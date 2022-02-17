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«Зенит» – «Бетис», 17 февраля 2022, прямая онлайн-трансляция матча 1/16 финала Лиги Европы

«Зенит» – «Бетис», онлайн. Вы не забыли, что большой футбол возвращается в Россию?
Кирилл Закатченко Олег Лысенко
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«Зенит» – «Бетис», онлайн
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Олимпиада Олимпиадой, но старт чемпиона России в Лиге Европы тоже пропустить никак нельзя.

Привет, друзья! На время Олимпийских игр многие футбольные болельщики перепрофилировались в «зимних», но все без исключения с нетерпением ждут окончания долгого межсезонья. Для поклонников «Зенита» оно уже завершилось. Чемпион России первым из РПЛ откроет состязательный 2022 год, и сразу — на очень серьёзном уровне. В 1/16 финала Лиги Европы сине-бело-голубых ждёт команда-сенсация испанской Ла Лиги — «Бетис», внезапно для многих вмешавшийся в разборки исконных грандов. О силе соперника «Зенита» красноречиво скажет текущее третье место в таблице Примеры: «Барселона» и действующий чемпион страны «Атлетико» — ниже! Так что поддержка родных трибун парням Сергея Семака сегодня, мягко говоря, не помешает. А всё самое интересное о матче расскажет «Чемпионат» — в режиме текстовой трансляции. Присоединяйтесь!

Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч
17 февраля 2022, четверг. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Не начался
Бетис
Севилья, Испания
Где смотреть матч «Зенит» — «Бетис»? Как «Зенит» сыграет с «Бетисом»? Опрос
Live Олег Лысенко

📝 Наш обозреватель Дмитрий Зимин — с раскладами перед матчем на «Газпром-Арене».

За «Зенит» перед «Бетисом» страшно. В чём шанс команды Семака? За «Зенит» перед «Бетисом» страшно. В чём шанс команды Семака?
12:11 Олег Лысенко

Где смотреть матч «Зенит» — «Бетис»?

📺 Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» — «Бетис» покажет в прямом эфире «Матч ТВ». Трансляция начнётся в 20:00, а непосредственно игра — в 20:45. Самая подробная текстовая трансляция — на «Чемпионате».

12:06 Олег Лысенко

Как «Зенит» сыграет с «Бетисом»? Опрос

⁉️ Ну что, верите в чемпионов России? А вот сейчас и проверим.

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