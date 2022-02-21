Неубедительная восьмёрка. Что стало с талантами «Зенита», которых Манчини брал на сборы

Летом 2017-го «Зенит» возглавил именитый итальянец Роберто Манчини, а уже через полгода взял целую толпу резервистов на зимние сборы в Эмираты. Молодёжь неплохо себя проявила в товарищеских матчах и на тренировках, многих ждали в основе. И… не дождались. Рассказываем, как сложилась судьба каждого из этой восьмёрки.

Егор Бабурин

28 лет, вратарь, резервист в «Ростове»

Бабурин считался реальным претендентом на попадание в основной состав. Но Лунёв с Лодыгиным не подпускали конкурента близко к старту. Застой в «Зените» (всего семь официальных матчей, шесть — «на ноль») обернулся несколькими арендами, но за «Рубин» и «Краснодар» Егор толком не поиграл. Он и сейчас в «Ростове» остаётся резервистом: за первую часть сезона-2021/2022 у Бабурина всего три матча и семь пропущенных голов.

Егор Бабурин Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Никита Гойло

23 года, вратарь, аренда в «Нижний Новгород»

Гойло ещё не оставляет надежд стать основным голкипером «Зенита». Пока же молодой вратарь получает игровую практику в арендах. Первую половину сезона Никита провёл в «Акроне» (пять матчей, три пропущенных мяча, три «сухаря»). А в феврале футболиста забрал «Нижний Новгород». Возможно, у легенды «Зенита» Александра Кержакова голкипер получит больше игровой практики.

Александр Кержаков и Никита Гойло Фото: fcnn.ru

Никита Каккоев

22 года, центральный защитник, основной игрок «Нижнего Новгорода»

Ещё один футболист, которого пытается раскрыть Кержаков – Каккоев. Поиграть за основу «Зенита» у Никиты толком не получилось (всего один матч). После этого защитник попробовал свои силы в «Томи» и привлёк внимание «Нижнего Новгорода». Летом 2020 года нижегородцы оформили полноценный трансфер. Тренерский штаб всерьёз рассчитывает на Каккоева – в нынешнем сезоне на его счету 13 проведённых матчей. Немного подпортила статистику мышечная травма.

Никита Каккоев Фото: fcnn.ru

Илья Скроботов

21 год, центральный защитник, основной игрок «Зенита-2»

Скроботов до сих пор активно привлекается к сборам, но по-прежнему далёк от основы «Зенита». Зато во второй команде клуба центральный защитник — основной, один из лидеров. В нынешнем сезоне футболист провёл 13 матчей. В Российской Премьер-Лиге Илья провёл четыре матча и даже забил гол. В 2018 году в матче с «Динамо» на 93-й минуте защитник принёс «Зениту» победу (2:1) точным ударом головой.

Дмитрий Богаев

28 лет, правый защитник, основной игрок «Звезды» из Санкт-Петербурга

В поисках себя и своего места в футболе Богаев вдоволь наездился по арендам: «Паланга» из Литвы, «Тосно», хабаровский СКА. В 2021 году «Зенит» окончательно распростился с футболистом, и Дмитрий очутился в менее статусном клубе Петербурга. В «Звезде» (это ФНЛ-2) Богаев один из лидеров. В нынешнем сезоне на его счету 13 матчей и три результативные передачи.

Дмитрий Богаев Фото: fczvezda.com

Кирилл Капленко

22 года, полузащитник, основной игрок «Оренбурга», в аренде

Капленко является воспитанником БАТЭ, а в России свой путь начинал в академии «Краснодара». Переход в школу «Зенита» позволил полузащитнику поработать с Манчини, набраться опыта и даже провести три матча за основную команду. Футболист выступал за «двойку», но со временем ушёл на повышение и теперь защищает цвета «Оренбурга». Цифры по сезону: 15 матчей, один гол, одна результативная передача.

Кирилл Капленко Фото: fcorenburg.ru

Дмитрий Плетнёв

24 года, полузащитник, основной игрок «Динамо» из Санкт-Петербурга

Плетнёв провёл за основу «Зенита» всего один матч. Воспитанник клуба очень хотел проявить себя, но конкуренция в полузащите «Зенита» была слишком высока, и в конце концов игрока свободным агентом отпустили в «Балтику». Но и там закрепиться Дмитрию не удалось. В «Динамо» из Санкт-Петербурга дела у Дмитрия идут получше: 4+4 в 17 матчах.

Дмитрий Плетнёв Фото: Пресс-служба «Динамо» СПб

Андрей Панюков

27 лет, нападающий, перешёл из «Урала» в «Кызыл-Жар» на правах аренды

Панюков уверенно идёт по стопам легендарного Златана Ибрагимовича. Но, к сожалению, не в плане титулов и голов, а с точки зрения количества клубов в карьере. Их в резюме Андрея уже 11! «Зенит» купил форварда у литовского «Атлантаса» в 2017 году за € 200 тыс. Футболист подавал надежды, но за основу провёл всего два матча. Затем Панюков побывал в аренде в «Урале» и перешёл в клуб из Екатеринбурга полноценно. Правда, в нынешнем сезоне нападающий перестал попадать в основной состав и отправился в Казахстан, в команду с экзотическим названием «Кызыл-Жар». Хоть там задаст жару?