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«Зенит» – «Бетис» – 2:3, видео, голы Артёма Дзюбы и Малкома, обзор матча, 17 февраля 2022 года, Лига Европы

«Зенит» выдал мощный камбэк в Европе! Проигрыш с такой игрой – не приговор
Анатолий Романов
«Зенит» выдал мощный камбэк в Европе!
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И Дзюба был очень неплох.

Давайте начистоту: перед матчем шансы «Зенита» казались небольшими. «Бетис» – третья команды Испании на сегодняшний день, выше «Барселоны» и «Атлетико» в таблице Примеры. По забитым мячам вообще на втором месте после «Реала». У петербуржцев же два месяца без игровой практики и скомканная подготовка ко второй части сезона – из-за ковида и травм целая группа игроков пропустила часть зимних сборов. По «физике» чемпионы России объективно уступали сопернику.

Экс-полузащитник «Зенита» и «Бетиса» Хави Гарсия, давая накануне интервью пресс-службе сине-бело-голубых, вспоминал свой опыт «зимнего» футбола:

«В физическом плане «Бетис» может быть лучше готов. Помню, когда я играл за «Зенит», сразу после зимнего перерыва у нас был матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Бенфики». Первая игра – в Лиссабоне. Никогда не забуду тех своих ощущений на поле, того чувства абсолютной беспомощности – я пытался угнаться за игроками «Бенфики», которые носились без остановки, но всё без толку. Я не успевал, не мог выдерживать их ритм. Практически весь матч мы сидели на своей половине и не могли перейти центр поля, наши страдания длились почти все 90 минут».

Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч
17 февраля 2022, четверг. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
2 : 3
Бетис
Севилья, Испания
0:1 Родригес – 8'   0:2 Виллиан Жозе – 18'   1:2 Дзюба – 25'   2:2 Малком – 28'   2:3 Гуардадо – 41'

Даже угадать состав «Зенита» было непросто. Кого Сергей Семак поставит в ворота – Михаила Кержакова или Даниила Одоевского? Кого выпустит в атаке – Артёма Дзюбу или новичков Юри Алберто и Ивана Сергеева? Опытные футболисты, казалось, готовы хуже. Молодые – без опыта игры на европейском уровне. Точно было известно лишь то, что команде не помогут восстанавливающиеся после травм Станислав Крицюк с Деяном Ловреном, а также не заявленный на Лигу Европы Нуралы Алип.

Когда за полтора часа до матча объявили составы, стало понятно, что Семак всё-таки решил сделать ставку на зрелость и сыгранность. В воротах появился Кержаков. Дзюба тоже получил шанс сохранить место в основе: слухи о том, что тренер махнул на форварда рукой, преувеличены.

«Зенит» очень тяжело входил в игру, мучился под прессингом «Бетиса». Несмотря на то, что в первой части сезона команда имела большие проблемы в обороне, действуя в четыре защитника, Семак не стал переводить Вильмара Барриоса назад и выбрал схему 4-2-3-1. Но от этого поначалу скорее оборона страдала, нежели атака что-то приобрела. Разница в готовности футболистов проявлялась в деталях. Вот, Ярослав Ракицкий опоздал на долю секунды, привёз штрафной и уже на 7-й минуте присел на «горчичник». Хуже того, из-под Ракицкого забил головой и Гвидо Родригес.

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На 18-й минуте вообще появилось ощущение безнадёги. У «Зенита» ничего не получалось, и команда Мануэля Пеллегрини увеличила преимущество. Этот момент лишний раз заставил задуматься о лимите. В «Бетисе» выходит запасной-испанец – и контроль мяча не ухудшается. Техническая подготовка футболистов на высочайшем уровне. Лучше, чем у любого российского. К сожалению, «Зенит» в данном эпизоде подвёл Далер Кузяев: после какого-то странного движения полузащитника сборной России гости организовали стремительный контрвыпад. Защитники пятились назад, поздно переключились, и Виллиан Жозе точно пробил из-под Дмитрия Чистякова.

Только при 0:2 «Зенит» заиграл! Команда Семака разозлилась, разбежалась, наконец-то поймала свою волну. «Бетис» почувствовал давление и чуть-чуть растерялся, оставшись без мяча. Первым же ударом сине-бело-голубые сократили разрыв. Началось всё с блестящего отбора Вендела, а Малком и Вячеслав Караваев довели мяч до Дзюбы. Как же круто Артём продавил двоих и забил головой! Ещё через три минуты успех петербуржцам принесла чисто бразильская комбинация: Клаудиньо, Дуглас Сантос и Вендел придумали гол Малкома.

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Более того, «Зенит» мог выиграть первый тайм. Превзошёл испанцев по владению (62% на 38%) не уступил по ударам – 5:5 (в створ – 3:3). Однако чемпионам России опять всё испортили индивидуальные ошибки. Кержаков сделал очень плохой пас, организовав гол Андреса Гуардадо. Это было бы простительно Одоевскому, но не опытному голкиперу.

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В перерыве главный тренер «Зенита» принял неожиданное решение. Видимо, Семак устал от бардака в обороне и пришёл к выводу, что с квартетом сзади победить будет непросто, даже если команда забьёт пять голов.

Чемпионы России стали играть по схеме, которую условно можно описать как 3-3-3-1. После вполне логичной замены Ракицкого и менее объяснимой Караваева у сине-бело-голубых появилась тройка центральных защитников Чистяков – Барриос – Дуглас Сантос. План, очевидно, заключался в контроле контратак соперника. Но когда ещё «Зенит» так сыграет?

Игра была уже не настолько безбашенной, но всё равно смотрелась. Термин «весенний футбол» к этому февральскому матчу никак не подходил. Тем не менее остроты недоставало, поэтому уже на исходе часа встречи Семак поднял со скамейки Алберто. Бразилец поменял не Дзюбу, а своего соотечественника Клаудиньо – маг сине-бело-голубых пока не в лучшей форме. «Зенит» вернулся к 4-4-2, а Юри тут же соорудил вместе с Малкомом момент для Кузяева. Ну как Далер не забил! Попасть в перекладину было тяжелее, чем в ворота.

Увидели мы сегодня и другого-форварда новичка петербургской команды – Сергеева. За 20 минут до конца он заменил «наевшегося» Дзюбу. Артёма нужно похвалить за матч с «Бетисом»: он совершил 30 касаний мяча, нанёс два удара (оба в створ), отдал 87% точных пасов, в том числе одну ключевую передачу. До пары Сергеев – Алберто нужно было доставлять мяч, чтобы дебютанты проявили себя. Движение-то они давали. Но хавбеки «Зенита» уже заметно подустали, хотя Малком включил характер и был лидером на поле. В концовке же оставалось просто надеяться на какой-то чудесный удар, как в матче с «Челси».

Магомед Оздоев на поле не вышел, а другого Оздоева у чемпионов России не нашлось. Обидный результат, ведь по игре «Зенит» не заслужил проигрыш. Во второй половине хозяева перебили гостей (4:2 по ударам), но ошибки первого тайма перечеркнули все усилия. Впрочем, с такой игрой, как после 0:2, поражение – не приговор. В Испанию команда Семака полетит с надеждой.

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