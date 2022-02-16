Убрал новости с ТВ и отвёз игроков к верблюдам. Как Хау преобразил разбогатевший «Ньюкасл»

Эдди Хау возглавил «Ньюкасл» в начале ноября, когда положение клуба было критическим. К началу декабря «Ньюкасл» был единственным клубом, который не выиграл ни одного матча в чемпионате. В истории АПЛ было всего три таких же случая, и во всех предыдущих команды вылетали.

К середине февраля положение «Ньюкасла» улучшилось – выдали пятиматчевую беспроигрышную серию в АПЛ и оторвались от зоны вылета на четыре очка. Хау преобразил «Ньюкасл», и дело не только в дорогих трансферах.

С самого начала Хау поработал над игрой без мяча и психологией

К концу декабря 2021-го «Ньюкасл» пропустил 79 голов и повторил антирекорд АПЛ по количеству пропущенных мячей за календарный год. В последующих пяти матчах чемпионата «Ньюкасл» ни разу не проиграл и пропустил всего три мяча. Провальные матчи, в которых соперники забивали то по три, то по четыре гола, остались позади. Всё благодаря Хау, который провёл хорошую работу над проблемными местами.

Хау не был приоритетным и даже вторым-третьим кандидатом (The Athletic писал об интересе к Унаи Эмери), которого рассматривали новые владельцы «Ньюкасла». Но он впечатлил их своей презентацией: разобрал по полочкам слабые и сильные стороны каждого игрока, подчеркнул, где каждый из них способен прибавить.

Эдди Хау главный тренер «Ньюкасла» «Мы усиленно работали над нашими оборонительными действиями, а также над работой без мяча: приоритет был этим двум компонентам. Думаю, если у вашей команды есть прочная основа, то на ней можно выстраивать всё остальное».

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Ясность мысли и чёткий план впечатлили боссов, это же подкупило и игроков. Инсайдеры The Athletic отмечают, что при Стиве Брюсе тренировочный процесс был хаотичным. Брюс пытался исправить ситуацию и вносил коррективы по ходу сезона. Это путало игроков, что вылилось в неудачи. Хау – полная противоположность прежнему тренеру: он не изменяет своим методам под давлением неудач и чётко доносит своё видение до игроков.

В первые дни работы в «Ньюкасле» Хау провёл отдельную встречу с каждым игроком, чтобы объяснить, какая роль отводится им в команде. На базе клуба Хау хотел создать атмосферу усердной работы и прогресса. На многочисленных экранах вместо новостей Sky Sports теперь отображается информация для игроков и тренеров. Те видят смонтированные видео с празднованием голов и отсчёт до следующего матча. Также есть отдельная мотивация для ассистентов Хау с табличкой «лучший тренер месяца».

Также более разнообразным стал и тренировочный процесс, плюс увеличилась его продолжительность. Но игроки восприняли это положительно, потому что прибавили в выносливости.

Хау вносит разнообразие и в досуг игроков. По вечерам пятницы команда для сближения собирается для общения. А январскую паузу «Ньюкасл» провёл в Саудовской Аравии. На клубной базе в Бентоне нет зоны отдыха – пришлось искать тренировочный комплекс на стороне. Это пошло только на пользу: игроки не зацикливались на тренировках, а в свободное время катались на верблюдах, занимались картингом и стрельбой из лука.

Переход на новую схему и опора на знакомых игроков

Что касается тактических преображений, то первый матч при Хау «Ньюкасл» провёл по старой схеме 3-4-3, но затем перешёл на игру в четыре защитника. Дальше Хау выстраивал команду по 4-4-1-1 или 4-3-3. Самому тренеру тоже нужна была опора – её он нашёл в Каллуме Уилсоне, Райане Фрейзере и Мэтте Ритчи, с которыми работал в «Борнмуте». Но дело не в том, что Хау с ходу выбрал любимчиков, просто Уилсон, Фрейзер и Ритчи уже знакомы с требованиями тренера. Они стали проводниками его идей на поле.

Эдди Хау Фото: Stu Forster/Getty Images

Для Хау не имеет значения, насколько хорош конкретный игрок. Важно, насколько он готов отдаваться команде. Так, например, меньше игрового времени теперь получают Мигель Альмирон и Шон Лонгстафф. Из заявки до конца сезона вычеркнули Джамала Льюиса и Кирана Кларка. Зато по сравнению с игрой при Брюсе прибавили в игровом времени Жоэлинтон (до Хау сыграл 487 минут, после – 829), Фабиан Шер (180 до и 810 после), Джонджо Шелви (93 до и 803 после), Райан Фрейзер (68 до и 672 после).

Райн Фрейзер футболист «Ньюкасла» «С того момента, как Хау возглавил команду, он работает со мной один на один. И так с каждым».

Меткие трансферы новых владельцев

Для спасения «Ньюкасла» от вылета Хау нуждался в усилении. Несмотря на богатство новых владельцев, задача была непростой. В первую очередь — потому что в клубе пока нет постоянного спортивного директора. Поэтому тренер не только работал с командой, но и активно участвовал в трансферной деятельности.

