Что нужно знать о «Манчестер Сити»
Команда Пепа Гвардиолы сейчас лучшая в Англии. Но «Сити» — не просто топ-игроки. Вместе с официальным спонсором клуба, брендом смартфонов TECNO погружаемся в мультивселенную, построенную за последние годы.
Футболисты
Состав «Сити» просто разрывается от звёзд: Эдерсон, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Бернарду Силва, Фил Фоден, Рияд Марез и, конечно же, Кевин Де Брёйне. А ведь есть ещё такие парни, как Александр Зинченко.
Тренеры
Все вы знаете Гвардиолу, но в штаб «Сити» входят ещё восемь человек: от Хуана Мануэля Лильо, который учил ещё Пепа, до аналитика Карлеса Планчарта, работавшего в «Барсе» и «Баварии».
Стадион
Играет «Сити» на стадионе «Этихад». Арена была построена не так давно, в 2002 году. Она вмещает 55 тысяч зрителей и регулярно заполняется более чем на 90%.
Фанаты
У «Сити» миллионы болельщиков по всему миру. Их число выросло на фоне успехов в последние 10 лет, поэтому теперь команда может рассчитывать на поддержку в любом уголке мира.
База
«Сити» готовится к матчам на современной базе, где также располагаются клубные офисы. На территории комплекса более 15 полей, стадион на 7 тысяч зрителей для женской команды и академии.
Владельцы
Управляет «Сити» холдинг City Football Group, который за последние годы организовал сеть клубов по всему миру. Благодаря выстроенной схеме игроки могут уходить в аренды, не покидая систему.
AR-реальность
Вместе с TECNO клуб запустил проект дополненной реальности #AnnounceYourself. С помощью камеры смартфона болельщики смогут исследовать стадион и тренировочную базу, встретиться с футболистами, а также пробить пенальти в 3D-игре и выиграть призы, включая билеты в VIP-ложу!
Успей выиграть!
Игра доступна через QR-код на официальном сайте Announce Yourself, на социальных платформах TECNO и Manchester City. Проект подходит к завершению — хватайся за последнюю возможность в #AnnounceYourself. *Партнёрский материал.
«Манчестер Сити» — больше чем просто топ-команда. Что нужно знать о лучшем клубе Англии
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