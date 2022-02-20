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«Лидс» — «Манчестер Юнайтед» — 2:4, видео, голы, 20 февраля 2022, АПЛ: почему команда Рангника проваливает вторые таймы

«МЮ» регулярно проваливается во вторых таймах. Рангник опять едва не опозорился
Анатолий Романов
«МЮ» регулярно проваливается во вторых таймах
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А де Хеа пропустил невероятный гол.

В 26-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» приехал в гости к «Лидсу». За первый тайм «МЮ» соорудил два мяча в ворота Иллана Меслье. Заявка на уверенную победу? Как бы не так!

Англия - Премьер-лига. 26-й тур
20 февраля 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Окончен
2 : 4
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Магуайр – 34'   0:2 Фернандеш – 45+5'   1:2 Родриго – 53'   2:2 Рафинья – 54'   2:3 Фред – 70'   2:4 Эланга – 88'

53-я минута: Родриго закрутил с фланга что-то невероятное в ворота Давида де Хеа (нет, серьёзно, как это вообще получилось?):

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54-я минута: «Лидс» сравнял счёт. Тут вопрос, не было ли нарушения перед голом. Арбитр Пол Тирни посчитал, что всё было по правилам, и засчитал такой мяч:

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Потом «Манчестер Юнайтед» забил два и всё-таки взял три очка, но осадочек остался. Пристроиться с 2:0 на 2:2 за минуту и в очередной раз упустить победу было бы позором для команды Рангника. Эта встреча стала ещё одним примером того, что «Манчестер Юнайтед» проводит абсолютно разные таймы в последнее время. После хороших/неплохих первых следуют ужасные/странные вторые, которые часто накладывают массу негатива на общее впечатление от игры «МЮ».

И Рангник либо прямо, либо косвенно об этом говорит:

  • «Первые таймы пары последних матчей получились очень хорошими – мы ни разу не пропустили. Следующий шаг – сохранение концентрации на физическом, психологическом и тактическом уровнях. Мы слишком легко пропускали голы. Ситуация понятна. В 11 из 13 матчей после моего прихода «МЮ» забивал первым, но не во всех этих играх мы победили».
  • «Если ты быстро пропускаешь после перерыва, то, как все могут понять, это влияет на уверенность игроков. Единственное, что мы можем сделать, – разговаривать с футболистами и думать, как забить второй или третий мяч. Главная цель – играть более эффективно, чтобы забивать второй, третий и просто убивать интригу. Это основное. Мы создаём достаточно моментов для этого».
  • «Иногда нам не хватает концентрации. Часто есть огромная разница между нашими первыми и вторыми таймами».

Рангник в «МЮ» с конца ноября. Вот случаи, когда «Манчестер Юнайтед» проваливал при нём вторые таймы.

  • 21-й тур, матч с «Вулверхэмптоном». Жоау Моутинью забил на 82-й минуте.

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  • 22-й тур, матч с «Астон Виллой». За 67 минут «Юнайтед» забил дважды. «Вилла» сравняла счёт за четыре минуты.
  • 24-й тур, матч с «Бёрнли». До перерыва «Манчестер Юнайтед» вёл 1:0. На 47-й минуте ответка прилетела от Джея Родригеса. Итог – ничья 1:1.
  • 25-й тур, матч с «Саутгемптоном». Аналогичный сценарий. Нападающий «Саутгемптона» Че Адамс сравнял счёт через три минуты после старта второго тайма.
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Кубковый матч с «Мидлсбро». Мэтти Крукс забил «МЮ» на 64-й минуте – 1:1. «Мидлсбро» дотерпел до серии пенальти и вырвал победу.

Теперь ещё и «Лидс». Разница лишь в том, что в вышеперечисленных случаях «Манчестер Юнайтед» терял очки. Сейчас Рангнику очень сильно повезло.

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