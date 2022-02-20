Гвардиола наконец-то проиграл! Конте и Кейн прибили «Ман Сити» в добавленное время

Пеп Гвардиола очень мощно шёл в АПЛ — после поражения от «Кристал Пэлас» (0:2) в 10-м туре «Ман Сити» беспощадно молотил всех соперников. За очки зацепился только «Саутгемптон» в конце января (1:1). В остальном дистанция была потрясающая: 14 побед в 15 матчах Премьер-лиги. Между делом под раздачу попал ещё и «Спортинг» в середине уходящей недели в Лиге чемпионов (5:0).

У «Тоттенхэма» такой стабильности нет. Эффект от прихода Антонио Конте, сравнимый с уколом адреналина, сменился невнятной серией из трёх поражений подряд. Впрочем, в больших матчах от нового тренера «Тоттенхэма» всегда можно ожидать что-то интересное.

По сравнению с матчем со «Спортингом» Гвардиола сделал два изменения — в старте вышли Илкай Гюндоган и Кайл Уолкер (Рияд Марез и Джон Стоунз остались в запасе). Из значимых потерь можно выделить только Джека Грилиша и Габриэла Жезуса, которые залечивают травмы.

Конте после поражения от «Вулверхэмптона» (0:2) неплохо изменил состав. Против «Ман Сити» с первых минут вышли Деян Кулушевски, Эрик Дайер, Эмерсон Роял и Пьер-Эмиль Хёйбьерг. План «Тоттенхэма» при 3-4-3 (с гибридом в 3-4-2-1) заключался в быстрых переходах в атаку через Кулушевски и Сон Хын Мина. Они прекрасно атакуют на свободном пространстве, что и сыграло против «Ман Сити».

В первом тайме «Тоттенхэм» классно начал, но потом упустил контроль над игрой



Первый гол «Тоттенхэма» — идеальное отражение лучших качеств Гарри Кейна и Сона (при комфортных условиях). В первой части прошлого сезона при Жозе Моуринью эта связка разрывала АПЛ, поэтому со стороны Конте было бы глупо не эксплуатировать данную «химию» и дальше. Тем более шаблоны взаимодействия между Кейном и Соном хорошо подходят футболу Конте, где атакующие игроки заранее знают свои манёвры на поле. В этом эпизоде Кейн вскрыл оборону «Ман Сити» одной передачей, под которую гениально открылся Сон. От Кулушевски требовалось только добежать и завершить атаку.

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В декабре «Тоттенхэм» при Конте уже выдал крутой контратакующий первый тайм в матче с топ-командой. Тогда «Ливерпуль» не сдержал соперника и допустил 1,37 xG до перерыва. Но «Ман Сити» быстро остудил «Тоттенхэм» изматывающим контролем мяча и давлением через проблемную зону на фланге Эмерсона.

Цифры подтверждают преимущество команды Гвардиолы в первой половине встречи: 66,6% против 33,4% по владению, 11 против 2 по ударам. Причём сразу четыре выстрела нанёс Жоау Канселу, который легко нагружал правый фланг обороны «Тоттенхэма». Именно оттуда результативную атаку начал Рахим Стерлинг — ошибку Уго Льориса в гол конвертировал Гюндоган.

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Свобода «Ман Сити» в зоне, которую номинально контролировали Эмерсон, Ромеро, Бентанкур и Кулушевски, достигала пугающих масштабов. Тут снова отмечаем Канселу, который сделал 36 передач в финальную треть (лучший результат среди игроков «Ман Сити» в первом тайме). Также «Тоттенхэм» страдал от прессинга в этой зоне. Наибольшее количество отборов (10) на чужой половине команда Гвардиолы оформила именно здесь.

Фото: James Gill/Getty Images

Второй тайм: возвращение контратак «Тоттенхэма» и уязвимая оборона «Ман Сити»

Казалось, что после перехвата инициативы «Ман Сити» дожмёт команду Конте, но «Тоттенхэм» вовремя распечатал забытый после четвёртой минуты контратакующий арсенал. Здесь важнейшую роль сыграл Кейн. Его грамотные действия в глубине поля позволили «Тоттенхэму» в нескольких ключевых эпизодах разбить прессинг «Ман Сити». Обратите внимание, откуда Кейн разогнал вторую голевую атаку «Тоттенхэма»:

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Тут отдельный респект Райану Сесеньону — он заметил дыру у «Ман Сити» в зоне подбора, благодаря чему у «Тоттенхэма» появился второй темп. Ну и результативный манёвр Кейна в коридор между Диашем и Лапортом — просто блеск. Сам начал, сам и закончил.

Главное отличие «Тоттенхэма» во втором тайме от «Тоттенхэма» в первом — максимально широкие атаки. Высокая оборона «Ман Сити» в этих ситуациях работала слабо. Наоборот, возникали ситуации, когда у «Тоттенхэма» было численное преимущество на чужой половине поля. Например, на 65-й минуте, когда в центре внимания вновь оказался Кейн, с ударом которого справился Эдерсон:

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А ещё ведь был эпизод с отменённым голом Кейна, когда Кулушевски открылся под длинную диагональ Бена Дэвиса с противоположного фланга. Также «Тоттенхэм» прибавил в компактности обороны (это после матча отметил и Гвардиола). 36 выносов из штрафной — это очень большой объём работы. По сути, во втором тайме «Ман Сити» всего два раза поставил защиту «Тоттенхэма» в сложное положение. Сначала выручил Льорис после удара Гюндогана, затем вышедший на замену Марез поймал Ромеро на волейболе в штрафной.

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«Ман Сити» превзошёл соперника по общей остроте в созидании: 2,57 против 1,00 по xThreat (ожидаемая опасность от передач) с 29 Deep Progressions (проникновения в радиус 20 метров от чужих ворот) против 5 у «Тоттенхэма». Но по ожидаемым голам без учёта пенальти Мареза команда Конте оказалась лучше: 1,96 xG против 1,75. То есть в открытой игре «Тоттенхэм» атаковал острее. Это связано с крайне уязвимой конкретно в этом матче обороной «Ман Сити», которая не удержала даже 2:2.



Победный гол «Тоттенхэма» подчеркнул слабую игру команды Гвардиолы в сдерживании чужих атак. Первый провал — свободная позиция Кулушевски, у которого было время и пространство для организации передачи в штрафную. Второй провал — Уолкер в воздушной дуэли против Кейна. Заведомо проигрышный вариант.

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К безумной концовке в игре с «Лестером» Конте добавил ещё одну победу, добытую в компенсированное время. Причём в матче с абсолютно топовым соперником. Понятно, что вовремя включился Кейн, который провёл лучшую игру в сезоне. Но тут стоит отметить дисциплину Сона и Кулушевски, которые не выпали из процесса даже после 30 минут полного доминирования «Ман Сити». Все предоставленные шансы вингеры «Тоттенхэма» максимально конвертировали в остроту у ворот Эдерсона.

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В случае если «Ливерпуль» 23-го числа обыграет «Лидс», отрыв команды Клоппа от «Ман Сити» сократится до трёх очков. С Конте смотреть АПЛ становится ещё интереснее.