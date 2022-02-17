Месси не забивает почти 25% пенальти. Инструкция, как испортить эту статистику ещё больше

«ПСЖ» в первом матче 1/8 финала ЛЧ мог наказывать «Реал» за косяки в обороне ещё в первом тайме. Мадриду часто везло, а ещё классно тащил Тибо Куртуа. Но в середине второго тайма французский клуб получил отличный шанс повести в счёте: судья назначил пенальти за фол на Мбаппе. К мячу подошёл Лионель Месси и несильно ударил в правую от себя сторону. Это сложно назвать ударом в угол, так как до него было приличное расстояние. Куртуа взял удар, и матч продолжился. Только в добавленное время магия Мбаппе позволила «ПСЖ» победить в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов.

У Месси очень средняя статистика по голам с пенальти. Роналду – впереди

Для Месси незабитый пенальти в ворота Куртуа – уже 30-й в карьере. И первый в этом году. Последний раз он не забивал 2 мая 2021-го, когда ещё играл за «Барсу». Команда проводила матч с «Валенсией», уступала по ходу второго тайма, и Месси катнул мяч в левый от себя угол после удара с точки. Силлессен без особых проблем сделал сейв. Интересно, что в том же году он не забил «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Тогда классно среагировал Навас.

Вообще пенальти – не самая сильная сторона аргентинца, но он исправно продолжает их исполнять. Удачно прошли 103 попытки. То есть в 22,5% случаев мяч не влетает в сетку. Для сравнения у Роналду статистика лучше – это два главных пенальтиста в топ-лигах последних лет. Португалец 172 раза подходил к точке: 143 удара завершились удачно. Не забивает он в 16,8% случаев – приличная разница на таком уровне.

Также Месси повторил антирекорд ЛЧ – у него 5 неточных ударов в турнире. Столько же у Тьерри Анри. Ещё одна неприятная для аргентинца деталь: он впервые не забил с пенальти «Реалу». До этого было шесть удачных попыток в футболке «Барсы».

Лионель Месси нападающий «ПСЖ» «Я очень разочарован, когда не забиваю пенальти за клуб или за сборную. Я штатный пенальтист, поэтому голкиперы изучают технику моего удара».

Как брать пенальти Месси? Советы вратарей

Некоторые из тех, кому не забивал Месси комментировали этот момент. Мы собрали главные цитаты.

Тибо Куртуа, взял пенальти рукой:

«В таких матчах вратарю приходится немало потрудиться. Я изучал пенальти Месси и пытался поиграть с ним, стоя на линии. Также нужно немного удачи, чтобы отразить его удар».

Кейлор Навас, отбил удар ногами, мяч улетел в перекладину:

«Никогда не знаешь, куда Месси пробьет, потому что он 60 раз или больше подходил к точке. Но у меня было чувство, что он поменяет удар по сравнению с другими играми. Всё получилось».

Ханнес Халлдорсон, отбил пенальти на ЧМ-2018 за Исландию – руками в прыжке:

«Я смотрел много видео, как Месси бьёт пенальти. Вообще-то его довольно трудно просчитать, он бьёт по-разному. Но перед ударом у меня появилось предощущение того, как он ударит, и я смог отбить мяч».

Горка Ираисос, вытащил из правого нижнего:

«Пенальти от Месси? Для меня нет разницы, кто у мяча. В первую очередь – это работа интуиции. Сегодня она меня не подвела, хотя удача также сыграла свою роль».

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Джефферсон, отбил мяч, который шёл немного правее центра ворот:

«Я изучил манеру исполнения пенальти Лионеля Месси. Я ждал до последней секунды перед прыжком, чтобы оставить пробивающему как можно меньше шансов. Он пробил в своем лучшем стиле, и я рад, что сумел спасти свою команду».

Итак, что нужно, чтобы отбить пенальти от Месси? Всего-то запомнить три простых правила:

ждать до последнего;

иметь хорошую интуицию;

поиграть на нервах Лео, как Куртуа.

Готово! Теперь и вы можете испортить статистику семикратному обладателю «Золотого мяча». Главное добиться того, чтобы сыграть против Месси в официальном матче.

Лучше всех с отражением ударов от нападающего пока справлялся вратарь «Эспаньола» Диего Лопес. Он единственный вратарь в мире, который взял пенальти от Месси дважды! Впервые – в 2008 году, когда выступал за «Вильярреал». Во второй – спустя 10 лет – уже в «Эспаньоле». Но своим секретом, как же это сделать, он не поделился.