«Не собираюсь вести переговоры с соперником». Так Мбаппе переходит в «Реал» или нет?

Француз заявил, что многое изменить могут матчи с Мадридом в ЛЧ. Первый — уже сегодня!

В январе 2022 года Мбаппе позвонил Ибрагимовичу (об этом рассказывал Златан) и попросил совета: уходить ли ему из «ПСЖ»? Ибра ответил однозначно: на месте Килиана он бы шёл в «Реал», а на месте парижского клуба – старался бы его удержать.



Сегодня в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Мбаппе и «ПСЖ» сыграет против «Реала». В честь этого напомним обо всех связях Мбаппе и Мадрида, а также разберёмся: когда француз наконец воспользуется советом Ибрагимовича.

Мбаппе фанател от Криштиану, его хотел подписать лично Зидан

В декабре 2012 года 13-летнего Килиана напрямую позвали в «Реал» – в нём был заинтересован лично Зидан, на тот момент спортивный директор мадридцев.



Родители от такого варианта отказались: Мбаппе остался в «Клерфонтене», а через два года подписал контракт с «Монако» – клубом, в котором о нём – футболисте с 29-м номером – в дальнейшем узнал весь футбольный мир.



Хотя вариант с «Реалом» выглядел приоритетным и приятным для Мбаппе с самого начала: в детстве он так фанател от Криштиану, что в его комнате висели десятки постеров с португальцем.

Фото: twitter.com

Тогда же Килиан посещал базу мадридцев и сфотографировался с кумиром.

Фото: twitter.com

Чуть позже, когда Мбаппе дорос до игрока сборной Франции, их игровые фото, объятия и улыбки с Криштиану стали менее удивительными.

Как «Реал» охотился за Мбаппе

В 2017 году «Монако» – разгоняемый в атаке силами Мбаппе – дошёл до полуфинала Лиги чемпионов и выиграл чемпионат Франции. Тогда же «Реал» предпринял первую масштабную попытку подписать игрока – но ушёл с переговоров после того, как клубу предложили заплатить за игрока € 200 млн.

Через год, уже в футболке «ПСЖ», Мбаппе был более категоричен к «Реалу» и перед матчем Лиги чемпионов на «Бернабеу» заявил, что Роналду хоть и кумир его детства, но эта увлечённость осталась в прошлом.

Килиан Мбаппе нападающий «ПСЖ» «Я борюсь за результат. Так что вообще не имеет значения, кто против нас. Я еду на «Бернабеу», чтобы победить».

После этого в переговорах наступило похолодание: два года Мбаппе играл за «ПСЖ» без оглядки на Испанию. И только активные мадридисты говорили, что рано или поздно Килиан выберет их цвета. Потому что «лучший должен играть за команду лучших».

2021-й — год, когда все говорили о Мбаппе в «Реале»

От самого игрока до представителей «Реала» и «ПСЖ».



«Он великий футболист, но у нас также есть хорошие игроки. Если нам удастся усилиться, это будет лучше для всех», – политкорректно говорил Анчелотти.

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Однако сам Мбаппе – не менее политкорректно – заявлял о преданности Парижу. По его словам, «Реал» действительно сделал предложение, но он его не принял: «Я привязан к Парижу, поэтому если бы и ушёл летом, то только в «Реал».

Параллельно игрока критиковали за то, что он шантажирует клуб, устраивает раздор в раздевалке и уже отклонил семь предложений продлить контракт с «ПСЖ». На всё это Мбаппе ответил двумя тезисами: это неправда, а от диалога с руководством Парижа он никогда не отказывался.



В итоге Мбаппе остался, а через несколько месяцев повторно признался в преданности клубу: что он рад остаться; что Париж – важный для него город, так как он француз; что хочет выиграть все трофеи в сезоне.



Особенно после неудачного предыдущего сезона, когда ПСЖ взял только Кубок. Но и в этом выиграть все трофеи уже не получится: парижане вылетели из того же Кубка от «Ниццы» по пенальти.

И что теперь? Мбаппе наконец перейдёт в «Реал»?

Даже Арсен Венгер не уверен, что «ПСЖ» удержит своего нападающего. Ведь время работает против Парижа: и чем дольше Мбаппе не перезаписывает истекающий летом 2022 года контракт, тем дальше он от «ПСЖ». А если и уходить – то в «Реал»: «ПСЖ» получил предложение от «Реала». Когда отказывают в 180 миллионах евро… Это огромная сумма для всех, даже для «ПСЖ», – заявил легендарный тренер, – мне кажется, когда они отказались от этих денег, то подумали: «Мы должны провести отличный сезон, у нас есть Месси, и мы не можем позволить себе потерять Мбаппе, у нас получится убедить его остаться».

Килиан Мбаппе нападающий «ПСЖ» «Я ещё не принял решение. Думаю, матчи с «Реалом» (в 1/8 финала ЛЧ) могут многое изменить. И пусть сейчас я вправе делать что угодно (с 1 января Мбаппе может вести переговоры с другими клубами), я не собираюсь разговаривать с соперниками или делать что-то в этом роде. Я по-прежнему настроен победить «Реал» и постараться решить судьбу противостояния. А дальше будет видно».

Тем временем:

Немецкий Bild пишет, что «Реал» согласовал контракт с Мбаппе. Зарплата в € 50 млн сделает его самым высокооплачиваемым игроком в мире. При этом перейдёт Мбаппе в «Реал» в качестве свободного агента. Позже испанский Canal+ со ссылкой на окружение Мбаппе сообщил, что договорённостей между клубом и футболистом пока нет: он хочет спокойно доиграть сезон, а потом принимать решение. Бывший президент «Барсы» Жоан Гаспар дал инсайд газете Marca: «Я собираюсь дать вам эксклюзив. Килиан уже подписал контракт с «Реалом», я в этом уверен. Я знаю Флорентино [Переса] и уверен в этом».

Итого: Мбаппе говорит, что решения о будущем ещё не принимал, однако матчи с «Реалом» в Лиге чемпионов могут многое изменить. Инсайдеры – что вопрос решён. А вот ещё одна актуальная цитата нападающего по теме: «Я не собираюсь вести переговоры с соперником».

Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Главный тренер «ПСЖ» Почеттино повторяет мысли игрока: всё решится после «Реала».

В таком случае – смотрим первый матч «ПСЖ» и «Реала» уже сегодня, в 23:00 по Москве.