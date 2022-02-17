Олимпиада Олимпиадой, но старт чемпиона России в Лиге Европы тоже пропустить никак нельзя.

«Зенит» – «Бетис», онлайн. Вы не забыли, что большой футбол возвращается в Россию?

Привет, друзья! На время Олимпийских игр многие футбольные болельщики перепрофилировались в «зимних», но все без исключения с нетерпением ждут окончания долгого межсезонья. Для поклонников «Зенита» оно уже завершилось. Чемпион России первым из РПЛ откроет состязательный 2022 год, и сразу — на очень серьёзном уровне. В 1/16 финала Лиги Европы сине-бело-голубых ждёт команда-сенсация испанской Ла Лиги — «Бетис», внезапно для многих вмешавшийся в разборки исконных грандов. О силе соперника «Зенита» красноречиво скажет текущее третье место в таблице Примеры: «Барселона» и действующий чемпион страны «Атлетико» — ниже! Так что поддержка родных трибун парням Сергея Семака сегодня, мягко говоря, не помешает. А всё самое интересное о матче расскажет «Чемпионат» — в режиме текстовой трансляции. Присоединяйтесь!