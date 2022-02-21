Пример для Кокорина. Булыкин тоже долго сидел без игры, но справился и стал чемпионом

Из Флоренции продолжают поступать новости: «Фиорентина» не будет расторгать контракт с Александром Кокориным, потому что это экономически невыгодно – но попытается продать нападающего в зимнее трансферное окно.

На всякий случай: контракт с итальянским клубом у Кокорина действует до лета 2024 года, а зарплата достигает € 1,8 млн за сезон. То есть найти покупателя с такими параметрами будет непросто, и заявившая об интересе к Кокорину «Уфа» вряд ли сможет удовлетворить такой финансовый запрос.

Александр Кокорин Фото: Getty Images

Другими словами – «Фиорентина» хочет избавиться от Кокорина, который не забил за флорентийский клуб ни разу, более того – не провёл ни одного полного матча, а в нынешнем сезоне не отыграл суммарно и 45 минут.

Похожая история – с минимумом игровой практики, но без трансфера в другой клуб – происходила 15 лет назад с другим российским нападающим — Дмитрием Булыкиным.

Булыкина удерживали в «Динамо» – при этом он почти не играл. Зачем и кому это было выгодно?

Эта история началась в 2004 году.

Тогда на чемпионате Европы в Португалии форвард таранного типа – как называл Булыкина мой дедушка – принял участие во всех трёх матчах сборной Георгия Ярцева и даже забил победный гол в ничего не решающем, но, как оказалось, статусном матче с будущими чемпионами – греками.

Дмитрий Булыкин (в белой форме) Фото: Getty Images

После Евро-2004 Дмитрий вернулся в «Динамо», в котором играл с 2001 года и за которое забил к тому моменту 25 голов. И попросил клуб отпустить его в Европу – на что руководство ответило отказом. Так начался затяжной конфликт – когда контракт Булыкина с «Динамо», действовал, но нападающий практически не играл.

Сезон-2005 — 9 матчей и 1 гол;

Сезон-2006 — 12 матчей и 3 гола;

Сезон-2007 — 0 матчей и 0 голов.

О причинах недемократичного расставания с «Динамо» Булыкин не рассказывал, но однажды раскрыл несколько секретов в интервью «Чемпионату».

И вот главные заявления Дмитрия:

1. «Мог уехать в Европу раньше. Думаю, и сейчас мог бы играть, как Лука Тони, который ещё продолжает феерить в Серии А. Нам, габаритным форвардам, можно долго играть – потеря скорости нас не особо заботит, а мастерство не пропьёшь».

2. «Тот конфликт, который был у меня с некоторыми руководителями «Динамо», негативно повлиял на мою карьеру. Тогда мог договориться с «Эвертоном» – даже потренировался вместе с Руни. Был вариант с «Болтоном» времён Эллардайса. А с «Портсмутом» вообще был подписан предварительный контракт, но руководство «Динамо» не отпустило, и я остался в России».

3. «Правду о моём уходе мало кто знает – только близкие. Из всего, что говорили, не было ни одной правдивой версии. Даже про то, что с Кобелевым не сошлись. Это как раз одна из версий, но, на самом деле, не основная. Главную причину знают только бывший владелец клуба Федорычев и экс-гендиректор Заварзин. Может, ещё Романцев. Я когда-нибудь напишу об этом правду в своих мемуарах».

Дмитрий Булыкин в составе «Динамо» Фото: Getty Images

Пока мемуары не вышли.

Булыкин в России – почти как Кокорин в Италии. Но Дмитрий смог после этого уехать

Тогда пост главного тренера в «Динамо» занимал Олег Романцев, который, по словам Булыкина, не мог управлять командой, не мог опираться на российских футболистов и не ладил с иностранцами, желавшими другого специалиста.

Дмитрий Булыкин бывший нападающий сборной России «Для нас – россиян – Романцев был иконой, он становился девять раз чемпионом страны. В конце концов, под раздачу после конфликтов попал капитан команды Булыкин. По-моему, чуть ли не в каждом конфликте в «Динамо» считали меня виноватым. Хотя всегда пытался доносить только правду. После очередного конфликта я оказался в дубле. Играл за молодёжную команду полгода, и меня никуда не продавали. Крайне непонятная ситуация».

