Через четыре дня летишь с первой командой Австрию». Я в шоке, но, конечно, очень обрадовался. После этих сборов уже постоянно тренировался с основой.

— С Семаком индивидуальные беседы были?

— Да, но ничего сверхъестественного. Сергей Богданович сказал: «У тебя есть всё, чтобы вырасти в хорошего футболиста. Но чтобы этот шанс использовать, нужно работать ещё больше, чем раньше». Ну и потом в рабочем процессе помогал, подсказывал — я же почти никого из основы не знал.

— Ракицкий — самый крутой защитник из тех, с кем тренировался и играл в «Зените»?

— Да, 100 процентов.

— В чём его крутость, кроме длинного паса левой?

— Опыт. Человек, по-моему, больше 50 матчей сыграл в Лиге чемпионов с «Шахтёром». А в жизни — очень открытый, добрый человек. В быту с любым вопросом поможет.

— А Иванович?

— Ракицкий, Иванович — два топа. Бранислав — это прямо истинный капитан. Очень серьёзный футболист: всегда подсказывал, указывал на ошибки в игре, помогал. Напихать тоже может, но всё по делу. Человек с огромным опытом. Играл в «Челси», а это высочайший уровень.

— Против кого на тренировках было сложнее всего?

— Понятно, что против Дзюбы. Такие габариты — практически невозможно выиграть борьбу. Сердар Азмун на стандартах выпрыгивал так, как будто ты ему по пояс. Малком на скорости здорово обыгрывает на дриблинге. Да против всех там сложно — в «Зените» нет слабых игроков.

Из-за чего ошибся в Брюгге

— Из 11 матчей за основу «Зенита» какой самый дорогой?

— Наверное, в Ростове в золотом сезоне. Мы выиграли 2:1, я весь матч провёл.

— А Лига чемпионов — 2020/2021 не запала в душу?

— Лига чемпионов — это вообще что-то другое, даже без болельщиков. Я понимал, что в «Брюгге» ничего страшного нет, но эмоционально собраться было непросто. С первых минут нормально влился в игру — и вдруг эта глупая ошибка: скинул мяч в центр, и нам забили… В перерыве Анюков сказал: «У тебя всё до этого было хорошо — потому и успокоился, расслабился. А терять концентрацию нельзя ни на секунду, никогда. Сразу накажут». Другие ребята тоже подбадривали, говорили: «Ничего страшного, так бывает». Если бы наезжали — толку точно не было бы — только ещё сильнее трясся бы, боясь ошибиться.

— Сильно переживал из-за своей ошибки?

— Наверное, да. Когда приехал домой, просто хотелось побыстрее уснуть и забыть об этом. Не особо получалось, но в конце концов всё же выключился. На следующий день уже было полегче.

Прохин против «Брюгге» Фото: Sylvain Lefevre/Getty Images

Почему не закрепился в «Зените»

— Самый близкий человек в этом составе «Зенита»?

— Я больше всего с молодыми общался — с Даниилом Шамкиным, Леоном Мусаевым. Из опытных Миша Кержаков душевный человек, любит пошутить, посмеяться.

— Дзюба строит молодых?

— Конечно. Там много кто этим занимается, и это правильно. Не могут же они равнодушно смотреть, как ты ошибаешься. Где надо подскажут, где надо — напихают. Всё по делу.

— Не видел ролик, как Алберто в «Зените» через коридор прогоняли? Артём ему прилично наподдал.

— Ну это обычное дело. Его ещё пожалели, не поймали в этом коридоре. Понятно, что это всё в шутку, но иногда больно прилетает. Мне тоже доставалось. Поэтому все и стараются пробежать как можно скорее.

— Владимир Быстров злится, что к своим молодым в «Зените» мало доверия. Тебе тоже обидно?

— Да нет. В «Зените» собраны высококлассные футболисты, у которых очень сложно выиграть конкуренцию. Проявлять себя нужно здесь и сейчас. Молодым время от времени тоже дают время, но иногда этого оказывается недостаточно, чтобы показать всё, на что способен. Нет, мне не обидно. Мне тоже выделяли время — в Лиге чемпионов сыграл два матча. Я благодарен тренерам за этот опыт.

— Семак объяснял, в чём конкретно уступаешь Ловрену или кому-то ещё?

— Конечно. Тренеры не говорили, что я хуже того или другого игрока, но объясняли, в чём должен прибавлять. Я и сам понимаю: если я не играю, а играет Ловрен, значит, он на данный момент сильнее. Тренеру виднее. Обижаться бессмысленно — это только тебе в минус идёт.

Как перешёл в «Ростов», но ни дня не был в этой команде

— Тяжело было покидать родной клуб?

— Когда только попал в Сочи, было тяжеловато морально. Я же никогда раньше не уезжал надолго из дома. Всегда в Питере. А тут — один, мало кого знаю. Но уже буквально через месяц всё наладилось: привык и влился в коллектив.

— Не было возможности остаться в «Зените»?

— Почему? Я мог продолжать играть за «Зенит-2», но чувствовал, что перерос уже этот уровень. Семак тоже напоследок сказал, что для меня «Сочи» — это шаг вперёд в профессиональном развитии. Я без раздумий согласился на этот вариант.

— Объясни, как ты за два дня в июле 2021-го перешёл в «Ростов» и «Сочи»? Что за хитрая комбинация?

