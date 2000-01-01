Ромелу Лукаку похвастался суперкаром за 17,5 млн рублей
Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку пополнил свой автопарк элитным спорткаром.
Maserati MC20 стоит в среднем около € 225 тыс. (20 млн рублей).
Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 2,9 секунды, максимальная скорость — 325 км/ч.
«Моя новая малышка», — написал Лукаку под опубликованными фото на своей странице в «Инстаграме».
Стоит отметить, что автопарк бельгийского футболиста насчитывает ещё несколько роскошных авто.
В гараже Ромелу также есть Rolls-Royce Wraith, Mercedes-Benz AMG GTR Coupe, Mercedes GLS 63 4X4, Mercedes S-Class, Audi Q7, BMW, Ferrari 488 Spider, Bently Continental GT Speed.
Весь автопарк Лукаку стоит примерно € 2 млн (175 млн рублей).
В нынешнем сезоне Лукаку провёл за «Челси» 27 матчей, забив 10 голов.
«Челси» рассматривал возможность продажи Лукаку в зимнее трансферное окно, но игрок остался в клубе.
В «Челси» Ромелу зарабатывает £ 325 тыс. (34,2 млн рублей) в неделю или £ 16,9 млн (1,8 млрд рублей) в год. Он является самым высокооплачиваемым футболистом команды.
Разгон до 100 км/ч менее чем за 3 секунды. Лукаку похвастался суперкаром за 20 млн рублей
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