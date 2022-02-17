«Зенит» – «Бетис», онлайн. Вы не забыли, что большой футбол возвращается в Россию?

Привет, друзья! На время Олимпийских игр многие футбольные болельщики перепрофилировались в «зимних», но все без исключения с нетерпением ждут окончания долгого межсезонья. Для поклонников «Зенита» оно уже завершилось. Чемпион России первым из РПЛ откроет состязательный 2022 год, и сразу — на очень серьёзном уровне. В 1/16 финала Лиги Европы сине-бело-голубых ждёт команда-сенсация испанской Ла Лиги — «Бетис», внезапно для многих вмешавшийся в разборки исконных грандов. О силе соперника «Зенита» красноречиво скажет текущее третье место в таблице Примеры: «Барселона» и действующий чемпион страны «Атлетико» — ниже! Так что поддержка родных трибун парням Сергея Семака сегодня, мягко говоря, не помешает. А всё самое интересное о матче расскажет «Чемпионат» — в режиме текстовой трансляции. Присоединяйтесь!
📝 Наш обозреватель Дмитрий Зимин — с раскладами перед матчем на «Газпром-Арене».
Где смотреть матч «Зенит» — «Бетис»?
📺 Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» — «Бетис» покажет в прямом эфире «Матч ТВ». Трансляция начнётся в 20:00, а непосредственно игра — в 20:45. Самая подробная текстовая трансляция — на «Чемпионате».
Как «Зенит» сыграет с «Бетисом»? Опрос
⁉️ Ну что, верите в чемпионов России? А вот сейчас и проверим.
- 17 февраля 2022
-
12:22
-
12:21
-
12:19
-
12:15
-
12:13
-
12:04
-
12:00
-
11:49
-
11:44
-
11:34
-
11:30
-
11:23
-
11:17
-
11:15
-
11:11
-
11:02
-
10:37
-
10:24
-
10:23
-
10:17
-
10:13
-
10:04
-
10:00
-
09:42
-
09:31
-
09:21
-
09:09
-
08:42
-
07:55
-
06:40
-
06:25
-
05:59
-
04:46
-
04:27
-
03:36