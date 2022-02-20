Из России в Европу этой зимой уехали шестеро футболистов. Кто и куда?

В России принято считать, что наши футболисты не уезжают на Запад, но за последние полтора месяца таких переходов было шесть. Хоть ни один из игроков и не попал в топ-чемпионат, зимнее трансферное окно получается насыщенным. Рассказываем о подробностях этих сделок.

🇨🇭 Фёдор Чалов → «Базель»

Самый громкий переход. Из-за травмы у 23-летнего нападающего ЦСКА были проблемы с игровым временем в первой части сезона, а 1 февраля Чалов неожиданно рванул в Европу. Сейчас он выступает за швейцарский «Базель» на правах аренды без права выкупа и уже сыграл три матча и отметился передачей.

Тренерский штаб явно верит в Фёдора — россиянин все три раза вышел в стартовом составе. Интересная подробность: по словам комментатора Дмитрия Шнякина, ради перехода Чалов согласился на двукратное понижение зарплаты.

Фёдор Чалов нападающий «Базеля» «Переход в «Базель» — это большая возможность показать себя. У клуба хорошая инфраструктура, большая история. Рад, что такое изменение случилось в моей карьере. Хочу ли я играть за сборную? Выступление за национальную команду — мечта каждого игрока. Я не могу смотреть в будущее. В случае успешного выступления в Швейцарии смогу стать игроком сборной».

«Базель» — гранд швейцарского футбола, но за чемпионский титул в этом сезоне вряд ли поборется. В данный момент команда занимает второе место в таблице Суперлиги и отстаёт от лидера — «Цюриха» — на девять очков.

Фото: Нападающий “Базеля”

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Иван Коновалов → «Ливингстон»

Ещё один переход, которого никто не ожидал. 27-летний вратарь в этом сезоне не провёл ни одного матча за «Рубин», а зимой взял и умчал в шотландский «Ливингстон» свободным агентом, подписав контракт на полтора года. По нашей информации, зарубежному клубу Ивана посоветовал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов. А агент футболиста Джамал Акаев сообщил, что Коноваловым также интересовался шведский «Гётеборг». За «Ливингстон» Коновалов пока не провёл ни одного матча.

«Ливингстон» — середняк шотландского чемпионата. Сейчас команда занимает девятое место в таблице Премьер-лиги. Отрыв от последней строчки составляет 10 очков, а отставание от топ-6 — всего два. После регулярного чемпионата лига разделится пополам, поэтому «Ливингстону» желательно запрыгнуть в шестёрку лидеров.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

🇸🇮 Григорий Морозов → «Целе»

Недавний основной защитник «Динамо» в этом сезоне команде не пригодился. С Морозовым расторгли контракт, а он решил не оставаться в России и перешёл в словенский «Целе». Напоследок Григорий пообещал когда-нибудь вернуться. Контракт 27-летнего россиянина с новым клубом рассчитан до лета 2024-го. Морозов уже дебютировал за «Целе». Он вышел в стартовом составе, провёл на поле час и был заменён, а команда разгромно проиграла.

«Целе» не самый сильный клуб словенского чемпионата. Сейчас команда занимает лишь восьмое место в таблице из 10: находится в двух очках от зоны стыковых матчей и в трёх — от зоны вылета.

Фото: Пресс-служба «Целе»

🇱🇻 Владислав Галкин → «РФШ»

Первый юный футболист в этом списке. Галкин в этом сезоне лишь однажды вышел в матче РПЛ, проведя за «Динамо» 17 минут против тульского «Арсенала». В клубе посчитали, что 19-летнему полузащитнику нужна практика, продлили с ним контракт и отправили в аренду в латвийский РФШ до конца этого года.

Новая команда Галкина — один из фаворитов чемпионата Латвии. В прошлом сезоне она стала чемпионом с отрывом от второго места в четыре очка. Новый сезон пока не начался.

Фото: ФК «Динамо»

🇫🇮 Максим Рудаков → «Хонка»

Тренд на российских вратарей за границей продолжается. Прошлым летом Рудаков перешёл из «Ротора» в «Ростов». В составе новой команды 26-летний футболист не провёл ни одного матча и укатил в аренду в финский клуб «Хонка», где пока тоже не выходил на поле.

Сейчас «Хонка» занимает восьмое место в таблице чемпионата Финляндии. Как и в Шотландии, местная лига делится пополам, но до первой шестёрки целых семь очков.

Фото: fc-rostov.ru

🇨🇿 Евгений Назаров → «Богемианс 1905»

Защитник «Краснодара-2» в этом сезоне вышел в шести матчах ФНЛ. Суммарно у него набежало всего 160 минут. Усилиться 24-летним россиянином внезапно решил чешский клуб «Богемианс 1905», который занимает 12-е место в таблице Высшей лиги Чехии.

Фото: fckrasnodar.ru

Назаров перешёл свободным агентом и подписал контракт до конца этого года. Надо цепляться!