— Права на меня принадлежат «Ростову», но в этой команде я ещё не был ни дня.

Я принадлежал «Зениту» и, получается, вошёл в сделку по Чистякову. Фактически его обменяли на меня с доплатой. А когда аренда в «Сочи» закончилась, я выразил желание ещё минимум на год остаться здесь. Получается, как бы перешёл в другой клуб, но при этом остался на месте.

Чем дорога гостевая победа над «Спартаком»

— Победа над «Зенитом» на «Газпром Арене» какие эмоции вызвала?

— Всегда приятно обыграть свою бывшую команду, особенно если у тебя в ней не особо получилось. Но вообще странные были эмоции — вроде бы недавно сам находился в этой команде, выходил на этот стадион. Но в игре старался не думать об этом и просто делать своё дело.

— Кому чаще противостоял — Дзюбе или Азмуну?

— Дзюбе, Азмун правее играл. Парой слов с Артёмом перекинулись во время игры, не более.

Прохин против «Зенитом» Фото: РИА Новости

— На столичные клубы у вас особенный настрой — две победы над «Спартаком», разгром ЦСКА?

— Ну да, конечно. А у меня — особенно. Противостояние Питер — Москва всегда принципиально. Любому приятно обыграть хороший клуб, а в Москве нет слабых команд.

— Какая из этих побед доставила наибольшее удовлетворение?

— Над «Спартаком» в гостях. Я тогда вышел во втором тайме после болезни: мы проигрывали 0:1, но выиграли — 2:1. Домашняя победа над «Спартаком» тоже порадовала. Мы хорошо выглядели и закономерно победили.

— Удивительный был матч: «Спартак» без конца бил по воротам, а забивал только «Сочи».

— Бывает и такое. Наверное, где-то и удача была на нашей стороне.

Чем подкупает Федотов и удивляют Попов с Нобоа

— Федотов массово раскрывает футболистов, списанных в топ-клубах. В чём его крутость?

— Это тренер-мотиватор. Всегда найдёт нужное слово, уместное в той или иной ситуации.

— Про него говорят: тактический гик.

— Да, мы достаточно времени уделяем тактике, но при этом стараемся всегда отталкиваться от своей, а не чужой игры.

— В чём прибавил у него ты?

— В первую очередь в уверенности. Федотов дал мне достаточно игрового времени. А вместе с матчами набираешься опыта.

— Два года назад Радимов говорил: «Прохину надо обрасти мясом и опытом». Оброс?

— Опытом — да, но мяса пока недостаточно (смеётся). Работаем над этим. Есть куда в физике прибавить.

— Твой результативный забег в Азербайджане выглядел крайне необычно для центрального защитника. Это был экспромт?

— Просто увидел свободную зону и подключился к атаке. Если бы пас не отдали, вернулся бы назад. Рад, что всё получилось. Редко такое проходит. Владимир Валентинович просит защитников подключаться в атаку, но чтобы прямо до штрафной добегал — не требует.

— В «Сочи» достаточно «старичков». Кто и чем удивляет?

— Крис Нобоа, Ивелин Попов. Восхищает их спокойствие и качество игры. На них многое у нас строится.

— Кто больше обрусел, Нобоа или Жоаозиньо?

— Не скажу. Оба давно в России и очень хорошо говорят по-русски. Жо даже переводчиком на флеш-интервью «подрабатывал», но, думаю, и Крис легко с этой ролью справился бы.

Ждать ли «Сочи» в Лиге чемпионов, а Прохина — в «Зените»

— «Сочи» реально рвётся в Лигу чемпионов?

— Пока об этом рано говорить — только полсезона прошло. Но кому не хочется подняться повыше, попасть в Лигу чемпионов? Мы не исключение.

— По игре кто из конкурентов больше впечатляет — «Зенит» или «Динамо»?

— Всё-таки «Зенит». Это какой-то другой уровень. Гегемон нашего чемпионата. Пока мало у кого получается навязать ему борьбу.

— Как работается в курортном городе? Не слишком расслабленная атмосфера?

— Главный тренер не даёт расслабиться. Да и особо не хочется. Я приехал в Сочи не отдыхать — тренироваться, работать и играть в футбол. А так очень хороший город. Всё близко — база, стадион, море.

— Пляж или горы?

— Мне ближе пляж, но в горы тоже с удовольствием выбираюсь. Не кататься — просто погулять.

— В ноябре молодёжка впервые за долгое время победила топ-соперника — Испанию. Выходит, можете?

— Конечно, можем. Мы к этому стремимся. А тут очень хотелось отыграться за 1:4 в гостях. В Испании они нам навязали свои условия, а в Химках — мы им. Настроились и победили.

Молодёжная сборная России перед победным матчем с Испанией Фото: rfs.ru

— Пример Терехова показывает, что из «Сочи» можно и в национальную сборную попасть. Стимул?

— Конечно. Тренер же не враг себе, чтобы не брать хорошего футболиста, способного помочь команде. Какая разница, в каком он клубе играет? Если достоин — надо брать.

— Мечтаешь вернуться в «Зенит»?

— Если только в качестве основного футболиста, который будет играть, а не сидеть на лавке.

P. S. А команду Галицкого теперь тоже тренирует Даня. Только немецкий — Даниэль.