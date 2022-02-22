Новый форвард сверкает результативностью, а за оборону страшно. Что происходит в «Локо»

Зимняя пауза в РПЛ получилась насыщенной на события. Все топ-клубы совершили статусные трансферы, некоторые сменили тренеров и начали наигрывать новые модели.



«Локомотив», возможно, оставался в тени «Спартака», «Зенита» и даже ЦСКА, всё-таки к «новому курсу» (специально берём выражение в кавычки – оно превратилось в мем) клуба мы привыкли ещё с осени, а вновь прибывшие в команду футболисты не стоили гипербольших денег и едва ли тянули на статус суперзвёзд. Тем не менее следить за «Локомотивом» было тоже крайне любопытно. Здесь были и расставания со скандальным оттенком, и неоднозначный размен форвардов (заслуженные и дорогостоящие Смолов и Зе Луиш уехали, «более дешёвые и перспективные» Кухта и Изидор приехали), и интересные спарринги, которые дали много информации.

Пять матчей: +2=2-1, разница мячей 9:9

Для начала сухие цифры: «Локомотив» провёл в Марбелье пять игр. По порядку: с «Яблонцем» (1:1), «Спартой» (3:2), «Мальмё» (1:1), «Гетеборгом» (4:2), «Мольде» (0:3). Команда встречалась с разными по стилю, зато очень крепкими соперниками, по итогам показала неплохую результативность, но вместе с этим не самую надёжную оборону.



Все три зимних новичка успели поучаствовать в контрольных матчах. И, кажется, они станут основными с первых же весенних туров.

18-летний центральный защитник Мампасси выходил во всех пяти встречах, под конец сборов появлялся исключительно в старте.

25-летний форвард Ян Кухта также засветился в каждом из матчей, его место в стартовом составе уже не подвергается сомнению.

А вот 21-летний нападающий Изидор, чей переход из «Монако» казался слегка странноватым ввиду отсутствия опыта игры на высоком уровне и одновременно завышенной стоимости, провёл на одну игру меньше. Победа над «Гетеборгом» добыта без него. Хотя и француз набрал большое количество минут и начинал с первых минут финальный спарринг с «Мольде». На него тоже возлагаются большие надежды уже сейчас.

Развитие в рамках одной игровой модели — 4-4-2

Главной структурной особенностью команды Маркуса Гисдоля на сборах стала общая стабильность. Тренерский штаб отказался от гибкости и сделал ставку на развитие в рамках одной игровой модели – 4-4-2 с двумя сбалансированными полузащитниками и двумя дополняющими друг друга форвардами.



Нюансы игры сегодняшнего «Локомотива»:



– Опорники (в последнем матче пару составили Баринов и молодой Бабкин) садятся к линии обороны в начале атаки. Чаще всего – на место флангового защитника, тогда второй центральный полузащитник смещается к середине, чтобы не возникала дыра между ним и партнёром;



Такие манёвры опорников, которые начинают атаки из глубины и остаются в позиционных атаках на страховке, позволяют крайним защитникам играть выше, смелее включаться в финальной трети. Активность того же Тикнизяна слева иногда зашкаливает, в матче с «Мольде» он выполнил пять навесов с игры. Снизу показана его карта действий.

– Насыщение правой стороны поля и последующий перевод мяча на левую сторону, прямой или через промежуточный пас — очень частый алгоритм «Локомотива».

– При 4-4-2 команда номинально имеет на одного центрального полузащитника меньше, чем в 4-3-3 или 4-2-3-1, поэтому логично, что при необходимости фланговые хавбеки «Локомотива» заходят в полуфланги. А иногда – в середину или даже на противоположную сторону, там они помогают насыщать пространство вокруг центральной оси и создавать численное преимущество. Неслучайно Гисдоль часто использует справа и слева не чистых фланговых игроков, а тех, кто имеет опыт игры в середине, — Марадишвили, Жемалетдинова. Если же нужно работать именно в широких точках, то всегда может выйти Керк.



– «Локомотив» не уходит в низкий блок, а пробует прессинговать, выстраивается 4-4-2, причём нападающие запросто могут играть «один в один» с защитниками. Тем самым получается немного рискованная структура, где прессинг не страхуется опорником. И тот же «Мольде» это высокое давление несколько раз разбивал.

– От линии обороны и опорников идёт много как передач в середину (особенно если она насыщается за счёт смещений фланговых хавбеков), так и забросов за спины. Два нападающих Кухта и Изидор дают хорошую глубину атаки, много забросов на сборах привело к опасным моментам. В том числе в последней игре. А левый центральный защитник Мампасси выполнил с «Мольде» 10 длинных передач, почти вывел один на один Керка во втором тайме. Но при этом дважды очень неприятно ошибся после пасов в середину низом. Он постоянно рискует – от него это, видимо, требуют.



