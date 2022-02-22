«Польские спортсмены не должны ехать в Россию». Стыковой матч ЧМ перенесут из-за политики?

21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании независимости ЛНР и ДНР. Это заявление спровоцировало реакцию европейских и американских стран в виде обещания санкций. Теперь задело и спорт. В Польше заявили о возможном переносе из Москвы стыкового матча между российской и польской сборной на нейтральный стадион.

Что сказали в Польше?

Сначала местное издание SportPl сообщило, что польский футбольный союз в ближайшее время отправит в УЕФА официальное письмо, в котором выскажет обеспокоенность напряжённой ситуацией между Россией и Украиной. Правда, в СМИ отметили, что просить о переносе матча польская сторона не будет.



После этого выступил министр спорта Польши Камил Бортничук. Его риторика была более резкой: «Мы постараемся провести этот матч на нейтральном поле. Если не одобрят, будем думать, что делать. Я считаю, что в такой ситуации польские спортсмены не должны ехать в Россию. Но это моё личное мнение».

Как на заявление министра отреагировали в РФС?

В Российском футбольном союзе слова польского министра прокомментировали сухо.



– В соответствии с утверждённым УЕФА календарем Российский футбольный союз продолжает подготовку к проведению матча с Польшей 24 марта на стадионе «Динамо» в Москве.

А возможен ли перенос вообще? Отвечает спортивный юрист

Решение о переносе матча в любом случае будет принимать УЕФА. Чтобы понять, насколько реален этот вариант, «Чемпионат» обратился к спортивному юристу Анне Анцелиович. Вот её слова:



«УЕФА уже переносила матчи по соображениям безопасности. Весь вопрос в том, как УЕФА оценит нынешнюю ситуацию. В Москве же опасности нет. Поэтому всё зависит от того, увидят ли в УЕФА в этой ситуации политическую напряжённость и опасность для здоровья игроков. Если они вдруг решат, что это действительно опасно, то матч могут провести на нейтральном стадионе».

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Были ли такие случаи раньше?

Да, но не совсем. В 2018 году УЕФА перенёс матч «Ворсклы» с «Арсеналом» в рамках Лиги Европы из Полтавы в Киев. Причиной для этого стало военное положение, которое было введено на Украине. Ещё в 2020 году переносили домашние матчи сборных Армении и Азербайджана в Лиге наций на нейтральные поля. И здесь всё дело тоже в военном конфликте – на этот раз в Нагорном Карабахе.



Сейчас же именно в Москве военного конфликта нет, но, кроме РФС и министра спорта Польши, по ситуации вокруг матча пока никто не высказывался. «Чемпионат» обратился с официальным запросом в УЕФА. На момент публикации текста ответ не был получен.