В январе клуб потратил больше всех в АПЛ (£ 90 млн). Как минимум три трансфера из пяти уже оправдали себя:

Хау строит игру своих команд через активные подключения фланговых защитников. Для этого у «Астон Виллы» арендовали левого защитника Мэтта Таргетта, а у «Атлетико» купили Кирана Триппьера.

В матче с «Эвертоном» Триппьер стал лидером по количеству касаний (76) и передач в штрафную площадку соперника (13), а Таргетт — вторым по обоим показателям.

Триппьер ещё и забил два гола за четыре матча. Оба мяча — со штрафных. Среди действующих игроков АПЛ, которые нанесли больше десяти ударов со штрафных, у Триппьера лучший процент реализации (20%, три из 15 ударов).

Прибавил надёжности в обороне переход Дэна Бёрна. Да, он не был в приоритете у «Ньюкасла», который не договорился по трансферам Свена Ботмана, Диего Карлоса и Бенуа Бадиашиля. Но с приходом Бёрна команда получила два плюса: опыт игры в АПЛ, способность закрыть позицию левого защитника.

К сожалению, для «Ньюкасла» есть риск, что Триппьер вылетел на длительный срок: после матча с «Астон Виллой» у него диагностировали перелом пятой плюсневой кости.

Эдди Хау главный тренер «Ньюкасла» «Самое главное – это менталитет игроков, которых мы подписали. Они топ-профессионалы, которые стремились приехать к нам по правильным причинам: получить новый вызов с учётом нашего положения в лиге. Это понимание с их стороны было важным для нас, ведь мы не хотим привлекать кого попало, чтобы это впоследствии дестабилизировало команду и подорвало тот дух, который мы создаём внутри».

Прогресс в игровых показателях

Хау было бы сложно внедрять свои идеи без минимальных результатов. В первых шести матчах «Ньюкасл» при нём выиграл всего один раз и набрал пять очков. Заметнее клуб прибавил уже в 2022-м. В среднем за 11 матчей при Хау «Ньюкасл» набирает 1,2 очка, тогда как до него за такое же количество игр — всего 0,5.

Фото: George Wood/Getty Images

Важно сравнение с другими борцами за выживание.

При Хау «Ньюкасл» набрал больше, чем восемь команд из нижней части таблицы (13 очков).

«Норвич» и «Лидс» набрали по 12 очков.

«Лестер» и «Брентфорд» — по 11 очков.

Остальные команды – ещё меньше. Если «Ньюкасл» продолжит набирать очки в таком темпе, то к концу сезона у него будет 36 очков.

Постепенно улучшается статистика в атаке. В среднем (пока что) «Ньюкасл» всё также забивает 1,1 гола в АПЛ. Но улучшились показатели ожидаемых голов (с 0,9 до 1,1), среднее количество ударов (с 10,7 до 12,9) и удары в створ (с 2,9 до 4,3).

Как можно прибавить ещё?

«Ньюкаслу» в целом есть куда прибавлять, это же касается и конкретных игроков. Пока что не отметился результативными действиями купленный у «Бёрнли» нападающий Крис Вуд.

Эдди Хау главный тренер «Ньюкасла» «Бóльшую часть подготовки заняла работа над игрой в защите и без мяча. В атакующей фазе и в стандартных положениях мы прибавляем медленно. Есть вещи, которые приходят дольше, чем другие».

Прогресс в защите действительно заметен. «Ньюкасл» в среднем реже пропускает – с 2,2 пропущенных до 1,8. Среднее число ожидаемых голов соперника также уменьшилось – с 2,0 до 1,7. Также по воротам «Ньюкасла» стали реже бить – с 16,1 до 14,9 ударов, та же же история и с ударами в створ – с 5,3 до 4,8.

Единственное, что ухудшилось в игре «Ньюкасла» – это среднее количество пасов за одно владение до потери мяча. При Брюсе оно было на отметке 2,7, а при Хау – 2,3. Здесь клуб способен прибавить за счёт трансфера Бруно Гимарайнса. В этом сезоне французской Лиги 1 он был лидером по количеству пасов в финальной трети поля (342) и по общему количеству пасов на половине соперника (663). Гимарайнс – классический бокс-ту-бокс, способный одновременно разрушать замыслы оппонентов и работать на созидание своей команды.

Но Хау пока не спешит вводить в игру самого дорогого новичка (£ 37,8 млн). «Гимарайнс, безусловно, тот игрок, которого мы хотим видеть на поле. Он выдающийся талант, что мы уже увидели на тренировках. Но ещё должно прийти время, чтобы ввести его в основной состав».

Фото: Stu Forster/Getty Images

Впереди у «Ньюкасла» непростой график с выездными матчами с «Брентфордом», «Вест Хэмом» и «Челси», а также с домашними встречами с «Брайтоном» и «Кристал Пэлас». Но за три месяца работы Хау привил правильный менталитет, благодаря которому клуб успешно борется за выживание. Сейчас у «Ньюкасла» 21 очко и 17-е место, а традиционно в АПЛ для спасения хватает 40 очков. Вполне посильная задача.