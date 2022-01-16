Что осталось от главной сенсации Лиги чемпионов? «Шериф» уделал «Реал» и сменил полсостава

Еврокубки вернулись! Одним из участников плей-офф будет «Шериф». Молдавская команда стала главной сенсацией Лиги чемпионов. В квалификации «Шериф» прошёл четырёх соперников, среди которых опытные бойцы «Црвена Звезда» и загребское «Динамо». Но главная жара началась на групповом этапе. Команда не испугалась грозных соперников и в первых двух турах прихлопнула дома «Шахтёр» и мадридский «Реал» на «Сантьяго Бернабеу». А в последнем матче сыграла вничью на Украине и заняла третье место.
Теперь «Шериф» будет биться в Лиге Европы. Неожиданный еврокубковый успех не мог пройти бесследно — в зимнее трансферное окно состав сильно изменился. Рассказываем, что осталось от «Шерифа».
«Шериф» покинули девять футболистов. И пришли столько же
То, что случилось с командой в это трансферное окно, похоже на полноценную перестройку. В разгар сезона (как еврокубкового, так и национального) «Шериф» сменил полсостава. Вот кто ушёл:
- левый защитник Кристиано — 14 матчей в ЛЧ, четыре ассиста. Перешёл во «Флуминенсе» за € 1,4 млн;
- правый защитник Фернандо Костанца — девять матчей в ЛЧ. Перешёл в «Крылья Советов» за € 800 тыс.;
- атакующий полузащитник Димитрис Коловос — 10 матчей в ЛЧ, один гол. Перешёл в турецкий «Коджаелиспор» за € 280 тыс.;
- центральный защитник Данило Арболеда Уртадо — 14 матчей в ЛЧ, один гол. Бесплатно перешёл в «Аль-Айн»;
- центральный нападающий Франк Кастаньеда — 12 матчей в ЛЧ, два гола и два ассиста. Бесплатно перешёл в польскую «Варту»;
- левый вингер Надри Даго — три матча в ЛЧ. Бесплатно перешёл в греческий «Панетоликос»;
- левый полузащитник Максим Кожокару — два матча в ЛЧ. Ушёл и остаётся свободным агентом;
- центральный нападающий Ловро Бизяк — семь матчей в ЛЧ. Перешёл в словенский «Целе»;
- вратарь Душан Маркович — два матча в запасе в ЛЧ. Бесплатно перешёл в сербский «Металац».
Фото: kc-camapa.ru
А вот кто пришёл:
- атакующий полузащитник Реги Лушкья, перешёл из албанского «Лячи» за € 125 тыс.;
- левый защитник Патрик Кпозо, перешёл из шведского «Эстерсунда» за € 100 тыс.;
- вратарь Разак Абалора, перешёл из ганского «Асанте Котоко» за € 50 тыс.;
- центральный защитник Габи Кики, бесплатно перешёл из белорусского «Руха»;
- правый защитник Ренан Гедес, бесплатно перешёл из бразильского клуба «Баия»;
- российский центральный нападающий Данил Анкудинов, перешёл из «Родины»;
- левый вингер Пернамбуко, арендован у украинского «Львова»;
- правый полузащитник Седрик Бадоло, арендован у словацкого «Погронье».
Также клуб выкупил центрального защитника хорватского «Осиека» Стьепана Радельича (семь матчей в ЛЧ), который до этого играл на правах аренды. И ещё правый защитник Валериу Гаю вернулся из аренды в молдавском «Динамо-Ауто».
Фото: Berengui/Getty Images
Когда и с кем теперь будет играть «Шериф»?
Уже сегодня, 17 февраля, «Шериф» примет португальскую «Брагу». А ответный матч состоится через неделю, 24 февраля. Если забыли, в Лиге Европы новый формат, поэтому команды, занявшие первые места в своих группах, уже ждут соперников в 1/8 финала. А «Шериф» вместе с другими третьими командами в группах Лиги чемпионов и вторыми в группах Лиги Европы будет играть в квалификации, которая заменяет 1/16 финала.
Пройдут дальше?
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