Снизу – показательная атака из последнего матча. Баринов сел на место Ненахова, выполнил из глубины заброс на Изидора в переднюю линию. Рыбчинский сузил пространство и фактически стал центральным хавбеком. Изидор отлично открылся и сбросил мяч на Кухту. Убойный момент.

Кухта показывает отличную эффективность на сборах. Сможет ли он перенести всё это на сезон?

Форвард, который должен был заменить Смолова, пока выглядит очень интересно. И не просто интересно, а ещё и эффективно. Кухта забивал в четырёх играх из пяти (мог забивать и в пятой – два супермомента против «Мольде»), имеет сильные цифры во всех атакующих метриках. У него в среднем 3,47 удара за 90 минут, 0,72 ожидаемых гола, аж 6,37 касания в штрафной. А голевая конвертация на сборах составила 41,67%. Всё это очень круто.

Ян Кухта, «Локомотив», сборы-2022 Данные Wyscout Матчи (минуты) 5 (311) Голы + передачи 5+0 Удары/90 (точные) 3,47 Ожидаемые голы xG/90 0,72 Голевая конвертация 41,667% Касания в штрафной/90 6,37 Передачи под удар/90 0,87 Ожидаемые голевые передачи xA/90 0,06 Единоборства/90 (выигранные) 14,18 (36,73%) Единоборства вверху/90 (выигранные) 2,89 (50,00%) Обводки/90 (успешные) 2,32 (12,5%) Забеги с мячом (progressive runs)/90 0 Принято передач/90 12,15 Передачи/90 (точные) 17,36 (85%) Фолы на игроке/90 0,58

Кухта здорово выполняет те самые действия, за которые его и брали: у него очень качественная ориентация в штрафной и открывания как при навесах, так и при передачах на второй темп, поиск и провоцирование чужих ошибок, сильное завершение в одно касание (два отличных гола после стандартов после ударов с лёта из непростых ситуаций), сносная работа в подыгрыше. Тогда как в дриблинге и улучшении позиции он не силён. И в тех моментах, когда начинал уводить мяч в сторону, его чаще всего накрывали.

Изидор пока не забивает, но и его сильные качества видны

Французский нападающий пока не забивал за новый клуб, и для кого-то этот факт может служить подтверждением странности совершённого трансфера. Но лично у меня впечатления, наоборот, улучшились. Изидор очень неплохо дополняет Кухту, отличается высокой скоростью и подвижностью, отлично открывается за спину, совершает много индивидуальных действий. В игре с «Мольде» ему насчитали 12 попыток дриблинга и 31 единоборство, а ещё он выполнил три передачи под удар. Две из них должен был завершать голами Кухта. Против «Мальме» сам Изидор нанёс восемь ударов, а против «Спарты» — шесть.



Да, Изидор пока сырой в решениях, ему нужно стать стабильнее в них, реже терять мяч, чаще ставить финальные точки. Но объёмом француз определённо нравится. Возможно, ему удастся проявить себя уже весной, несмотря на продолжающуюся адаптацию. Гарантии здесь быть не может, зато пессимизма чуть поубавилось.

Выводы

Пока общая оценка игры «Локомотива» примерно такая: это весёлая агрессивная команда с атакующей ментальностью, но на сегодня она лишена баланса и слишком уязвима как в переходах, так и оборонительной фазе. Нет надёжности ни у фланговых защитников (Ненахов ошибается позиционно и показывает неважные реакции при возврате, Тикнизяну тяжело реагировать на быстрые атаки после потерь), ни у того же Мампасси. Прибывший из Украины темнокожий защитник вообще пока тянет на статус самого уязвимого звена: ни одного матча не обошлось без его двух-трёх грубых ошибок.



А ещё – очень странная оборона на стандартах. Первый гол от «Мольде» «Локомотив» пропустил с углового, чужой игрок почему-то остался свободным в центре вратарской. От «Гетеборга» команда получила со стандартов сразу два мяча. Здесь необходима реакция тренерского штаба, иначе всё перенесётся на официальный сезон.



Пока же «Локомотив» допускает очень много. «Мольде» нанёс 21 удар и насобирал 2,82 xG, «Мальме» — 11 и 1,8, «Спарта» — 16 и 3,69. Хорошо ещё, что тащит молодой голкипер Худяков. В последнем спарринге он стал настоящим героем, отразил четыре попытки в упор – и с высокой долей вероятности именно он начнёт весну. Гильерме всё ещё не готов, а 22-летний Андрей Савин из «Казанки» слабо провёл матч с «Гетеборгом».



Использованы данные Wyscout и графический инструмент Tactic Lite.