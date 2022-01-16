Что осталось от главной сенсации Лиги чемпионов? «Шериф» уделал «Реал» и сменил полсостава

Сегодня молдавская команда сыграет в плей-офф Лиги Европы. А её бывший защитник теперь будет жить Самаре!

Еврокубки вернулись! Одним из участников плей-офф будет «Шериф». Молдавская команда стала главной сенсацией Лиги чемпионов. В квалификации «Шериф» прошёл четырёх соперников, среди которых опытные бойцы «Црвена Звезда» и загребское «Динамо». Но главная жара началась на групповом этапе. Команда не испугалась грозных соперников и в первых двух турах прихлопнула дома «Шахтёр» и мадридский «Реал» на «Сантьяго Бернабеу». А в последнем матче сыграла вничью на Украине и заняла третье место.

Теперь «Шериф» будет биться в Лиге Европы. Неожиданный еврокубковый успех не мог пройти бесследно — в зимнее трансферное окно состав сильно изменился. Рассказываем, что осталось от «Шерифа».

«Шериф» покинули девять футболистов. И пришли столько же

То, что случилось с командой в это трансферное окно, похоже на полноценную перестройку. В разгар сезона (как еврокубкового, так и национального) «Шериф» сменил полсостава. Вот кто ушёл:

левый защитник Кристиано — 14 матчей в ЛЧ, четыре ассиста. Перешёл во «Флуминенсе» за € 1,4 млн;

правый защитник Фернандо Костанца — девять матчей в ЛЧ. Перешёл в «Крылья Советов» за € 800 тыс.;

атакующий полузащитник Димитрис Коловос — 10 матчей в ЛЧ, один гол. Перешёл в турецкий «Коджаелиспор» за € 280 тыс.;

центральный защитник Данило Арболеда Уртадо — 14 матчей в ЛЧ, один гол. Бесплатно перешёл в «Аль-Айн»;

центральный нападающий Франк Кастаньеда — 12 матчей в ЛЧ, два гола и два ассиста. Бесплатно перешёл в польскую «Варту»;

левый вингер Надри Даго — три матча в ЛЧ. Бесплатно перешёл в греческий «Панетоликос»;

левый полузащитник Максим Кожокару — два матча в ЛЧ. Ушёл и остаётся свободным агентом;

центральный нападающий Ловро Бизяк — семь матчей в ЛЧ. Перешёл в словенский «Целе»;

вратарь Душан Маркович — два матча в запасе в ЛЧ. Бесплатно перешёл в сербский «Металац».

Фото: kc-camapa.ru

А вот кто пришёл:

атакующий полузащитник Реги Лушкья, перешёл из албанского «Лячи» за € 125 тыс.;

левый защитник Патрик Кпозо, перешёл из шведского «Эстерсунда» за € 100 тыс.;

вратарь Разак Абалора, перешёл из ганского «Асанте Котоко» за € 50 тыс.;

центральный защитник Габи Кики, бесплатно перешёл из белорусского «Руха»;

правый защитник Ренан Гедес, бесплатно перешёл из бразильского клуба «Баия»;

российский центральный нападающий Данил Анкудинов, перешёл из «Родины»;

левый вингер Пернамбуко, арендован у украинского «Львова»;

правый полузащитник Седрик Бадоло, арендован у словацкого «Погронье».

Также клуб выкупил центрального защитника хорватского «Осиека» Стьепана Радельича (семь матчей в ЛЧ), который до этого играл на правах аренды. И ещё правый защитник Валериу Гаю вернулся из аренды в молдавском «Динамо-Ауто».

Фото: Berengui/Getty Images

Когда и с кем теперь будет играть «Шериф»?

Уже сегодня, 17 февраля, «Шериф» примет португальскую «Брагу». А ответный матч состоится через неделю, 24 февраля. Если забыли, в Лиге Европы новый формат, поэтому команды, занявшие первые места в своих группах, уже ждут соперников в 1/8 финала. А «Шериф» вместе с другими третьими командами в группах Лиги чемпионов и вторыми в группах Лиги Европы будет играть в квалификации, которая заменяет 1/16 финала.

Пройдут дальше?