Итог всей этой истории – летом 2007 года истёк контракт Булыкина с «Динамо», он стал свободным агентом и неожиданно перешёл в мощный клуб из Бундеслиги – леверкузенский «Байер».

Как у Булыкина получилось уехать в Германию после трёх лет простоя в России?

«Знающие люди посоветовали обратиться к агенту Андрею Головашу, – рассказывал футболист в интервью Gazeta.ru. – После этого я начал с ним плодотворно сотрудничать. Он вёл меня в моей иностранной части карьеры: грамотно подходил как к футбольным, так и к жизненным процессам».

В Леверкузене нападающий потренировался неделю, и ему предложили подписать контракт по схеме «1+1» – на «довольно хороших условиях», как говорил сам футболист.

«Это полный абсурд». После «Байера» – «детский» конфликт в «Андерлехте»

После тех пяти голов за «Байер» Булыкин за € 1 млн перешёл в «Андерлехт», где играл в связке с будущим нападающим «Терека» Лежаром. И в дебютном матче Дмитрий оформил дубль, но вскоре будто бы повторилась история с «Динамо» – нападающий поссорился с главным тренером Ариэлем Якобсом и выпал из состава.

Дмитрий Булыкин бывший нападающий сборной России «В одном матче заработал пенальти, в следующем – пас голевой сделал. А третий наблюдал с трибуны – даже в запас не попал. Тогда и подошел к тренеру, вспылил».

Из-за конфликта Дмитрий не играл, а клуб отдавал его в две подряд аренды: в немецкую «Фортуну» и в голландский «Ден Хааг». Но, вернувшись в «Андерлехт», Булыкин высказался, что не хочет искать с тренером общего языка. Так как знал: что ни при каких обстоятельствах играть не будет.

Менеджер нападающего Андрей Головаш подтвердил в интервью «Советскому спорту», что причина расставания – конфликт с главным тренером Якобсом.

«Причину конфликта не стану комментировать, скажу лишь, что она просто детская. Подобная ссора может произойти между двумя людьми на улице. Если всё дело в ссоре, то это полный абсурд. Ведь конфликт на сегодняшний день уже, по сути, улажен. Для начала нужно выявить настоящую причину непопадания Дмитрия в основу. Но пока тренер её не раскрывает. В российский клуб Дмитрий не пойдёт. Этого он не хочет».

Дмитрий Булыкин — нападающий «Андерлехта» Фото: Официальный сайт «Андерлехта»

Российский клуб случился в карьере Булыкина только в 2013 году – это была нижегородская «Волга», а тогда – в 2011-м – он вообще-то уехал на повышение, в «Аякс». И в Амстердаме забил десять мячей за сезон, став чемпионом Нидерландов.

Топ тренеров от Булыкина

Самым харизматичным Булыкин называет Стива Макларена, с которым работал в «Твенте»: англичанин постоянно шутил над футболистами, а после промахов кричал: «Good defending!» (ирония, что при этом игрок качественно отработал в защите).

Также Булыкин благодарен другим тренерам: Прокопенко, Газзаеву, Сёмину, Ярцеву и де Буру. А среди тех, кому бы не пожал руку, естественно, называет Якобса из «Андерлехта» и тренера сборной России Дика Адвоката: «Второй, когда я забивал по 20 мячей за сезон, даже на товарищеский матч меня не пригласил».

Дмитрий Булыкин бывший нападающий сборной России «Да, дело было в преддверии Евро-2012, а я много забивал в Нидерландах. Надеялся, что спортивный принцип встанет на первое место. Думал: если человек забил 20 голов, а остальные – пять мячей на троих, то хотя бы на товарищескую игру меня позовут.

Знаю, что у Дзюбы была похожая ситуация, когда он выступал за «Ростов». Мы даже обсуждали эту тему. В его случае вмешалась пресса – надавили так, что Капелло взял в сборную. С Сашей Кержаковым было то же самое».

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В любом случае – у Булыкина получилась яркая карьера. Даже после трёх сложных лет в России.