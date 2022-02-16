«Если «Спартак» хотел сдать — добавленного времени бы не ждал». Как «Зенит» остался без ЛЧ

Сейчас это прозвучит странно, но 20 лет назад никто не считал, что «Зенит» может всё купить: игроков, соперников, судей. Якобы всё это было в компетенции Москвы. Может, из-за этого в призёры почти никогда не попадали команды, играющие за пределами столицы. Развязка сезона 2001 года была интригующей. Перед последним туром расклад был такой: уже чемпион страны «Спартак» играл с «Локомотивом», который шёл вторым. А на третьем месте был «Зенит», и Питер мог побороться за серебро. Для этого надо было побеждать «Черноморец» и ожидать, что «Спартак» не проиграет в дерби «Локо». Интрига? Ещё какая!

«Отчего-то странное чувство испытываешь перед последним туром чемпионата России. Почему-то кажется, что второе место займет «Локомотив» и, опередив «Зенит», вновь получит право выступить на будущий год в Лиге чемпионов», – написали в «СЭ» перед финишем сезона. Газета поддержала настроение аудитории – многие тогда были убеждены: «Спартак» проиграет «Локо», чтобы не дать «Зениту» и Санкт-Петербургу выйти в Лигу чемпионов. Общему безумию поддались букмекеры: некоторые конторы принципиально не принимали ставки на матч.

Как сложился матч?

Перед стартовым свистком «Спартак» дал ещё больше поводов для любителей заговоров: всё из-за стартового состава. Если вы не гиковый фанат клуба, то наверняка даже не помните эти фамилии: в воротах – Кабанов, в защите Стрельцов, Стаменовски, Мжаванадзе. Только в центре поля можно было встретить более менее основных игроков. Но у такой ротации были объективные причины: Левицкий и Парфёнов уехали в сборную Украины, Тчуйсе – в Камерун, а Ананко словил дисквалификацию.

Казалось, первый тайм отверг все предположения о странном характере матча. 6 желтых карточек, жёсткие стыки, травма Митрески и бурная пикировка Грозного (ассистента Романцева) с Сёминым после свистка на перерыв. А счёт был 0:0. В параллельном матче на заполненном «Петровском» «Зенит» уже закатил два гола «Черноморцу» и в онлайн-таблице занимал второе место.

Юрий Сёмин Фото: РИА Новости

После выхода команд на поле Романцев очень долго что-то объяснял Титову, тот передал информацию Бесчастных. Интересно, что сразу после возобновления матча эти двое вывели «Спартак» вперёд. Титов заработал пенальти, Бесчастных реализовал. Вопросов больше нет?

Конечно, «Локо» не сдался. Сразу придавил соперника, и на 74-й минуте Стрельцов в своей штрафной поднял руку круче, чем любой волейболист. В неё попал мяч – ответный пенальти. Лоськов точен. После «Локо» ещё сильнее зажал соперника в штрафной, а спартаковцы с удовольствием убегали в контратаки. Наверняка многим хорошо запомнился момент в последней десятиминутке, когда Бесчастных вывел передачей Титова один на один с вратарём. Но с восьми метров Егор зарядил сильно выше. И когда матч в Петербурге уже завершался победой «Зенита», судья Иванов в Москве добавил 5 минут. За 60 секунд до конца матча Лоськов с разворота сделал пас на Обиору, Ковтун отлетел от корпуса нападающего, а Кабанов – от мяча. 2:1. «Локомотив» – в Лиге чемпионов. А «Зенит» впервые за четыре года нарушил монополию московских команд на место в призёрах.

Что говорили после матча?

Продолжились вопросы о характере игры. Вот самые яркие ответы.

Вячеслав Грозный (тренер «Спартака»): «Ни о какой предвзятости не может быть и речи. Иванов один из лучших наших судей».

Владимир Коротков (начальник команды «Локомотив»): «Многие могли подумать, что «Спартаку» сегодня ничего не было нужно. Но игра получилась жёсткая, боевая, к тому же у нас есть претензии к арбитру. Интересно, что в заключительных турах компьютер дважды выбирал нам судей из Санкт-Петербурга. Мы могли снять все вопросы ещё в предыдущем матче с «Ростсельмашем», однако арбитр тогда не назначил чистый 11-метровый.

Максим Кабанов (вратарь «Спартака»): «Не правы были те, кто посчитал, что «Спартак» не будет играть против «Локо» с полной самоотдачей. Мы выложились на сто процентов, хотя не удержали даже ничью. Почему? Допускаю, что сказалась более высокая мотивация соперника, который боролся за серебро».

Михаил Боярский (болельщик «Зенита»): «Не думаю, что такие мощные игроки способны на такие низкие поступки. Наверное, счёт по игре».

Юрий Шикунов (технический директор «Спартака»): «Мы устали от этих слухов. Полные глупости».

Павел Садырин (главный тренер «Зенита»): «Думаю, если бы «Спартак» захотел сдать игру, он, наверное, не стал бы ждать добавленного времени. А вдруг бы не успели? На сегодня мы действительно слабее «Локомотива». Но, вполне возможно, начав с Кубка УЕФА, мы крепко встанем на ноги, а уж затем сможем достойно сыграть в Лиге чемпионов».

Павел Садырин Фото: РИА Новости

Что было потом?

В тот период «Зенит» не обладал достаточным весом, чтобы устроить медийный скандал или даже инициировать расследование. До прихода «Газпрома» в клуб было ещё далеко, поэтому совсем скоро об этой истории забыли. Да и слова Садырина после игры дали понять, что никаких претензий у петербуржцев нет (а если они и были – о них неизвестно). Плюс начинались матчи сборных – и внимание аудитории переключилось. А попадание «Зенита» в тройку уже посчитали большим успехом.

Участники того матча впоследствии о странном характере игры не вспоминали – и поводы думать так окончательно исчезли. Впервые «Зенит» попал в групповой этап Лиги чемпионов только в 2008 году, выиграв до этого Кубок и Суперкубок УЕФА.