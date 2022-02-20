«МЮ» регулярно проваливается во вторых таймах. Рангник опять едва не опозорился

В 26-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» приехал в гости к «Лидсу». За первый тайм «МЮ» соорудил два мяча в ворота Иллана Меслье. Заявка на уверенную победу? Как бы не так!

53-я минута: Родриго закрутил с фланга что-то невероятное в ворота Давида де Хеа (нет, серьёзно, как это вообще получилось?):

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54-я минута: «Лидс» сравнял счёт. Тут вопрос, не было ли нарушения перед голом. Арбитр Пол Тирни посчитал, что всё было по правилам, и засчитал такой мяч:

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Потом «Манчестер Юнайтед» забил два и всё-таки взял три очка, но осадочек остался. Пристроиться с 2:0 на 2:2 за минуту и в очередной раз упустить победу было бы позором для команды Рангника. Эта встреча стала ещё одним примером того, что «Манчестер Юнайтед» проводит абсолютно разные таймы в последнее время. После хороших/неплохих первых следуют ужасные/странные вторые, которые часто накладывают массу негатива на общее впечатление от игры «МЮ».

И Рангник либо прямо, либо косвенно об этом говорит:

«Первые таймы пары последних матчей получились очень хорошими – мы ни разу не пропустили. Следующий шаг – сохранение концентрации на физическом, психологическом и тактическом уровнях. Мы слишком легко пропускали голы. Ситуация понятна. В 11 из 13 матчей после моего прихода «МЮ» забивал первым, но не во всех этих играх мы победили».

«Если ты быстро пропускаешь после перерыва, то, как все могут понять, это влияет на уверенность игроков. Единственное, что мы можем сделать, – разговаривать с футболистами и думать, как забить второй или третий мяч. Главная цель – играть более эффективно, чтобы забивать второй, третий и просто убивать интригу. Это основное. Мы создаём достаточно моментов для этого».

«Иногда нам не хватает концентрации. Часто есть огромная разница между нашими первыми и вторыми таймами».

Рангник в «МЮ» с конца ноября. Вот случаи, когда «Манчестер Юнайтед» проваливал при нём вторые таймы.

21-й тур, матч с «Вулверхэмптоном». Жоау Моутинью забил на 82-й минуте.

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22-й тур, матч с «Астон Виллой». За 67 минут «Юнайтед» забил дважды. «Вилла» сравняла счёт за четыре минуты.

24-й тур, матч с «Бёрнли». До перерыва «Манчестер Юнайтед» вёл 1:0. На 47-й минуте ответка прилетела от Джея Родригеса. Итог – ничья 1:1.

25-й тур, матч с «Саутгемптоном». Аналогичный сценарий. Нападающий «Саутгемптона» Че Адамс сравнял счёт через три минуты после старта второго тайма.

Кубковый матч с «Мидлсбро». Мэтти Крукс забил «МЮ» на 64-й минуте – 1:1. «Мидлсбро» дотерпел до серии пенальти и вырвал победу.

Теперь ещё и «Лидс». Разница лишь в том, что в вышеперечисленных случаях «Манчестер Юнайтед» терял очки. Сейчас Рангнику очень сильно повезло.