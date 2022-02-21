Правой, левой, головой! Защитник сборной Новой Зеландии сделала хет-трик из автоголов

Женский футбол нечасто попадает в ленты новостей и выходит в тренды соцсетей. Для этого должно произойти что-то из ряда вон выходящее. Как вчера в пригороде Лос-Анджелеса, Карсоне.

Сама по себе победа женской сборной США в матче с Новой Зеландией в рамках международного турнира SheBelieves Cup вряд ли кого-то удивила бы: лидер рейтинга ФИФА и четырёхкратный обладатель трофея в принципе должен побеждать 22-ю команду мира. Болельщиков потрясла личная драма одной из участниц встречи. Защитник новозеландок Мейкайла Мур сотворила — разумеется, нечаянно — уникальный хет-трик: забила три гола в свои ворота. Причём сделала это всеми доступными частями тела — обеими ногами и головой. И всё это за неполный тайм — чудовищное невезение!

Мейкайла Мур

25 лет, защитник. Выступала за клубы: «Кёльн», «Дуйсбург», Германия. С 2020 года — в «Ливерпуле» (15 игр, 2 гола). За сборную Новой Зеландии играет с 2013 года. Количество забитых мячей в чужие и свои ворота одинаковое — по 3.

Воскресный кошмар Мур начался уже на пятой минуте: прерывая прострел с левого фланга атаки хозяек, она срезала мяч в дальний угол ворот. Второй самострел — спустя минуту! — ещё более несчастный случай: мяч вылетел из-за спины нападающей сборной США и рикошетом от головы Мур отлетел в сетку (кажется, она увидела его в последний момент и банально не успела увернуться).



Можно себе представить эмоциональное состояние девушки после такого двойного удара. После третьего — кикс левой после очередного прострела — тренер сняла её с игры, не дожидаясь перерыва.

Во втором тайме американки добавили соперницам ещё «двушку» без посторонней помощи и тем самым сполна отблагодарили более 16 тысяч соотечественников (на женском футболе!) за действительно горячую поддержку. А главной неудачнице дня болельщики шлют лучи поддержки в соцсетях. Самое популярное пожелание Мейкайле: «Будь сильной». Ну и куда же без культовой ливерпульской аббревиатуры YNWA. После такого перформанса не впасть в депрессию невероятно сложно.

23 февраля сборную Новой Зеландии ждёт встреча с чешками, в первом туре отстоявшими «нули» в матче с США. Для наставницы первых Житки Климковой игра с соотечественницами по определению особенная. Интересно, поставит ли она Мур в основу после такого потрясения?